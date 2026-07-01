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    Thống kê trận đấu Raków Częstochowa 3-1 Valletta FC: Raków Częstochowa ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:26

    Raków Częstochowa đã ngược dòng đánh bại Valletta FC 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    23'
    M. Morello — kiến tạo Thaylor
    Valletta FC
    53'
    M. Emreli
    Raków Częstochowa
    78'
    P. Makuch — kiến tạo T. Pienko
    Raków Częstochowa
    90'
    S. Svarnas — kiến tạo P. Makuch
    Raków Częstochowa
    Thẻ phạt
    74'
    R. Prsa
    Valletta FC
    84'
    T. Pienko
    Raków Częstochowa
    Đồ thị diễn biến
    Raków CzęstochowaHT 45'Valletta FC

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Raków Częstochowa
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
    Valletta FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thane Micallef
    1
    Kacper Trelowski
    7
    Fran Tudor
    25
    Bogdan Racovițan
    4
    Stratos Svarnas
    20
    Jean Carlos Silva
    10
    Wladyslaw Kocherhin
    6
    Oskar Repka
    19
    Michael Ameyaw
    9
    Patryk Makuch
    11
    Mahir Emreli
    88
    Ádin Molnár
    90
    Adilson Maringá
    3
    Matthias Ellul
    33
    Emmanuel Mbende
    55
    Sava Radić
    94
    Manuel Morello
    77
    Thaylor
    32
    Alex de Aguiar Gomes
    11
    Jake Azzopardi
    8
    Andrea Zammit
    10
    Brandon Paiber
    19
    Diogo Tavares
    Dự bị
    Raków Częstochowa
    29 Wiktor Zolneczko71 Tarik Karić2 Jerzy Napieraj5 Marko Bulat15 Oliwier Kwiatkowski17 Jakub Jendryka21 Tomasz Pieńko22 Abraham Emmanuel Ojo26 Erick Otieno
    Valletta FC
    1 Julani Archibald13 Liam Frendo4 Ermin Bičakčić44 Neil Anthony Micallef20 Yannick Yankam21 Roko Prša23 Petar Sekulović31 Cedrik Formosa80 Keyon Ewurum

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: M. Morello lập công cho Valletta FC (kiến tạo: Thaylor)
    Phút 53: M. Emreli lập công cho Raków Częstochowa
    Phút 73: P. Sekulovic (Valletta FC) sút hỏng phạt đền
    Phút 78: P. Makuch lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: T. Pienko)
    Phút 90: S. Svarnas lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: P. Makuch)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Raków Częstochowa
    5 trận gần nhất
    THBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Valletta FC
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Raków Częstochowa 3-1 Valletta FC: Raków Częstochowa ngược dòng ngoạn mục
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