Thống kê trận đấu Portland Timbers 3-1 San Diego: D. Da Costa tỏa sáng, Portland Timbers giành trọn 3 điểm

Portland Timbers vượt qua San Diego với tỷ số 3-1. Kristoffer Velde là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.