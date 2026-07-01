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    Thống kê trận đấu Pyunik Yerevan 0-0 Debreceni VSC: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn31/07/2026 00:55

    Pyunik Yerevan và Debreceni VSC chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Sergiy Vakulenko là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    64'
    A. Lang
    Debreceni VSC
    69'
    Witi
    Pyunik Yerevan
    90+4'
    A. Szendrei
    Debreceni VSC

    Thống kê trận đấu

    Pyunik YerevanThống kêDebreceni VSC
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    16
    Dứt điểm
    14
    4
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    9
    8
    Phạm lỗi
    9
    2
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sergiy Vakulenko
    Sergiy Vakulenko
    Pyunik Yerevan
    Điểm 7.7
    Karlen Hovhannisyan
    Karlen Hovhannisyan
    Pyunik Yerevan
    Điểm 7.3
    Henri Avagyan
    Henri Avagyan
    Pyunik Yerevan
    Điểm 7.2
    James
    James
    Pyunik Yerevan
    Điểm 7.2
    Sead Islamović
    Sead Islamović
    Pyunik Yerevan
    Điểm 7.2
    Ádám Lang
    Ádám Lang
    Debreceni VSC
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Pyunik Yerevan
    7.7
    Sergiy VakulenkoMOTM
    7.3
    Karlen Hovhannisyan
    7.2
    Henri Avagyan
    7.2
    James
    7.2
    Sead Islamović
    7
    Erik Simonyan
    6.9
    Mikhail Kovalenko
    6.9
    Nikolaos Kenourgios
    6.9
    Daniil Kulikov
    6.7
    Momo Yansane
    6.6
    Sargis Metoyan
    6.6
    Robert Darbinyan
    6.5
    Iasonas Pikis
    6.5
    Witi
    6.3
    Hovhannes Harutyunyan
    6.3
    Iman Griffith
    Debreceni VSC
    7.2
    Ádám Lang
    7
    Adrián Guerrero
    6.9
    Erik Kusnyír
    6.9
    Josua Mejías
    6.9
    Balázs Dzsudzsák
    6.7
    Sohan Baldoni
    6.6
    Plamen Andreev
    6.6
    Dominik Kocsis
    6.6
    Bence Batik
    6.5
    Flórián Cibla
    6.5
    Márk Szécsi
    6.5
    Ákos Szendrei
    6.3
    Blaž Bošković
    6.3
    Dávid Patai

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Pyunik Yerevan
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Artak Oseyan
    Debreceni VSC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
    16
    Henri Avagyan
    15
    Mikhail Kovalenko
    4
    Erik Simonyan
    79
    Sergiy Vakulenko
    3
    Nikolaos Kenourgios
    5
    James
    11
    Hovhannes Harutyunyan
    18
    Karlen Hovhannisyan
    22
    Sead Islamović
    25
    Daniil Kulikov
    29
    Iasonas Pikis
    1
    Plamen Andreev
    29
    Erik Kusnyír
    4
    Josua Mejías
    26
    Ádám Lang
    3
    Adrián Guerrero
    6
    Blaž Bošković
    10
    Balázs Dzsudzsák
    75
    Dávid Patai
    19
    Dominik Kocsis
    25
    Sohan Baldoni
    99
    Flórián Cibla
    Dự bị
    Pyunik Yerevan
    10 Iman Griffith23 Witi95 Momo Yansane71 Stanislav Buchnev76 Filipe Almeida88 Robert Darbinyan49 Aram Aharonyan44 Hayk Tatosyan7 Edgar Malakyan
    Debreceni VSC
    5 Bence Batik77 Márk Szécsi11 Ákos Szendrei12 Benedek Erdélyi90 Bálint Tuska23 Gergő Tercza72 Rotem Keller40 Dávid Hermann20 Máté Macsó

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Pyunik Yerevan · 0 thắng0 hòaDebreceni VSC · 1 thắng
    23/07/2026
    Debreceni VSC
    1 - 0
    Pyunik Yerevan
    DV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Pyunik Yerevan
    5 trận gần nhất
    HBTTB
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.3)
    1
    Thủng lưới
    Debreceni VSC
    5 trận gần nhất
    HBTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Pyunik Yerevan 0-0 Debreceni VSC: Trận hòa không bàn thắng
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