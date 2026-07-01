Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
66'
Georges Mikautadze — kiến tạo Cheikh Ahmad Tidiane Thiam
Villarreal
72'
Cheikh Ahmad Tidiane Thiam — kiến tạo Thiago Fernández
Villarreal
76'
Pau Cabanes — kiến tạo Luiz Júnior
Villarreal
Thẻ phạt
36'
Alassane Diatta
Villarreal
42'
Santiago Mouriño
Villarreal
Đồ thị diễn biến
PSVHT 45'Villarreal
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
PSV
1 Nick Olij8 Amir Bouhamdi11 Couhaib Driouech19 Gino Verhulst24 Sami Bouhoudane35 Joël van den Berg38 Fabian Merién51 Tijn Smolenaars52 Jordy Bawuah
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 66: Georges Mikautadze lập công cho Villarreal (kiến tạo: Cheikh Ahmad Tidiane Thiam)
Phút 72: Cheikh Ahmad Tidiane Thiam lập công cho Villarreal (kiến tạo: Thiago Fernández)
Phút 75: Mauro Júnior lập công cho PSV
Phút 76: Pau Cabanes lập công cho Villarreal (kiến tạo: Luiz Júnior)
Phong độ & thống kê mùa giải
Villarreal
5 trận gần nhất
TBTBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)