Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
25'
T. Barry — kiến tạo V. Mykolenko
Everton
70'
T. Barry — kiến tạo B. Johnson
Everton
72'
B. Johnson — kiến tạo T. Barry
Everton
Đồ thị diễn biến
PrestonHT 45'Everton
Thống kê trận đấu
Everton kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Everton vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Thierno Barry
Everton
3 bàn · 1 kiến tạo
Brennan Johnson
Everton
1 bàn · 1 kiến tạo
Vitaliy Mykolenko
Everton
1 kiến tạo · điểm 7.2
Michael Keane
Everton
Điểm 7.5
James Garner
Everton
Điểm 7.5
James Tarkowski
Everton
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Everton
9.3
Thierno BarryMOTM3 bàn · 1 KT
8.3
Brennan Johnson1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Preston
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paul Heckingbottom
Everton
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Leighton Baines
Dự bị
Preston
7 Alfie Devine4 Harry Clarke8 Ali McCann10 Callum Lang1 Daniel Iversen32 Ed Nolan6 Liam Lindsay16 Andrew Hughes30 George Gryba
Everton
2 Nathan Patterson22 Brennan Johnson12 Mark Travers15 Jake O'Brien39 Adam Aznou81 Harvey Foster24 Carlos Alcaraz19 Tyrique George9 Beto
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: T. Barry lập công cho Everton (kiến tạo: V. Mykolenko)
Phút 59: T. Barry lập công cho Everton
Phút 70: T. Barry lập công cho Everton (kiến tạo: B. Johnson)
Phút 72: B. Johnson lập công cho Everton (kiến tạo: T. Barry)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Preston · 0 thắng0 hòaEverton · 2 thắng
03/08/2024
Preston
0 - 3
Everton
EVE
05/09/2020
Everton
2 - 0
Preston
EVE
Phong độ & thống kê mùa giải
Everton
5 trận gần nhất
TTHTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)