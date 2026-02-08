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    Thống kê trận đấu Portland Timbers 2-1 Seattle Sounders: Portland Timbers ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn02/08/2026 11:57

    Portland Timbers đã ngược dòng đánh bại Seattle Sounders 2-1. Kristoffer Velde là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.85. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    27'
    Kalani Kossa-Rienzi
    Seattle Sounders
    41'
    Kevin Kelsy — kiến tạo Kristoffer Velde
    Portland Timbers
    82'
    Brandon Bye — kiến tạo David Da Costa
    Portland Timbers
    Thẻ phạt
    25'
    Peter Kingston
    Seattle Sounders
    30'
    Kamal Miller
    Portland Timbers
    45+5'
    Kevin Kelsy
    Portland Timbers
    71'
    Sebastian Gomez
    Seattle Sounders
    Đồ thị diễn biến
    Portland TimbersHT 45'Seattle Sounders

    Thống kê trận đấu

    Portland TimbersThống kêSeattle Sounders
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    14
    Dứt điểm
    16
    5
    Trúng đích
    4
    4
    Phạt góc
    5
    7
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kalani Kossa-Rienzi
    Kalani Kossa-Rienzi
    Seattle Sounders
    1 bàn
    Brandon Bye
    Brandon Bye
    Portland Timbers
    1 bàn
    Kevin Kelsy
    Kevin Kelsy
    Portland Timbers
    1 bàn
    Kristoffer Velde
    Kristoffer Velde
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 7.85
    David Da Costa
    David Da Costa
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 7.32
    Diego Ferney Chará Zamora
    Diego Ferney Chará Zamora
    Portland Timbers
    Điểm 7.56

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Portland Timbers
    7.85
    Kristoffer VeldeMOTM1 KT
    7.66
    Brandon Bye1 bàn
    7.56
    Diego Ferney Chará Zamora
    7.42
    Kamal Miller
    7.32
    David Da Costa1 KT
    7.3
    Kevin Kelsy1 bàn
    7.03
    Finn Surman
    7.01
    Cole Bassett
    6.99
    Jimer Fory
    6.79
    Ariel Lassiter
    6.71
    James Pantemis
    6.66
    José Luis Caicedo Barrera
    6.38
    Antony
    6.1
    Ian Smith
    Seattle Sounders
    7.67
    Kalani Kossa-Rienzi1 bàn
    7.06
    Nouhou
    7
    Albert Rusnák
    6.82
    Jesús Ferreira
    6.79
    Snyder Brunell
    6.63
    Kee-hee Kim
    6.59
    Andrew Thomas
    6.54
    Antino Lopez
    6.53
    Paul Arriola
    6.51
    Stuart Hawkins
    6.5
    Álex Roldán
    6.44
    Osaze De Rosario
    6.35
    Peter Kingston
    6.32
    Sebastian Gomez
    6.31
    Danny Musovski
    6.21
    Paul Rothrock

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Portland Timbers
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1
    41
    James Pantemis
    5
    Brandon Bye
    20
    Finn Surman
    4
    Kamal Miller
    27
    Jimer Fory
    21
    Diego Ferney Chará Zamora
    7
    Ariel Lassiter
    17
    Cole Bassett
    10
    David Da Costa
    99
    Kristoffer Velde
    19
    Kevin Kelsy
    26
    Andrew Thomas
    17
    Paul Arriola
    20
    Kee-hee Kim
    39
    Stuart Hawkins
    5
    Nouhou
    37
    Snyder Brunell
    45
    Peter Kingston
    9
    Jesús Ferreira
    11
    Albert Rusnák
    14
    Paul Rothrock
    95
    Osaze De Rosario
    Dự bị
    Portland Timbers
    6 Alex Bonetig11 Antony15 Eric Miller16 Sawyer Jura22 Omir Fernandez23 Ian Smith25 Trey Muse30 José Luis Caicedo Barrera80 Joao Ortiz
    Seattle Sounders
    4 Ryan Sailor16 Álex Roldán19 Danny Musovski24 Stefan Frei35 Antino Lopez40 Shane O'Neill85 Kalani Kossa-Rienzi90 Sebastian Gomez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 27: Kalani Kossa-Rienzi lập công cho Seattle Sounders
    Phút 41: Kevin Kelsy lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: Kristoffer Velde)
    Phút 82: Brandon Bye lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: David Da Costa)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Portland Timbers · 2 thắng2 hòaSeattle Sounders · 1 thắng
    17/07/2026
    Seattle Sounders
    1 - 5
    Portland Timbers
    PT
    05/10/2025
    Seattle Sounders
    1 - 0
    Portland Timbers
    SS
    18/05/2025
    Portland Timbers
    1 - 1
    Seattle Sounders
    Hòa
    20/10/2024
    Seattle Sounders
    1 - 1
    Portland Timbers
    Hòa
    01/09/2024
    Portland Timbers
    1 - 0
    Seattle Sounders
    PT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Portland Timbers
    5 trận gần nhất
    TTHTB
    18
    Trận
    7-3-8
    T-H-B
    33
    Ghi (TB 1.8)
    33
    Thủng lưới
    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    17
    Trận
    7-3-7
    T-H-B
    20
    Ghi (TB 1.2)
    22
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134BTBHH
    2Los Angeles FC191045+1634TTTTH
    3SJ Earthquakes181035+1333BTBHB
    7St. Louis City18756026TTTTH
    8Portland Timbers18738024BTHTT
    9Seattle Sounders17737-224BBBBB
    10Minnesota United18666-524BHBHH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5EvanderEvanderCincinnati11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati10 kiến tạo
    2Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    3Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Portland Timbers 2-1 Seattle Sounders: Portland Timbers ngược dòng ngoạn mục
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