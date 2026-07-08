Tin mới

    Thống kê trận đấu Racing Santander 4-1 Sporting Gijon: Racing Santander ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn07/08/2026 18:20

    Racing Santander đã ngược dòng đánh bại Sporting Gijon 4-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    2'
    C. Ferreres
    Sporting Gijon
    15'
    P. Ramon
    Racing Santander
    33'
    J. Arana
    Racing Santander
    45+2'
    Y. Zabiri
    Racing Santander
    78'
    J. Castellanos
    Racing Santander
    Đồ thị diễn biến
    Racing SantanderHT 45'Sporting Gijon

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 2: C. Ferreres lập công cho Sporting Gijon
    Phút 15: P. Ramon lập công cho Racing Santander
    Phút 33: J. Arana lập công cho Racing Santander
    Phút 47: Y. Zabiri lập công cho Racing Santander
    Phút 78: J. Castellanos lập công cho Racing Santander

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Racing Santander · 3 thắng1 hòaSporting Gijon · 1 thắng
    02/04/2026
    Racing Santander
    3 - 1
    Sporting Gijon
    RS
    12/10/2025
    Sporting Gijon
    2 - 1
    Racing Santander
    SG
    27/07/2025
    Racing Santander
    2 - 0
    Sporting Gijon
    RS
    09/03/2025
    Sporting Gijon
    1 - 1
    Racing Santander
    Hòa
    05/12/2024
    Racing Santander
    1 - 0
    Sporting Gijon
    RS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Racing Santander
    5 trận gần nhất
    TBBBH
    4
    Trận
    0-1-3
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.3)
    9
    Thủng lưới
    Sporting Gijon
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Racing Santander 4-1 Sporting Gijon: Racing Santander ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO