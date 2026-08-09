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    Thống kê trận đấu PSV Eindhoven 2-2 Fortuna Sittard: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn09/08/2026 02:55

    PSV Eindhoven và Fortuna Sittard chia điểm với tỷ số 2-2. Noah Fernandez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    42'
    O. ter Haar Romeny
    Fortuna Sittard
    55'
    R. Flamingo — kiến tạo I. Perisic
    PSV Eindhoven
    74'
    N. Fernandez — kiến tạo A. Plea
    PSV Eindhoven
    90+2'
    E. Michut
    Fortuna Sittard
    Thẻ phạt
    33'
    L. Zeefuik (Roughing)
    Fortuna Sittard
    78'
    D. Man (Tripping)
    PSV Eindhoven
    Đồ thị diễn biến
    PSV EindhovenHT 45'Fortuna Sittard

    Thống kê trận đấu

    PSV EindhovenThống kêFortuna Sittard
    76%
    Kiểm soát bóng
    24%
    21
    Dứt điểm
    8
    6
    Trúng đích
    6
    9
    Phạt góc
    0
    9
    Phạm lỗi
    6
    0
    Việt vị
    4
    4
    Thủ môn cứu thua
    4
    PSV Eindhoven kiểm soát thế trận với 76% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Noah Fernandez
    Noah Fernandez
    PSV Eindhoven
    1 bàn
    Ole Romeny
    Ole Romeny
    Fortuna Sittard
    1 bàn
    Édouard Michut
    Édouard Michut
    Fortuna Sittard
    1 bàn
    Ryan Flamingo
    Ryan Flamingo
    PSV Eindhoven
    1 bàn
    Ivan Perišić
    Ivan Perišić
    PSV Eindhoven
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Alassane Pléa
    Alassane Pléa
    PSV Eindhoven
    1 kiến tạo · điểm 6.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    PSV Eindhoven
    8.9
    Noah FernandezMOTM1 bàn
    7.9
    Mauro Júnior
    7.3
    Ivan Perišić1 KT
    7.2
    Ryan Flamingo1 bàn
    6.9
    Matěj Kovář
    6.9
    Armando Obispo
    6.7
    Ruben van Bommel
    6.7
    Alassane Pléa1 KT
    6.6
    Paul Wanner
    6.5
    Guus Til
    6.3
    Sven Mijnans
    6.3
    Ricardo Pepi
    6.3
    Dennis Man
    6.2
    Amir Bouhamdi
    6.2
    Kiliann Sildillia
    Fortuna Sittard
    8.2
    Ole Romeny1 bàn
    7.3
    Édouard Michut1 bàn
    6.9
    Ivo Pinto
    6.9
    Mohamed Ihattaren
    6.7
    Mattijs Branderhorst
    6.7
    Syb Van Ottele
    6.7
    Nick de Groot
    6.7
    Moussa Gbemou
    6.6
    Siebe Wylin
    6.5
    Philip Brittijn
    6.5
    Yassin Oukili
    6.2
    Justin Hubner
    6.2
    Jasper Dahlhaus
    6.2
    Lequincio Zeefuik
    6.2
    Anthony Descotte
    6.2
    Ganni Buyukhan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    PSV Eindhoven
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Peter Bosz
    Fortuna Sittard
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Danny Buijs
    32
    Matěj Kovář
    5
    Ivan Perišić
    6
    Ryan Flamingo
    4
    Armando Obispo
    17
    Mauro Júnior
    10
    Paul Wanner
    31
    Noah Fernandez
    20
    Guus Til
    21
    Sven Mijnans
    7
    Ruben van Bommel
    9
    Ricardo Pepi
    31
    Mattijs Branderhorst
    2
    Siebe Wylin
    12
    Ivo Pinto
    6
    Syb Van Ottele
    28
    Justin Hubner
    8
    Jasper Dahlhaus
    52
    Mohamed Ihattaren
    23
    Philip Brittijn
    5
    Yassin Oukili
    25
    Lequincio Zeefuik
    10
    Ole Romeny
    Dự bị
    PSV Eindhoven
    37 Amir Bouhamdi14 Alassane Pléa27 Dennis Man1 Nick Olij51 Tijn Smolenaars25 Kiliann Sildillia3 Yarek Gasiorowski38 Fabian Merién33 Essien Bassey
    Fortuna Sittard
    20 Édouard Michut33 Kaylen Reitmaier1 Luuk Koopmans15 Nick de Groot38 Moussa Gbemou35 Kevin van Burgsteden39 Ganni Buyukhan9 Anthony Descotte

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 42: O. ter Haar Romeny lập công cho Fortuna Sittard
    Phút 55: R. Flamingo lập công cho PSV Eindhoven (kiến tạo: I. Perisic)
    Phút 74: N. Fernandez lập công cho PSV Eindhoven (kiến tạo: A. Plea)
    Phút 92: E. Michut lập công cho Fortuna Sittard

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    PSV Eindhoven · 4 thắng1 hòaFortuna Sittard · 0 thắng
    18/01/2026
    Fortuna Sittard
    1 - 2
    PSV Eindhoven
    PE
    01/11/2025
    PSV Eindhoven
    5 - 2
    Fortuna Sittard
    PE
    04/05/2025
    PSV Eindhoven
    4 - 1
    Fortuna Sittard
    PE
    22/09/2024
    Fortuna Sittard
    1 - 3
    PSV Eindhoven
    PE
    12/05/2024
    Fortuna Sittard
    1 - 1
    PSV Eindhoven
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    PSV Eindhoven
    5 trận gần nhất
    HBTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Fortuna Sittard
    5 trận gần nhất
    HTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Telstar1100+13T
    4Fortuna Sittard000000
    5PEC Zwolle000000
    6PSV Eindhoven000000
    7Ajax000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    3D. GardenD. GardenExcelsior1 bàn
    4S. JanssenS. JanssenExcelsior0 bàn
    5G. de RegtG. de RegtExcelsior0 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    3G. de RegtG. de RegtExcelsior1 kiến tạo
    4N. NaujoksN. NaujoksExcelsior0 kiến tạo
    5D. GardenD. GardenExcelsior0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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