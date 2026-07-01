Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Pyunik YerevanThống kêDebreceni VSC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sergiy Vakulenko
Pyunik Yerevan
Điểm 7.7
Karlen Hovhannisyan
Pyunik Yerevan
Điểm 7.3
Henri Avagyan
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
James
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
Sead Islamović
Pyunik Yerevan
Điểm 7.2
Ádám Lang
Debreceni VSC
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Pyunik Yerevan
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Artak Oseyan
Debreceni VSC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
Dự bị
Pyunik Yerevan
10 Iman Griffith23 Witi95 Momo Yansane71 Stanislav Buchnev76 Filipe Almeida88 Robert Darbinyan49 Aram Aharonyan44 Hayk Tatosyan7 Edgar Malakyan
Debreceni VSC
5 Bence Batik77 Márk Szécsi11 Ákos Szendrei12 Benedek Erdélyi90 Bálint Tuska23 Gergő Tercza72 Rotem Keller40 Dávid Hermann20 Máté Macsó
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Pyunik Yerevan · 0 thắng0 hòaDebreceni VSC · 1 thắng
23/07/2026
Debreceni VSC
1 - 0
Pyunik Yerevan
DV
Phong độ & thống kê mùa giải
Pyunik Yerevan
5 trận gần nhất
HBTTB
Debreceni VSC
5 trận gần nhất
HBTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)