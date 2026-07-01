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    Thống kê trận đấu PSV 3-0 FC Eindhoven: PSV thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn29/07/2026 02:48

    PSV giành chiến thắng đậm 3-0 trước FC Eindhoven. Guus Til là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.64. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    6'
    Amir Bouhamdi
    PSV
    33'
    Guus Til — kiến tạo Essien Bassey
    PSV
    82'
    Sami Bouhoudane
    PSV
    Thẻ phạt
    69'
    Essien Bassey
    PSV
    Đồ thị diễn biến
    PSVHT 45'FC Eindhoven

    Thống kê trận đấu

    PSVThống kêFC Eindhoven
    62%
    Kiểm soát bóng
    38%
    19
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    3
    5
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    PSV kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; PSV vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Guus Til
    Guus Til
    PSV
    1 bàn
    Amir Bouhamdi
    Amir Bouhamdi
    PSV
    1 bàn
    Sami Bouhoudane
    Sami Bouhoudane
    PSV
    1 bàn
    Essien Bassey
    Essien Bassey
    PSV
    1 kiến tạo · điểm 7.33

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    PSV
    7.64
    Guus TilMOTM1 bàn
    7.41
    Amir Bouhamdi1 bàn
    7.33
    Essien Bassey1 KT
    7.13
    Nick Olij
    7.12
    Couhaib Driouech
    7.05
    Fabio Kluit
    6.97
    Shuryjano Cornecion
    6.93
    Esmir Bajraktarevic
    6.92
    Fabian Merién
    6.89
    Armando Obispo
    6.89
    Sami Bouhoudane1 bàn
    6.81
    Joël van den Berg
    6.55
    Boet Mulders
    6.44
    Madi Monamay
    6.37
    Gino Verhulst
    6.22
    Jordy Bawuah
    FC Eindhoven
    6.92
    Owen Renfrum
    6.78
    Rens Boon
    6.66
    Xander Blomme
    6.55
    Jort Borgmans
    6.55
    Siegert Baartmans
    6.5
    Guus Beaumont
    6.48
    Kevin van Veen
    6.47
    Junior Poortvliet
    6.43
    Thijs Muller
    6.43
    Mika de Jonge
    6.38
    Amir Bryson
    6.17
    Tyrese Simons
    5.89
    Clint Essers
    5.05
    Luc Netten

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    PSV
    Sơ đồ 4-2-3-1
    FC Eindhoven
    Sơ đồ 4-4-1-1
    1
    Nick Olij
    33
    Essien Bassey
    38
    Fabian Merién
    4
    Armando Obispo
    50
    Gino Verhulst
    35
    Joël van den Berg
    42
    Shuryjano Cornecion
    19
    Esmir Bajraktarevic
    20
    Guus Til
    11
    Couhaib Driouech
    37
    Amir Bouhamdi
    1
    Jort Borgmans
    22
    Clint Essers
    4
    Junior Poortvliet
    44
    Owen Renfrum
    2
    Tyrese Simons
    11
    Mika de Jonge
    8
    Xander Blomme
    6
    Guus Beaumont
    9
    Kevin van Veen
    10
    Thijs Muller
    19
    Siegert Baartmans
    Dự bị
    PSV
    34 Jordy Bawuah40 Sami Bouhoudane43 Austyn Jones44 Fabio Kluit46 Madi Monamay47 Boet Mulders48 Souleymane Sidibe51 Tijn Smolenaars94 Khadim Ngom
    FC Eindhoven
    5 Rens Boon13 Amir Bryson17 Luc Netten18 Niek Munsters21 Akin Ozcan25 Lennon Smulders27 Emre Eksi29 Hyman Ali30 Nino Fancito

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: Amir Bouhamdi lập công cho PSV
    Phút 33: Guus Til lập công cho PSV (kiến tạo: Essien Bassey)
    Phút 82: Sami Bouhoudane lập công cho PSV

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    PSV · 2 thắng0 hòaFC Eindhoven · 0 thắng
    31/07/2025
    PSV
    3 - 2
    FC Eindhoven
    PSV
    25/07/2024
    PSV
    3 - 2
    FC Eindhoven
    PSV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    PSV
    5 trận gần nhất
    TBTHH
    FC Eindhoven
    5 trận gần nhất
    BBHHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu PSV 3-0 FC Eindhoven: PSV thắng đậm thuyết phục
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