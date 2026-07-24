Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
4'
Robert — kiến tạo M. Madsen
FC Copenhagen
6'
I. Krasnopir — kiến tạo O. Nazarenko
Polessya
36'
O. Fedor — kiến tạo O. Andriyevski
Polessya
55'
Robert — kiến tạo M. Elyounoussi
FC Copenhagen
83'
M. Madsen — kiến tạo A. Cornelius
FC Copenhagen
88'
O. Filippov — kiến tạo V. Veleten
Polessya
Thẻ phạt
42'
J. Suzuki (Holding)
FC Copenhagen
59'
O. Fedor (Tripping)
Polessya
67'
W. Clem (Holding)
FC Copenhagen
74'
B. Tomandzoto (Holding)
Polessya
Đồ thị diễn biến
PolessyaHT 45'FC Copenhagen
Thống kê trận đấu
PolessyaThống kêFC Copenhagen
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Robert
FC Copenhagen
2 bàn
Mads Emil Madsen
FC Copenhagen
1 bàn · 1 kiến tạo
Igor Krasnopir
Polessya
1 bàn
Oleksandr Filippov
Polessya
1 bàn
Oleg Fedor
Polessya
1 bàn
Oleksandr Nazarenko
Polessya
1 kiến tạo · điểm 8.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Polessya
8.3
Oleksandr Nazarenko1 KT
7.7
Oleksandr Filippov1 bàn
6.7
Oleksandr Andriyevskiy1 KT
FC Copenhagen
7.6
Mads Emil Madsen1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Polessya
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruslan Rotan
FC Copenhagen
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Bo Svensson
Dự bị
Polessya
1 Oleg Kudryk12 Artur Drobot4 Mykyta Kravchenko31 Giorgi Maisuradze94 Denys Hryshkevych8 Ruslan Babenko10 Vladyslav Veleten14 Lindon Emërllahu19 Volodymyr Shepelev
FC Copenhagen
44 Geovanni Vianney33 Alex Král1 Dominik Kotarski61 Oscar Gadeberg Buur18 Kenay Myrie40 Henrik Haraldsen11 Jordan Larsson29 Jonathan Moalem34 Marvin Nasnas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: Robert lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Madsen)
Phút 6: I. Krasnopir lập công cho Polessya (kiến tạo: O. Nazarenko)
Phút 36: O. Fedor lập công cho Polessya (kiến tạo: O. Andriyevski)
Phút 55: Robert lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Elyounoussi)
Phút 83: M. Madsen lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: A. Cornelius)
Phút 88: O. Filippov lập công cho Polessya (kiến tạo: V. Veleten)
Phong độ & thống kê mùa giải
Polessya
5 trận gần nhất
HBBTH
FC Copenhagen
5 trận gần nhất
HTTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)