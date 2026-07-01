Thống kê trận đấu Pyunik Yerevan 0-0 Debreceni VSC: Trận hòa không bàn thắng

Pyunik Yerevan và Debreceni VSC chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Sergiy Vakulenko là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.