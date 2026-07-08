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    Thống kê trận đấu Portland Timbers 5-2 Puebla: Portland Timbers thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 11:36

    Portland Timbers giành chiến thắng đậm 5-2 trước Puebla. David Pereira Da Costa là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    5'
    A. Lassiter
    Portland Timbers
    14'
    E. Mustre — kiến tạo B. Garnica
    Puebla
    36'
    C. Bassett — kiến tạo K. Velde
    Portland Timbers
    38'
    D. Da Costa — kiến tạo I. Smith
    Portland Timbers
    45+4'
    C. Bassett — kiến tạo D. Da Costa
    Portland Timbers
    57'
    A. Lassiter — kiến tạo D. Da Costa
    Portland Timbers
    79'
    E. Gomez — kiến tạo A. Organista
    Puebla
    Thẻ phạt
    81'
    S. Sanabria
    Puebla
    90+1'
    A. Leyva
    Puebla
    Đồ thị diễn biến
    Portland TimbersHT 45'Puebla

    Thống kê trận đấu

    Portland TimbersThống kêPuebla
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    12
    Dứt điểm
    8
    7
    Trúng đích
    5
    5
    Phạt góc
    6
    11
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    1
    Puebla kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Puebla lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ariel Lassiter
    Ariel Lassiter
    Portland Timbers
    2 bàn
    Cole Bassett
    Cole Bassett
    Portland Timbers
    2 bàn
    David Pereira Da Costa
    David Pereira Da Costa
    Portland Timbers
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Emiliano Gómez
    Emiliano Gómez
    Puebla
    1 bàn
    Kristoffer Velde
    Kristoffer Velde
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Alejandro Organista
    Alejandro Organista
    Puebla
    1 kiến tạo · điểm 6.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Portland Timbers
    9.9
    David Pereira Da CostaMOTM1 bàn · 2 KT
    8.7
    Ariel Lassiter2 bàn
    8.6
    Cole Bassett2 bàn
    6.9
    Kristoffer Velde1 KT
    6.7
    Brandon Bye
    6.7
    Kevin Kelsy
    6.6
    Finn Surman
    Puebla
    7.2
    Kevin Velasco
    6.9
    Emiliano Gómez1 bàn
    6.7
    Sergio Sanabria
    6.3
    Alejandro Organista1 KT
    5.9
    Juan Pablo Vargas
    5.6
    Daniel Gutierrez
    5.2
    Iker Moreno

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: A. Lassiter lập công cho Portland Timbers
    Phút 14: E. Mustre lập công cho Puebla (kiến tạo: B. Garnica)
    Phút 36: C. Bassett lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: K. Velde)
    Phút 38: D. Da Costa lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: I. Smith)
    Phút 49: C. Bassett lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: D. Da Costa)
    Phút 57: A. Lassiter lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: D. Da Costa)
    Phút 79: E. Gomez lập công cho Puebla (kiến tạo: A. Organista)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Portland Timbers
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Puebla
    5 trận gần nhất
    BHBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2F. ViñasF. ViñasToluca1 bàn
    3HelinhoHelinhoToluca1 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati1 bàn
    5H. CuypersH. CuypersMonterrey1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC1 kiến tạo
    5S. MooreS. MooreFC Dallas1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Portland Timbers 5-2 Puebla: Portland Timbers thắng đậm thuyết phục
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