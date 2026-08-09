Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
42'
O. ter Haar Romeny
Fortuna Sittard
55'
R. Flamingo — kiến tạo I. Perisic
PSV Eindhoven
74'
N. Fernandez — kiến tạo A. Plea
PSV Eindhoven
Thẻ phạt
33'
L. Zeefuik (Roughing)
Fortuna Sittard
78'
D. Man (Tripping)
PSV Eindhoven
Đồ thị diễn biến
PSV EindhovenHT 45'Fortuna Sittard
Thống kê trận đấu
PSV EindhovenThống kêFortuna Sittard
PSV Eindhoven kiểm soát thế trận với 76% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Noah Fernandez
PSV Eindhoven
1 bàn
Ole Romeny
Fortuna Sittard
1 bàn
Édouard Michut
Fortuna Sittard
1 bàn
Ryan Flamingo
PSV Eindhoven
1 bàn
Ivan Perišić
PSV Eindhoven
1 kiến tạo · điểm 7.3
Alassane Pléa
PSV Eindhoven
1 kiến tạo · điểm 6.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
PSV Eindhoven
8.9
Noah FernandezMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
PSV Eindhoven
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Peter Bosz
Fortuna Sittard
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Danny Buijs
Dự bị
PSV Eindhoven
37 Amir Bouhamdi14 Alassane Pléa27 Dennis Man1 Nick Olij51 Tijn Smolenaars25 Kiliann Sildillia3 Yarek Gasiorowski38 Fabian Merién33 Essien Bassey
Fortuna Sittard
20 Édouard Michut33 Kaylen Reitmaier1 Luuk Koopmans15 Nick de Groot38 Moussa Gbemou35 Kevin van Burgsteden39 Ganni Buyukhan9 Anthony Descotte
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 42: O. ter Haar Romeny lập công cho Fortuna Sittard
Phút 55: R. Flamingo lập công cho PSV Eindhoven (kiến tạo: I. Perisic)
Phút 74: N. Fernandez lập công cho PSV Eindhoven (kiến tạo: A. Plea)
Phút 92: E. Michut lập công cho Fortuna Sittard
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
PSV Eindhoven · 4 thắng1 hòaFortuna Sittard · 0 thắng
18/01/2026
Fortuna Sittard
1 - 2
PSV Eindhoven
PE
01/11/2025
PSV Eindhoven
5 - 2
Fortuna Sittard
PE
04/05/2025
PSV Eindhoven
4 - 1
Fortuna Sittard
PE
22/09/2024
Fortuna Sittard
1 - 3
PSV Eindhoven
PE
12/05/2024
Fortuna Sittard
1 - 1
PSV Eindhoven
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
PSV Eindhoven
5 trận gần nhất
HBTBT
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
HTBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Telstar
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|4
|Fortuna Sittard
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|PEC Zwolle
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|PSV Eindhoven
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Ajax
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)