Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
82'
J. Louis-Jean
Athletic Club
Đồ thị diễn biến
Racing SantanderHT 45'Athletic Club
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: G. Guruzeta lập công cho Athletic Club
Phút 78: O. Sancet lập công cho Athletic Club
Phút 82: J. Louis-Jean lập công cho Athletic Club
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Racing Santander · 0 thắng2 hòaAthletic Club · 3 thắng
25/07/2024
Racing Santander
1 - 2
Athletic Club
AC
28/07/2023
Racing Santander
0 - 0
Athletic Club
Hòa
22/04/2012
Racing Santander
0 - 1
Athletic Club
AC
12/12/2011
Athletic Club
1 - 1
Racing Santander
Hòa
22/05/2011
Racing Santander
1 - 2
Athletic Club
AC
Phong độ & thống kê mùa giải
Racing Santander
5 trận gần nhất
BBHTH
Athletic Club
5 trận gần nhất
THTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)