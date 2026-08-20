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    Thống kê trận đấu Portland Timbers 3-1 San Diego: D. Da Costa tỏa sáng, Portland Timbers giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 11:37

    Portland Timbers vượt qua San Diego với tỷ số 3-1. Kristoffer Velde là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    29'
    K. Velde — kiến tạo C. Bassett
    Portland Timbers
    45+1'
    Gabriel Pirani — kiến tạo L. Morgan
    San Diego
    51'
    A. Lassiter — kiến tạo J. Fory
    Portland Timbers
    68'
    D. Da Costa — kiến tạo K. Velde
    Portland Timbers
    Thẻ phạt
    17'
    A. Lassiter
    Portland Timbers
    90+1'
    O. Verhoeven
    San Diego
    90+7'
    Portland Timbers
    Đồ thị diễn biến
    Portland TimbersHT 45'San Diego

    Thống kê trận đấu

    Portland TimbersThống kêSan Diego
    30%
    Kiểm soát bóng
    70%
    11
    Dứt điểm
    21
    5
    Trúng đích
    6
    0
    Phạt góc
    7
    14
    Phạm lỗi
    9
    3
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    2
    San Diego kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng, nhưng San Diego lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kristoffer Velde
    Kristoffer Velde
    Portland Timbers
    1 bàn · 1 kiến tạo
    David Pereira Da Costa
    David Pereira Da Costa
    Portland Timbers
    1 bàn
    Gabriel Pirani
    Gabriel Pirani
    San Diego
    1 bàn
    Ariel Lassiter
    Ariel Lassiter
    Portland Timbers
    1 bàn
    Jímer Fory
    Jímer Fory
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Cole Bassett
    Cole Bassett
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Portland Timbers
    8.5
    Kristoffer VeldeMOTM1 bàn · 1 KT
    7.7
    Kamal Miller
    7.6
    David Pereira Da Costa1 bàn
    7.5
    José Caicedo
    7.3
    Jímer Fory1 KT
    7.2
    James Pantemis
    7.2
    Finn Surman
    7
    Cole Bassett1 KT
    7
    Ariel Lassiter1 bàn
    6.7
    Eric Miller
    6.7
    Antony Alves
    6.7
    Joao Ortíz
    6.7
    Vincent Janssen
    6.6
    Kevin Kelsy
    6.3
    Brandon Bye
    6.3
    Diego Chará
    San Diego
    7.6
    Gabriel Pirani1 bàn
    7.5
    Jeppe Tverskov
    7
    Manu Duah
    6.9
    Luca Bombino
    6.6
    Onni Valakari
    6.6
    Alejandro Alvarado Jr
    6.5
    Kieran Sargeant
    6.5
    Amahl Pellegrino
    6.3
    Dagur Dan Þórhallsson
    6.3
    Alex Mighten
    6.3
    Lewis Morgan1 KT
    6.3
    Oscar Verhoeven
    6.2
    Ian Murphy
    6.2
    Marcus Ingvartsen
    6.2
    Elias Achouri
    5.9
    CJ Dos Santos

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Portland Timbers
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jack Cassidy
    San Diego
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
    41
    James Pantemis
    5
    Brandon Bye
    20
    Finn Surman
    4
    Kamal Miller
    27
    Jímer Fory
    17
    Cole Bassett
    30
    José Caicedo
    7
    Ariel Lassiter
    10
    David Pereira Da Costa
    99
    Kristoffer Velde
    19
    Kevin Kelsy
    1
    CJ Dos Santos
    3
    Dagur Dan Þórhallsson
    26
    Manu Duah
    32
    Ian Murphy
    5
    Kieran Sargeant
    8
    Onni Valakari
    6
    Jeppe Tverskov
    12
    Gabriel Pirani
    77
    Alex Mighten
    7
    Marcus Ingvartsen
    9
    Lewis Morgan
    Dự bị
    Portland Timbers
    25 Trey Muse23 Ian Smith15 Eric Miller21 Diego Chará11 Antony Alves80 Joao Ortíz88 Gage Guerra22 Omir Fernandez14 Vincent Janssen
    San Diego
    18 Duran Ferree33 Oscar Verhoeven27 Luca Bombino97 Christopher McVey70 Alejandro Alvarado Jr20 Aníbal Godoy19 David Vazquez99 Elias Achouri90 Amahl Pellegrino

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: K. Velde lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: C. Bassett)
    Phút 46: Gabriel Pirani lập công cho San Diego (kiến tạo: L. Morgan)
    Phút 51: A. Lassiter lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: J. Fory)
    Phút 68: D. Da Costa lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: K. Velde)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Portland Timbers · 1 thắng1 hòaSan Diego · 3 thắng
    26/04/2026
    San Diego
    1 - 2
    Portland Timbers
    PT
    10/11/2025
    Vòng 1/8
    San Diego
    4 - 0
    Portland Timbers
    SD
    02/11/2025
    Vòng 1/8
    Portland Timbers
    2 - 2
    San Diego
    Hòa
    27/10/2025
    Vòng 1/8
    San Diego
    2 - 1
    Portland Timbers
    SD
    19/10/2025
    Portland Timbers
    0 - 4
    San Diego
    SD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Portland Timbers
    19
    Trận
    7-3-9
    T-H-B
    34
    Ghi (TB 1.8)
    35
    Thủng lưới
    San Diego
    5 trận gần nhất
    BTTTB
    19
    Trận
    6-6-7
    T-H-B
    33
    Ghi (TB 1.7)
    29
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC211047+1434BBHTT
    9Minnesota United FC20677-625BHHHB
    10Portland Timbers19739-124BTTHT
    11Seattle Sounders19739-524BBBBB
    12San Diego19667+424THTBB
    13Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Portland Timbers 3-1 San Diego: D. Da Costa tỏa sáng, Portland Timbers giành trọn 3 điểm
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