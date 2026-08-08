Thống kê trận đấu QPR 1-1 (pen 0-2) Millwall: Millwall thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

QPR và Millwall hòa 1-1 sau 120 phút, Millwall giành chiến thắng 0-2 ở loạt luân lưu. Harvey Vale là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.