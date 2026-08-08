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    Thống kê trận đấu Preston 1-1 (pen 4-3) Huddersfield: Preston thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:11

    Preston và Huddersfield hòa 1-1 sau 120 phút, Preston giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu. Radinio Balker là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    38'
    R. Balker — kiến tạo L. Sorensen
    Huddersfield
    90+3'
    J. Erabi — kiến tạo D. Burgzorg
    Preston
    Thẻ phạt
    4'
    L. Gooch
    Huddersfield
    21'
    L. Gibson
    Preston
    37'
    A. Vukcevic
    Preston
    69'
    A. McCann
    Preston
    90'
    J. Erabi
    Preston
    90+1'
    L. Sorensen
    Huddersfield
    Đồ thị diễn biến
    PrestonHT 45'Huddersfield

    Thống kê trận đấu

    PrestonThống kêHuddersfield
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    10
    Dứt điểm
    10
    3
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    5
    11
    Phạm lỗi
    16
    3
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Radinio Balker
    Radinio Balker
    Huddersfield
    1 bàn
    Jusef Erabi
    Jusef Erabi
    Preston
    1 bàn
    Lasse Sørensen
    Lasse Sørensen
    Huddersfield
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Delano Burgzorg
    Delano Burgzorg
    Preston
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Jack Whatmough
    Jack Whatmough
    Huddersfield
    Điểm 7.9
    Sean Roughan
    Sean Roughan
    Huddersfield
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Preston
    7.3
    Pol Valentín
    7.2
    Andrew Hughes
    7.2
    Ali McCann
    7.2
    Alfie Devine
    7.2
    Jusef Erabi1 bàn
    6.9
    Liam Lindsay
    6.7
    Odeluga Offiah
    6.7
    Delano Burgzorg1 KT
    6.6
    Jordan Thompson
    6.6
    Jordan Storey
    6.5
    Andrija Vukčević
    6.3
    Daniel Iversen
    6.3
    Milutin Osmajić
    6.2
    Callum Lang
    4
    Lewis Gibson
    Huddersfield
    8
    Radinio BalkerMOTM1 bàn
    7.9
    Jack Whatmough
    7.5
    Sean Roughan
    7
    Ryan Ledson
    6.9
    Lasse Sørensen1 KT
    6.9
    Derensili Sanches Fernandes
    6.5
    David Kasumu
    6.5
    Joe Taylor
    6.3
    Matthew Young
    6.3
    Lynden Gooch
    6.3
    Marcus Harness
    6.2
    Bali Mumba
    6.2
    Jay Smith-Sway
    6.2
    Ibane Bowat
    5.9
    Ashley Fletcher

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Preston
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Paul Heckingbottom
    Huddersfield
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Liam Manning
    1
    Daniel Iversen
    24
    Odeluga Offiah
    19
    Lewis Gibson
    16
    Andrew Hughes
    2
    Pol Valentín
    8
    Ali McCann
    15
    Jordan Thompson
    3
    Andrija Vukčević
    28
    Milutin Osmajić
    7
    Alfie Devine
    10
    Callum Lang
    1
    Matthew Young
    12
    Radinio Balker
    6
    Jack Whatmough
    23
    Sean Roughan
    2
    Lasse Sørensen
    4
    Ryan Ledson
    18
    David Kasumu
    7
    Lynden Gooch
    30
    Derensili Sanches Fernandes
    11
    Ashley Fletcher
    10
    Marcus Harness
    Dự bị
    Preston
    6 Liam Lindsay21 Lee Nicholls32 Ed Nolan14 Jordan Storey23 Andrew Moran36 Max Wilson37 Delano Burgzorg30 George Gryba9 Jusef Erabi
    Huddersfield
    19 Bali Mumba9 Joe Taylor33 Nikola Tzanev27 Jay Smith-Sway15 Ibane Bowat5 Joe Low14 Ethan Brierley17 Marcus McGuane26 George Sebine

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: L. Gibson (Preston) nhận thẻ đỏ, Preston phải chơi thiếu người
    Phút 38: R. Balker lập công cho Huddersfield (kiến tạo: L. Sorensen)
    Phút 93: J. Erabi lập công cho Preston (kiến tạo: D. Burgzorg)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Preston · 4 thắng0 hòaHuddersfield · 1 thắng
    10/04/2024
    Preston
    4 - 1
    Huddersfield
    PRE
    13/12/2023
    Huddersfield
    1 - 3
    Preston
    PRE
    07/01/2023
    Preston
    3 - 1
    Huddersfield
    PRE
    26/12/2022
    Preston
    1 - 2
    Huddersfield
    HUD
    19/10/2022
    Huddersfield
    0 - 1
    Preston
    PRE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Preston
    5 trận gần nhất
    HBBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Huddersfield
    5 trận gần nhất
    HHTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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