Thống kê trận đấu Plymouth 2-4 Coventry: V. Torp tỏa sáng, Coventry giành chiến thắng, đi tiếp

Coventry vượt qua Plymouth với tỷ số 4-2. Victor Torp là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.