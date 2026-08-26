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    Thống kê trận đấu Plymouth 2-4 Coventry: V. Torp tỏa sáng, Coventry giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:37

    Coventry vượt qua Plymouth với tỷ số 4-2. Victor Torp là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    3'
    T. Awoniyi — kiến tạo C. Yirenkyi
    Coventry
    5'
    J. Rudoni — kiến tạo T. Awoniyi
    Coventry
    21'
    O. Irow — kiến tạo H. White
    Plymouth
    54'
    X. Amaechi
    Plymouth
    67'
    E. Mason-Clark — kiến tạo V. Torp
    Coventry
    78'
    V. Torp(pen)
    Coventry
    Thẻ phạt
    12'
    J. Latibeaudiere (Foul)
    Coventry
    62'
    X. Amaechi (Foul)
    Plymouth
    85'
    J. Eccles (Foul)
    Coventry
    Đồ thị diễn biến
    PlymouthHT 45'Coventry

    Thống kê trận đấu

    PlymouthThống kêCoventry
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    11
    Dứt điểm
    11
    5
    Trúng đích
    5
    3
    Phạt góc
    3
    21
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    Coventry kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Victor Torp
    Victor Torp
    Coventry
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Taiwo Awoniyi
    Taiwo Awoniyi
    Coventry
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Oliver Irow
    Oliver Irow
    Plymouth
    1 bàn
    Xavier Amaechi
    Xavier Amaechi
    Plymouth
    1 bàn
    Jack Rudoni
    Jack Rudoni
    Coventry
    1 bàn
    Ephron Mason-Clark
    Ephron Mason-Clark
    Coventry
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Plymouth
    7.7
    Oliver Irow1 bàn
    7.7
    Xavier Amaechi1 bàn
    6.9
    Will Evans
    6.6
    Bradley Ibrahim
    6.6
    Tegan Finn
    6.5
    Tyreeq Bakinson
    6.5
    Harvey White1 KT
    6.5
    Caleb Roberts
    6.5
    Aribim Pepple
    6.2
    Caleb Watts
    5.9
    Wes Harding
    5.9
    Matthew Sorinola
    5.7
    Joe Edwards
    5.5
    James Storer
    5.5
    Joe Mwaro
    5.3
    Mathias Ross
    Coventry
    8.6
    Victor TorpMOTM1 bàn · 1 KT
    7.9
    Taiwo Awoniyi1 bàn · 1 KT
    7.7
    Jack Rudoni1 bàn
    7.3
    Daniel Bentley
    7.3
    Ephron Mason-Clark1 bàn
    7
    Brandon Thomas-Asante
    6.9
    Josh Eccles
    6.7
    Caleb Yirenkyi1 KT
    6.7
    Sidiki Cherif
    6.5
    Joel Latibeaudiere
    6.5
    Liam Kitching
    6.3
    Bobby Thomas
    6.3
    Aurèle Amenda
    6.2
    Tatsuhiro Sakamoto
    6.2
    Gustavo Hamer
    5.9
    Jake Bidwell

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Plymouth
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tom Cleverley
    Coventry
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Frank Lampard
    21
    James Storer
    40
    Joe Mwaro
    45
    Wes Harding
    2
    Mathias Ross
    29
    Matthew Sorinola
    19
    Tyreeq Bakinson
    7
    Harvey White
    17
    Caleb Watts
    23
    Bradley Ibrahim
    14
    Oliver Irow
    9
    Will Evans
    25
    Daniel Bentley
    22
    Joel Latibeaudiere
    4
    Bobby Thomas
    15
    Liam Kitching
    21
    Jake Bidwell
    29
    Victor Torp
    8
    Caleb Yirenkyi
    7
    Tatsuhiro Sakamoto
    5
    Jack Rudoni
    38
    Gustavo Hamer
    14
    Taiwo Awoniyi
    Dự bị
    Plymouth
    10 Xavier Amaechi24 Caleb Roberts27 Aribim Pepple26 Tegan Finn8 Joe Edwards1 Murphy Cooper22 Alex Hartridge5 Julio Pleguezuelo11 Ronan Curtis
    Coventry
    24 Aurèle Amenda10 Ephron Mason-Clark28 Josh Eccles23 Brandon Thomas-Asante49 Sidiki Cherif13 Ben Wilson27 Milan van Ewijk6 Matt Grimes18 Loum Tchaouna

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: T. Awoniyi lập công cho Coventry (kiến tạo: C. Yirenkyi)
    Phút 5: J. Rudoni lập công cho Coventry (kiến tạo: T. Awoniyi)
    Phút 21: O. Irow lập công cho Plymouth (kiến tạo: H. White)
    Phút 54: X. Amaechi lập công cho Plymouth
    Phút 67: E. Mason-Clark lập công cho Coventry (kiến tạo: V. Torp)
    Phút 78: V. Torp ghi bàn trên chấm phạt đền cho Coventry

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Plymouth · 2 thắng1 hòaCoventry · 2 thắng
    21/04/2025
    Plymouth
    3 - 1
    Coventry
    PLY
    26/12/2024
    Coventry
    4 - 0
    Plymouth
    COV
    15/02/2024
    Plymouth
    2 - 2
    Coventry
    Hòa
    29/11/2023
    Coventry
    1 - 0
    Plymouth
    COV
    19/01/2019
    Plymouth
    2 - 1
    Coventry
    PLY

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Plymouth
    5 trận gần nhất
    BHBTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Coventry
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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