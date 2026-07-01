Thống kê trận đấu PSV 3-0 FC Eindhoven: PSV thắng đậm thuyết phục

PSV giành chiến thắng đậm 3-0 trước FC Eindhoven. Guus Til là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.64. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.