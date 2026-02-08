Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
27'
Kalani Kossa-Rienzi
Seattle Sounders
41'
Kevin Kelsy — kiến tạo Kristoffer Velde
Portland Timbers
82'
Brandon Bye — kiến tạo David Da Costa
Portland Timbers
Thẻ phạt
25'
Peter Kingston
Seattle Sounders
30'
Kamal Miller
Portland Timbers
45+5'
Kevin Kelsy
Portland Timbers
71'
Sebastian Gomez
Seattle Sounders
Đồ thị diễn biến
Portland TimbersHT 45'Seattle Sounders
Thống kê trận đấu
Portland TimbersThống kêSeattle Sounders
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kalani Kossa-Rienzi
Seattle Sounders
1 bàn
Brandon Bye
Portland Timbers
1 bàn
Kevin Kelsy
Portland Timbers
1 bàn
Kristoffer Velde
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 7.85
David Da Costa
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 7.32
Diego Ferney Chará Zamora
Portland Timbers
Điểm 7.56
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Portland Timbers
7.85
Kristoffer VeldeMOTM1 KT
7.56
Diego Ferney Chará Zamora
6.66
José Luis Caicedo Barrera
Seattle Sounders
7.67
Kalani Kossa-Rienzi1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Portland Timbers
Sơ đồ 4-1-4-1
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1
21
Diego Ferney Chará Zamora
Dự bị
Portland Timbers
6 Alex Bonetig11 Antony15 Eric Miller16 Sawyer Jura22 Omir Fernandez23 Ian Smith25 Trey Muse30 José Luis Caicedo Barrera80 Joao Ortiz
Seattle Sounders
4 Ryan Sailor16 Álex Roldán19 Danny Musovski24 Stefan Frei35 Antino Lopez40 Shane O'Neill85 Kalani Kossa-Rienzi90 Sebastian Gomez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 27: Kalani Kossa-Rienzi lập công cho Seattle Sounders
Phút 41: Kevin Kelsy lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: Kristoffer Velde)
Phút 82: Brandon Bye lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: David Da Costa)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Portland Timbers · 2 thắng2 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
17/07/2026
Seattle Sounders
1 - 5
Portland Timbers
PT
05/10/2025
Seattle Sounders
1 - 0
Portland Timbers
SS
18/05/2025
Portland Timbers
1 - 1
Seattle Sounders
Hòa
20/10/2024
Seattle Sounders
1 - 1
Portland Timbers
Hòa
01/09/2024
Portland Timbers
1 - 0
Seattle Sounders
PT
Phong độ & thống kê mùa giải
Portland Timbers
5 trận gần nhất
TTHTB
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BBBBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|BTBHH
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|TTTTH
|3
|SJ Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|+13
|33
|BTBHB
|…
|7
|St. Louis City
|18
|7
|5
|6
|0
|26
|TTTTH
|8
|Portland Timbers
|18
|7
|3
|8
|0
|24
|BTHTT
|9
|Seattle Sounders
|17
|7
|3
|7
|-2
|24
|BBBBB
|10
|Minnesota United
|18
|6
|6
|6
|-5
|24
|BHBHH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)