Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
29'
K. Velde — kiến tạo C. Bassett
Portland Timbers
45+1'
Gabriel Pirani — kiến tạo L. Morgan
San Diego
51'
A. Lassiter — kiến tạo J. Fory
Portland Timbers
68'
D. Da Costa — kiến tạo K. Velde
Portland Timbers
Thẻ phạt
17'
A. Lassiter
Portland Timbers
Đồ thị diễn biến
Portland TimbersHT 45'San Diego
Thống kê trận đấu
Portland TimbersThống kêSan Diego
San Diego kiểm soát thế trận với 70% thời lượng cầm bóng, nhưng San Diego lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kristoffer Velde
Portland Timbers
1 bàn · 1 kiến tạo
David Pereira Da Costa
Portland Timbers
1 bàn
Gabriel Pirani
San Diego
1 bàn
Ariel Lassiter
Portland Timbers
1 bàn
Jímer Fory
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 7.3
Cole Bassett
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Portland Timbers
8.5
Kristoffer VeldeMOTM1 bàn · 1 KT
7.6
David Pereira Da Costa1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Portland Timbers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jack Cassidy
San Diego
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
Dự bị
Portland Timbers
25 Trey Muse23 Ian Smith15 Eric Miller21 Diego Chará11 Antony Alves80 Joao Ortíz88 Gage Guerra22 Omir Fernandez14 Vincent Janssen
San Diego
18 Duran Ferree33 Oscar Verhoeven27 Luca Bombino97 Christopher McVey70 Alejandro Alvarado Jr20 Aníbal Godoy19 David Vazquez99 Elias Achouri90 Amahl Pellegrino
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: K. Velde lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: C. Bassett)
Phút 46: Gabriel Pirani lập công cho San Diego (kiến tạo: L. Morgan)
Phút 51: A. Lassiter lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: J. Fory)
Phút 68: D. Da Costa lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: K. Velde)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Portland Timbers · 1 thắng1 hòaSan Diego · 3 thắng
26/04/2026
San Diego
1 - 2
Portland Timbers
PT
10/11/2025
Vòng 1/8
San Diego
4 - 0
Portland Timbers
SD
02/11/2025
Vòng 1/8
Portland Timbers
2 - 2
San Diego
Hòa
27/10/2025
Vòng 1/8
San Diego
2 - 1
Portland Timbers
SD
19/10/2025
Portland Timbers
0 - 4
San Diego
SD
Phong độ & thống kê mùa giải
San Diego
5 trận gần nhất
BTTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|18
|11
|4
|3
|+23
|37
|THHBT
|2
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|3
|Los Angeles FC
|21
|10
|4
|7
|+14
|34
|BBHTT
|…
|9
|Minnesota United FC
|20
|6
|7
|7
|-6
|25
|BHHHB
|10
|Portland Timbers
|19
|7
|3
|9
|-1
|24
|BTTHT
|11
|Seattle Sounders
|19
|7
|3
|9
|-5
|24
|BBBBB
|12
|San Diego
|19
|6
|6
|7
|+4
|24
|THTBB
|13
|Los Angeles Galaxy
|20
|5
|7
|8
|-6
|22
|BHHBB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)