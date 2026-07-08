Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
5'
A. Lassiter
Portland Timbers
14'
E. Mustre — kiến tạo B. Garnica
Puebla
36'
C. Bassett — kiến tạo K. Velde
Portland Timbers
38'
D. Da Costa — kiến tạo I. Smith
Portland Timbers
45+4'
C. Bassett — kiến tạo D. Da Costa
Portland Timbers
57'
A. Lassiter — kiến tạo D. Da Costa
Portland Timbers
79'
E. Gomez — kiến tạo A. Organista
Puebla
Đồ thị diễn biến
Portland TimbersHT 45'Puebla
Thống kê trận đấu
Portland TimbersThống kêPuebla
Puebla kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Puebla lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ariel Lassiter
Portland Timbers
2 bàn
Cole Bassett
Portland Timbers
2 bàn
David Pereira Da Costa
Portland Timbers
1 bàn · 2 kiến tạo
Emiliano Gómez
Puebla
1 bàn
Kristoffer Velde
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 6.9
Alejandro Organista
Puebla
1 kiến tạo · điểm 6.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Portland Timbers
9.9
David Pereira Da CostaMOTM1 bàn · 2 KT
Puebla
6.3
Alejandro Organista1 KT
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: A. Lassiter lập công cho Portland Timbers
Phút 14: E. Mustre lập công cho Puebla (kiến tạo: B. Garnica)
Phút 36: C. Bassett lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: K. Velde)
Phút 38: D. Da Costa lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: I. Smith)
Phút 49: C. Bassett lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: D. Da Costa)
Phút 57: A. Lassiter lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: D. Da Costa)
Phút 79: E. Gomez lập công cho Puebla (kiến tạo: A. Organista)
Phong độ & thống kê mùa giải
Portland Timbers
5 trận gần nhất
TTTHT
Puebla
5 trận gần nhất
BHBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)