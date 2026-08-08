Kết quả & diễn biến bàn thắng
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QPRHT 45'Millwall
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luke Cundle
Millwall
1 bàn
Harvey Vale
QPR
Điểm 7.5
Lukas Jensen
Millwall
Điểm 7.5
Caleb Taylor
Millwall
Điểm 7.5
Nicolas Madsen
QPR
Điểm 7.2
Jake Cooper
Millwall
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Millwall
6.2
Raees Bangura-Williams
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
QPR
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Julien Stephan
Millwall
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alex Neil
Dự bị
QPR
13 Calum Ward2 Kealey Adamson6 Jake Clarke-Salter14 Koki Saito21 Kieran Morgan17 Kwame Poku40 Jonathan Varane15 Alfie Lloyd35 Philip Sanyaolu
Millwall
15 Max Crocombe23 Danny Batth12 Elkan Baggott22 Kyrell Lisbie31 Raees Bangura-Williams16 Daniel Kelly17 Mark Sykes29 Zak Lovelace7 Tairyk Arconte
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 54: L. Cundle lập công cho Millwall
Phút 86: M. Sykes phản lưới nhà, QPR được hưởng bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
QPR · 1 thắng1 hòaMillwall · 3 thắng
18/04/2026
Millwall
2 - 0
QPR
MIL
18/10/2025
QPR
1 - 2
Millwall
MIL
01/02/2025
Millwall
2 - 1
QPR
MIL
21/09/2024
QPR
1 - 1
Millwall
Hòa
20/01/2024
QPR
2 - 0
Millwall
QPR
Phong độ & thống kê mùa giải
Millwall
5 trận gần nhất
HTHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)