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    Thống kê trận đấu QPR 1-1 (pen 0-2) Millwall: Millwall thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:04

    QPR và Millwall hòa 1-1 sau 120 phút, Millwall giành chiến thắng 0-2 ở loạt luân lưu. Harvey Vale là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    54'
    L. Cundle
    Millwall
    86'
    M. Sykes(phản lưới)
    QPR
    Đồ thị diễn biến
    QPRHT 45'Millwall

    Thống kê trận đấu

    QPRThống kêMillwall
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    11
    Dứt điểm
    5
    3
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    1
    6
    Phạm lỗi
    11
    4
    Việt vị
    5
    1
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luke Cundle
    Luke Cundle
    Millwall
    1 bàn
    Harvey Vale
    Harvey Vale
    QPR
    Điểm 7.5
    Lukas Jensen
    Lukas Jensen
    Millwall
    Điểm 7.5
    Caleb Taylor
    Caleb Taylor
    Millwall
    Điểm 7.5
    Nicolas Madsen
    Nicolas Madsen
    QPR
    Điểm 7.2
    Jake Cooper
    Jake Cooper
    Millwall
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    QPR
    7.5
    Harvey ValeMOTM
    7.2
    Nicolas Madsen
    7
    Amadou Salif Mbengue
    7
    Ronnie Edwards
    6.9
    Jimmy Dunne
    6.9
    Boy Kemper
    6.9
    Ilias Chair
    6.6
    Kwame Poku
    6.6
    Jonathan Varane
    6.6
    Kealey Adamson
    6.5
    Koki Saito
    6.3
    Pierce Charles
    6.3
    Alfie Lloyd
    6.2
    Rumarn Burrell
    6.2
    Paul Smyth
    6.2
    Richard Kone
    Millwall
    7.5
    Lukas JensenMOTM
    7.5
    Caleb TaylorMOTM
    7.5
    Luke CundleMOTM1 bàn
    7.2
    Jake Cooper
    7.2
    Casper De Norre
    7.2
    Jenson Metcalfe
    6.9
    Tairyk Arconte
    6.7
    Kyrell Lisbie
    6.7
    Mark Sykes
    6.6
    Femi Azeez
    6.5
    Ryan Leonard
    6.3
    Camiel Neghli
    6.3
    Daniel Kelly
    6.2
    Zak Sturge
    6.2
    Josh Coburn
    6.2
    Raees Bangura-Williams

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    QPR
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Julien Stephan
    Millwall
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alex Neil
    1
    Pierce Charles
    27
    Amadou Salif Mbengue
    3
    Jimmy Dunne
    5
    Ronnie Edwards
    12
    Boy Kemper
    16
    Rumarn Burrell
    20
    Harvey Vale
    24
    Nicolas Madsen
    11
    Paul Smyth
    22
    Richard Kone
    10
    Ilias Chair
    1
    Lukas Jensen
    18
    Ryan Leonard
    6
    Caleb Taylor
    5
    Jake Cooper
    3
    Zak Sturge
    24
    Casper De Norre
    14
    Jenson Metcalfe
    11
    Femi Azeez
    25
    Luke Cundle
    10
    Camiel Neghli
    19
    Josh Coburn
    Dự bị
    QPR
    13 Calum Ward2 Kealey Adamson6 Jake Clarke-Salter14 Koki Saito21 Kieran Morgan17 Kwame Poku40 Jonathan Varane15 Alfie Lloyd35 Philip Sanyaolu
    Millwall
    15 Max Crocombe23 Danny Batth12 Elkan Baggott22 Kyrell Lisbie31 Raees Bangura-Williams16 Daniel Kelly17 Mark Sykes29 Zak Lovelace7 Tairyk Arconte

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 54: L. Cundle lập công cho Millwall
    Phút 86: M. Sykes phản lưới nhà, QPR được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    QPR · 1 thắng1 hòaMillwall · 3 thắng
    18/04/2026
    Millwall
    2 - 0
    QPR
    MIL
    18/10/2025
    QPR
    1 - 2
    Millwall
    MIL
    01/02/2025
    Millwall
    2 - 1
    QPR
    MIL
    21/09/2024
    QPR
    1 - 1
    Millwall
    Hòa
    20/01/2024
    QPR
    2 - 0
    Millwall
    QPR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    QPR
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Millwall
    5 trận gần nhất
    HTHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu QPR 1-1 (pen 0-2) Millwall: Millwall thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp
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