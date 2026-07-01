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    Thống kê trận đấu Pyunik Yerevan 1-0 Marsaxlokk: D. Kulikov tỏa sáng, Pyunik Yerevan giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân17/07/2026 00:52

    Pyunik Yerevan vượt qua Marsaxlokk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    80'
    D. Kulikov(pen)
    Pyunik Yerevan
    Thẻ phạt
    8'
    U. Arias
    Marsaxlokk
    10'
    C. Mafoumbi
    Marsaxlokk
    21'
    S. Islamovic
    Pyunik Yerevan
    59'
    Weder
    Marsaxlokk
    80'
    J. C. Corbalan
    Marsaxlokk
    85'
    S. Metoyan
    Pyunik Yerevan
    Đồ thị diễn biến
    Pyunik YerevanHT 45'Marsaxlokk

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Pyunik Yerevan
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eghishe Melikyan
    Marsaxlokk
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vincenzo Potenza
    16
    Henri Avagyan
    76
    Filipe Almeida
    22
    Sead Islamović
    79
    Sergiy Vakulenko
    3
    Nikolaos Kenourgios
    18
    Karlen Hovhannisyan
    25
    Daniil Kulikov
    15
    Mikhail Kovalenko
    29
    Iasonas Pikis
    9
    Artak Dashyan
    11
    Hovhannes Harutyunyan
    22
    Christoffer Mafoumbi
    3
    Weder Silva
    4
    Oualed El Hasni
    5
    Enrico Pepe
    11
    Juan Carlos Corbalan
    6
    Nikolai Muscat
    33
    Domantas Šimkus
    25
    Joseph Minala
    8
    Ulises Jesús Arias
    95
    Matheus Silva
    10
    Dodo
    Dự bị
    Pyunik Yerevan
    10 Iman Griffith17 Vyacheslav Afyan7 Edgar Malakyan95 Momo Yansane71 Stanislav Buchnev4 Erik Simonyan77 Gonçalo Miguel88 Robert Darbinyan49 Aram Aharonyan
    Marsaxlokk
    1 Andrea Cassar28 Redon Mihana16 Georgios Karamitsios21 Oleksii Bykov27 Leandro Aguirre7 Isaac Christie-Davies26 Miguel Zammit Maniscalco24 Lucas Caruana9 Rasmus Lindén

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: C. Mafoumbi (Marsaxlokk) nhận thẻ đỏ, Marsaxlokk phải chơi thiếu người
    Phút 80: D. Kulikov ghi bàn trên chấm phạt đền cho Pyunik Yerevan
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Pyunik Yerevan 1-0 Marsaxlokk: D. Kulikov tỏa sáng, Pyunik Yerevan giành trọn 3 điểm
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