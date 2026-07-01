Thống kê trận đấu PSV 3-0 FC Eindhoven: PSV thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
33'
Guus Til — kiến tạo Essien Bassey
PSV
Đồ thị diễn biến
PSVHT 45'FC Eindhoven
Thống kê trận đấu
PSV kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; PSV vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Guus Til
PSV
1 bàn
Amir Bouhamdi
PSV
1 bàn
Sami Bouhoudane
PSV
1 bàn
Essien Bassey
PSV
1 kiến tạo · điểm 7.33
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Eindhoven
Sơ đồ 4-4-1-1
Dự bị
PSV
34 Jordy Bawuah40 Sami Bouhoudane43 Austyn Jones44 Fabio Kluit46 Madi Monamay47 Boet Mulders48 Souleymane Sidibe51 Tijn Smolenaars94 Khadim Ngom
FC Eindhoven
5 Rens Boon13 Amir Bryson17 Luc Netten18 Niek Munsters21 Akin Ozcan25 Lennon Smulders27 Emre Eksi29 Hyman Ali30 Nino Fancito
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: Amir Bouhamdi lập công cho PSV
Phút 33: Guus Til lập công cho PSV (kiến tạo: Essien Bassey)
Phút 82: Sami Bouhoudane lập công cho PSV
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
PSV · 2 thắng0 hòaFC Eindhoven · 0 thắng
31/07/2025
PSV
3 - 2
FC Eindhoven
PSV
25/07/2024
PSV
3 - 2
FC Eindhoven
PSV
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Eindhoven
5 trận gần nhất
BBHHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)