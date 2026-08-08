Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
38'
R. Balker — kiến tạo L. Sorensen
Huddersfield
90+3'
J. Erabi — kiến tạo D. Burgzorg
Preston
Đồ thị diễn biến
PrestonHT 45'Huddersfield
Thống kê trận đấu
PrestonThống kêHuddersfield
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Radinio Balker
Huddersfield
1 bàn
Jusef Erabi
Preston
1 bàn
Lasse Sørensen
Huddersfield
1 kiến tạo · điểm 6.9
Delano Burgzorg
Preston
1 kiến tạo · điểm 6.7
Jack Whatmough
Huddersfield
Điểm 7.9
Sean Roughan
Huddersfield
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Huddersfield
6.9
Derensili Sanches Fernandes
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Preston
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Paul Heckingbottom
Huddersfield
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Liam Manning
30
Derensili Sanches Fernandes
Dự bị
Preston
6 Liam Lindsay21 Lee Nicholls32 Ed Nolan14 Jordan Storey23 Andrew Moran36 Max Wilson37 Delano Burgzorg30 George Gryba9 Jusef Erabi
Huddersfield
19 Bali Mumba9 Joe Taylor33 Nikola Tzanev27 Jay Smith-Sway15 Ibane Bowat5 Joe Low14 Ethan Brierley17 Marcus McGuane26 George Sebine
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: L. Gibson (Preston) nhận thẻ đỏ, Preston phải chơi thiếu người
Phút 38: R. Balker lập công cho Huddersfield (kiến tạo: L. Sorensen)
Phút 93: J. Erabi lập công cho Preston (kiến tạo: D. Burgzorg)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Preston · 4 thắng0 hòaHuddersfield · 1 thắng
10/04/2024
Preston
4 - 1
Huddersfield
PRE
13/12/2023
Huddersfield
1 - 3
Preston
PRE
07/01/2023
Preston
3 - 1
Huddersfield
PRE
26/12/2022
Preston
1 - 2
Huddersfield
HUD
19/10/2022
Huddersfield
0 - 1
Preston
PRE
Phong độ & thống kê mùa giải
Preston
5 trận gần nhất
HBBBB
Huddersfield
5 trận gần nhất
HHTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)