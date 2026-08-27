Thống kê trận đấu Preston 0-4 Everton: T. Barry lập hat-trick, Everton giành vé đi tiếp

Everton giành chiến thắng đậm 4-0 trước Preston. Thierno Barry là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.