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    Thống kê trận đấu Polessya 3-3 FC Copenhagen: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Tuệ Nhân24/07/2026 02:58

    Polessya và FC Copenhagen chia điểm với tỷ số 3-3. Robert là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    4'
    Robert — kiến tạo M. Madsen
    FC Copenhagen
    6'
    I. Krasnopir — kiến tạo O. Nazarenko
    Polessya
    36'
    O. Fedor — kiến tạo O. Andriyevski
    Polessya
    55'
    Robert — kiến tạo M. Elyounoussi
    FC Copenhagen
    83'
    M. Madsen — kiến tạo A. Cornelius
    FC Copenhagen
    88'
    O. Filippov — kiến tạo V. Veleten
    Polessya
    Thẻ phạt
    42'
    J. Suzuki (Holding)
    FC Copenhagen
    59'
    O. Fedor (Tripping)
    Polessya
    67'
    W. Clem (Holding)
    FC Copenhagen
    74'
    B. Tomandzoto (Holding)
    Polessya
    Đồ thị diễn biến
    PolessyaHT 45'FC Copenhagen

    Thống kê trận đấu

    PolessyaThống kêFC Copenhagen
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    20
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    3
    7
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    4
    3
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Robert
    Robert
    FC Copenhagen
    2 bàn
    Mads Emil Madsen
    Mads Emil Madsen
    FC Copenhagen
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Igor Krasnopir
    Igor Krasnopir
    Polessya
    1 bàn
    Oleksandr Filippov
    Oleksandr Filippov
    Polessya
    1 bàn
    Oleg Fedor
    Oleg Fedor
    Polessya
    1 bàn
    Oleksandr Nazarenko
    Oleksandr Nazarenko
    Polessya
    1 kiến tạo · điểm 8.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Polessya
    8.3
    Oleksandr Nazarenko1 KT
    7.9
    Igor Krasnopir1 bàn
    7.7
    Oleksandr Filippov1 bàn
    7.3
    Leandro Andrade
    7.2
    Bogdan Mykhaylichenko
    7.2
    Oleg Fedor1 bàn
    6.9
    Eduard Sarapii
    6.9
    Vladyslav Veleten1 KT
    6.7
    Oleksandr Andriyevskiy1 KT
    6.6
    Maksym Bragaru
    6.5
    Georgiy Bushchan
    6.3
    Sergiy Chobotenko
    6.3
    Mykola Haiduchyk
    6.2
    Borel Tomandzoto
    6.2
    Lindon Emërllahu
    5.9
    Borys Krushynskyi
    FC Copenhagen
    8.7
    RobertMOTM2 bàn
    7.7
    Rúnar Alex Rúnarsson
    7.6
    Mads Emil Madsen1 bàn · 1 KT
    7
    Mohamed Elyounoussi1 KT
    6.7
    Alex Král
    6.6
    Andreas Cornelius1 KT
    6.5
    Mustapha Nyassi
    6.5
    Marcos López
    6.3
    William Clem
    6.3
    Youssoufa Moukoko
    6.2
    Munashe Garananga
    6.2
    Geovanni Vianney
    5.9
    Felix Beijmo
    4.9
    Junnosuke Suzuki

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Polessya
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruslan Rotan
    FC Copenhagen
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Bo Svensson
    77
    Georgiy Bushchan
    15
    Bogdan Mykhaylichenko
    44
    Sergiy Chobotenko
    5
    Eduard Sarapii
    55
    Borys Krushynskyi
    18
    Oleksandr Andriyevskiy
    6
    Borel Tomandzoto
    27
    Oleg Fedor
    11
    Leandro Andrade
    95
    Igor Krasnopir
    7
    Oleksandr Nazarenko
    31
    Rúnar Alex Rúnarsson
    37
    Mustapha Nyassi
    2
    Felix Beijmo
    4
    Munashe Garananga
    20
    Junnosuke Suzuki
    15
    Marcos López
    10
    Mohamed Elyounoussi
    36
    William Clem
    21
    Mads Emil Madsen
    16
    Robert
    9
    Youssoufa Moukoko
    Dự bị
    Polessya
    1 Oleg Kudryk12 Artur Drobot4 Mykyta Kravchenko31 Giorgi Maisuradze94 Denys Hryshkevych8 Ruslan Babenko10 Vladyslav Veleten14 Lindon Emërllahu19 Volodymyr Shepelev
    FC Copenhagen
    44 Geovanni Vianney33 Alex Král1 Dominik Kotarski61 Oscar Gadeberg Buur18 Kenay Myrie40 Henrik Haraldsen11 Jordan Larsson29 Jonathan Moalem34 Marvin Nasnas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: Robert lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Madsen)
    Phút 6: I. Krasnopir lập công cho Polessya (kiến tạo: O. Nazarenko)
    Phút 36: O. Fedor lập công cho Polessya (kiến tạo: O. Andriyevski)
    Phút 55: Robert lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: M. Elyounoussi)
    Phút 83: M. Madsen lập công cho FC Copenhagen (kiến tạo: A. Cornelius)
    Phút 88: O. Filippov lập công cho Polessya (kiến tạo: V. Veleten)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Polessya
    5 trận gần nhất
    HBBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FC Copenhagen
    5 trận gần nhất
    HTTHT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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