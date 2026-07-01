Tin mới

    Thống kê trận đấu Racing Santander 0-3 Athletic Club: Athletic Club thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn30/07/2026 01:54

    Athletic Club giành chiến thắng đậm 3-0 trước Racing Santander. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    8'
    G. Guruzeta
    Athletic Club
    78'
    O. Sancet
    Athletic Club
    82'
    J. Louis-Jean
    Athletic Club
    Thẻ phạt
    64'
    Racing Santander
    Đồ thị diễn biến
    Racing SantanderHT 45'Athletic Club

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: G. Guruzeta lập công cho Athletic Club
    Phút 78: O. Sancet lập công cho Athletic Club
    Phút 82: J. Louis-Jean lập công cho Athletic Club

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Racing Santander · 0 thắng2 hòaAthletic Club · 3 thắng
    25/07/2024
    Racing Santander
    1 - 2
    Athletic Club
    AC
    28/07/2023
    Racing Santander
    0 - 0
    Athletic Club
    Hòa
    22/04/2012
    Racing Santander
    0 - 1
    Athletic Club
    AC
    12/12/2011
    Athletic Club
    1 - 1
    Racing Santander
    Hòa
    22/05/2011
    Racing Santander
    1 - 2
    Athletic Club
    AC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Racing Santander
    5 trận gần nhất
    BBHTH
    2
    Trận
    0-1-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    3
    Thủng lưới
    Athletic Club
    5 trận gần nhất
    THTTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Racing Santander 0-3 Athletic Club: Athletic Club thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO