Tin mới

    Thống kê trận đấu Preston 0-4 Everton: T. Barry lập hat-trick, Everton giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 03:49

    Everton giành chiến thắng đậm 4-0 trước Preston. Thierno Barry là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    25'
    T. Barry — kiến tạo V. Mykolenko
    Everton
    59'
    T. Barry
    Everton
    70'
    T. Barry — kiến tạo B. Johnson
    Everton
    72'
    B. Johnson — kiến tạo T. Barry
    Everton
    Đồ thị diễn biến
    PrestonHT 45'Everton

    Thống kê trận đấu

    PrestonThống kêEverton
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    5
    Dứt điểm
    29
    1
    Trúng đích
    10
    3
    Phạt góc
    5
    3
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    4
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    Everton kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Everton vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Thierno Barry
    Thierno Barry
    Everton
    3 bàn · 1 kiến tạo
    Brennan Johnson
    Brennan Johnson
    Everton
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Vitaliy Mykolenko
    Vitaliy Mykolenko
    Everton
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Michael Keane
    Michael Keane
    Everton
    Điểm 7.5
    James Garner
    James Garner
    Everton
    Điểm 7.5
    James Tarkowski
    James Tarkowski
    Everton
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Preston
    6.9
    Leo Leroy
    6.9
    Jordan Thompson
    6.7
    Ali McCann
    6.6
    Delano Burgzorg
    6.5
    Thierry Small
    6.3
    Lewis Gibson
    6.3
    Jusef Erabi
    6.3
    Callum Lang
    6.2
    Pol Valentín
    6.2
    Jordan Storey
    6.2
    Andrew Moran
    6.2
    Alfie Devine
    6.2
    Harry Clarke
    5.9
    Andrija Vukčević
    5.6
    Lee Nicholls
    Everton
    9.3
    Thierno BarryMOTM3 bàn · 1 KT
    8.3
    Brennan Johnson1 bàn · 1 KT
    7.5
    Michael Keane
    7.5
    James Garner
    7.3
    James Tarkowski
    7.2
    Jordan Pickford
    7.2
    Vitaliy Mykolenko1 KT
    7
    Harrison Armstrong
    6.6
    Merlin Röhl
    6.6
    Kiernan Dewsbury-Hall
    6.6
    Nathan Patterson
    6.5
    Tyler Dibling
    6.5
    Iliman Ndiaye
    6.5
    Adam Aznou
    6.3
    Tyrique George
    6.2
    Carlos Alcaraz

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Preston
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paul Heckingbottom
    Everton
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Leighton Baines
    21
    Lee Nicholls
    2
    Pol Valentín
    14
    Jordan Storey
    19
    Lewis Gibson
    3
    Andrija Vukčević
    27
    Leo Leroy
    15
    Jordan Thompson
    11
    Thierry Small
    23
    Andrew Moran
    37
    Delano Burgzorg
    9
    Jusef Erabi
    1
    Jordan Pickford
    34
    Merlin Röhl
    6
    James Tarkowski
    5
    Michael Keane
    16
    Vitaliy Mykolenko
    45
    Harrison Armstrong
    37
    James Garner
    8
    Kiernan Dewsbury-Hall
    20
    Tyler Dibling
    11
    Thierno Barry
    10
    Iliman Ndiaye
    Dự bị
    Preston
    7 Alfie Devine4 Harry Clarke8 Ali McCann10 Callum Lang1 Daniel Iversen32 Ed Nolan6 Liam Lindsay16 Andrew Hughes30 George Gryba
    Everton
    2 Nathan Patterson22 Brennan Johnson12 Mark Travers15 Jake O'Brien39 Adam Aznou81 Harvey Foster24 Carlos Alcaraz19 Tyrique George9 Beto

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: T. Barry lập công cho Everton (kiến tạo: V. Mykolenko)
    Phút 59: T. Barry lập công cho Everton
    Phút 70: T. Barry lập công cho Everton (kiến tạo: B. Johnson)
    Phút 72: B. Johnson lập công cho Everton (kiến tạo: T. Barry)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Preston · 0 thắng0 hòaEverton · 2 thắng
    03/08/2024
    Preston
    0 - 3
    Everton
    EVE
    05/09/2020
    Everton
    2 - 0
    Preston
    EVE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Preston
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Everton
    5 trận gần nhất
    TTHTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham3 bàn
    2C. EvansC. EvansFleetwood Town3 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff3 bàn
    4H. LeonardH. LeonardPeterborough3 bàn
    5J. BowenJ. BowenWest Ham2 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Preston 0-4 Everton: T. Barry lập hat-trick, Everton giành vé đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO