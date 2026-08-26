Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
3'
T. Awoniyi — kiến tạo C. Yirenkyi
Coventry
5'
J. Rudoni — kiến tạo T. Awoniyi
Coventry
21'
O. Irow — kiến tạo H. White
Plymouth
67'
E. Mason-Clark — kiến tạo V. Torp
Coventry
Thẻ phạt
12'
J. Latibeaudiere (Foul)
Coventry
62'
X. Amaechi (Foul)
Plymouth
Đồ thị diễn biến
PlymouthHT 45'Coventry
Thống kê trận đấu
Coventry kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Victor Torp
Coventry
1 bàn · 1 kiến tạo
Taiwo Awoniyi
Coventry
1 bàn · 1 kiến tạo
Oliver Irow
Plymouth
1 bàn
Xavier Amaechi
Plymouth
1 bàn
Jack Rudoni
Coventry
1 bàn
Ephron Mason-Clark
Coventry
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Coventry
8.6
Victor TorpMOTM1 bàn · 1 KT
7.9
Taiwo Awoniyi1 bàn · 1 KT
7.3
Ephron Mason-Clark1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Plymouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tom Cleverley
Coventry
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Frank Lampard
Dự bị
Plymouth
10 Xavier Amaechi24 Caleb Roberts27 Aribim Pepple26 Tegan Finn8 Joe Edwards1 Murphy Cooper22 Alex Hartridge5 Julio Pleguezuelo11 Ronan Curtis
Coventry
24 Aurèle Amenda10 Ephron Mason-Clark28 Josh Eccles23 Brandon Thomas-Asante49 Sidiki Cherif13 Ben Wilson27 Milan van Ewijk6 Matt Grimes18 Loum Tchaouna
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: T. Awoniyi lập công cho Coventry (kiến tạo: C. Yirenkyi)
Phút 5: J. Rudoni lập công cho Coventry (kiến tạo: T. Awoniyi)
Phút 21: O. Irow lập công cho Plymouth (kiến tạo: H. White)
Phút 54: X. Amaechi lập công cho Plymouth
Phút 67: E. Mason-Clark lập công cho Coventry (kiến tạo: V. Torp)
Phút 78: V. Torp ghi bàn trên chấm phạt đền cho Coventry
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Plymouth · 2 thắng1 hòaCoventry · 2 thắng
21/04/2025
Plymouth
3 - 1
Coventry
PLY
26/12/2024
Coventry
4 - 0
Plymouth
COV
15/02/2024
Plymouth
2 - 2
Coventry
Hòa
29/11/2023
Coventry
1 - 0
Plymouth
COV
19/01/2019
Plymouth
2 - 1
Coventry
PLY
Phong độ & thống kê mùa giải
Plymouth
5 trận gần nhất
BHBTT
Coventry
5 trận gần nhất
TBTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)