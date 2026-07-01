Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
80'
D. Kulikov(pen)
Pyunik Yerevan
Thẻ phạt
21'
S. Islamovic
Pyunik Yerevan
Đồ thị diễn biến
Pyunik YerevanHT 45'Marsaxlokk
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Pyunik Yerevan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eghishe Melikyan
Marsaxlokk
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vincenzo Potenza
Dự bị
Pyunik Yerevan
10 Iman Griffith17 Vyacheslav Afyan7 Edgar Malakyan95 Momo Yansane71 Stanislav Buchnev4 Erik Simonyan77 Gonçalo Miguel88 Robert Darbinyan49 Aram Aharonyan
Marsaxlokk
1 Andrea Cassar28 Redon Mihana16 Georgios Karamitsios21 Oleksii Bykov27 Leandro Aguirre7 Isaac Christie-Davies26 Miguel Zammit Maniscalco24 Lucas Caruana9 Rasmus Lindén
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: C. Mafoumbi (Marsaxlokk) nhận thẻ đỏ, Marsaxlokk phải chơi thiếu người
Phút 80: D. Kulikov ghi bàn trên chấm phạt đền cho Pyunik Yerevan
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)