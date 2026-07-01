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    Thống kê trận đấu PSV 1-3 Villarreal: Pau Cabanes tỏa sáng, Villarreal giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 00:52

    Villarreal vượt qua PSV với tỷ số 3-1. Nizar El Jmili là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.54. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    66'
    Georges Mikautadze — kiến tạo Cheikh Ahmad Tidiane Thiam
    Villarreal
    72'
    Cheikh Ahmad Tidiane Thiam — kiến tạo Thiago Fernández
    Villarreal
    75'
    Mauro Júnior
    PSV
    76'
    Pau Cabanes — kiến tạo Luiz Júnior
    Villarreal
    Thẻ phạt
    10'
    Sergi Cardona
    Villarreal
    36'
    Alassane Diatta
    Villarreal
    42'
    Santiago Mouriño
    Villarreal
    Đồ thị diễn biến
    PSVHT 45'Villarreal

    Thống kê trận đấu

    PSVThống kêVillarreal
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    1
    Dứt điểm
    0
    1
    Trúng đích
    0
    2
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    16
    0
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    1

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    PSV
    6.5
    Alassane Pléa
    6.33
    Sven Mijnans
    6.18
    Mauro Júnior
    6.18
    Dennis Man
    6.17
    Ruben van Bommel
    6.16
    Joey Veerman
    5.89
    Yarek Gasiorowski
    5.83
    Kiliann Sildillia
    5.79
    Ryan Flamingo
    5.69
    Matej Kovar
    5.68
    Noah Fernandez
    Villarreal
    6.54
    Nizar El JmiliMOTM
    6.46
    Georges Mikautadze
    6.46
    Alassane Diatta
    6.37
    Alberto Moleiro
    6.37
    Ayoze Pérez
    6.35
    Carlos Macià
    6.28
    Sergi Cardona
    6.23
    Luiz Júnior
    6.18
    Santiago Mouriño
    6.17
    Pau Navarro
    6.13
    Willy Kambwala

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    PSV
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Villarreal
    Sơ đồ 4-4-2
    32
    Matej Kovar
    25
    Kiliann Sildillia
    6
    Ryan Flamingo
    3
    Yarek Gasiorowski
    31
    Noah Fernandez
    23
    Joey Veerman
    17
    Mauro Júnior
    27
    Dennis Man
    21
    Sven Mijnans
    7
    Ruben van Bommel
    14
    Alassane Pléa
    1
    Luiz Júnior
    15
    Santiago Mouriño
    5
    Willy Kambwala
    6
    Pau Navarro
    23
    Sergi Cardona
    22
    Ayoze Pérez
    28
    Alassane Diatta
    26
    Carlos Macià
    20
    Alberto Moleiro
    34
    Nizar El Jmili
    9
    Georges Mikautadze
    Dự bị
    PSV
    1 Nick Olij8 Amir Bouhamdi11 Couhaib Driouech19 Gino Verhulst24 Sami Bouhoudane35 Joël van den Berg38 Fabian Merién51 Tijn Smolenaars52 Jordy Bawuah

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 66: Georges Mikautadze lập công cho Villarreal (kiến tạo: Cheikh Ahmad Tidiane Thiam)
    Phút 72: Cheikh Ahmad Tidiane Thiam lập công cho Villarreal (kiến tạo: Thiago Fernández)
    Phút 75: Mauro Júnior lập công cho PSV
    Phút 76: Pau Cabanes lập công cho Villarreal (kiến tạo: Luiz Júnior)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    PSV
    5 trận gần nhất
    BTHHB
    Villarreal
    5 trận gần nhất
    TBTBB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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