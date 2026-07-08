Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
2'
C. Ferreres
Sporting Gijon
45+2'
Y. Zabiri
Racing Santander
78'
J. Castellanos
Racing Santander
Đồ thị diễn biến
Racing SantanderHT 45'Sporting Gijon
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 2: C. Ferreres lập công cho Sporting Gijon
Phút 15: P. Ramon lập công cho Racing Santander
Phút 33: J. Arana lập công cho Racing Santander
Phút 47: Y. Zabiri lập công cho Racing Santander
Phút 78: J. Castellanos lập công cho Racing Santander
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Racing Santander · 3 thắng1 hòaSporting Gijon · 1 thắng
02/04/2026
Racing Santander
3 - 1
Sporting Gijon
RS
12/10/2025
Sporting Gijon
2 - 1
Racing Santander
SG
27/07/2025
Racing Santander
2 - 0
Sporting Gijon
RS
09/03/2025
Sporting Gijon
1 - 1
Racing Santander
Hòa
05/12/2024
Racing Santander
1 - 0
Sporting Gijon
RS
Phong độ & thống kê mùa giải
Racing Santander
5 trận gần nhất
TBBBH
Sporting Gijon
5 trận gần nhất
BTBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)