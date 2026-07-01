Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
23'
M. Morello — kiến tạo Thaylor
Valletta FC
53'
M. Emreli
Raków Częstochowa
78'
P. Makuch — kiến tạo T. Pienko
Raków Częstochowa
90'
S. Svarnas — kiến tạo P. Makuch
Raków Częstochowa
Thẻ phạt
84'
T. Pienko
Raków Częstochowa
Đồ thị diễn biến
Raków CzęstochowaHT 45'Valletta FC
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Raków Częstochowa
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
Valletta FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Thane Micallef
Dự bị
Raków Częstochowa
29 Wiktor Zolneczko71 Tarik Karić2 Jerzy Napieraj5 Marko Bulat15 Oliwier Kwiatkowski17 Jakub Jendryka21 Tomasz Pieńko22 Abraham Emmanuel Ojo26 Erick Otieno
Valletta FC
1 Julani Archibald13 Liam Frendo4 Ermin Bičakčić44 Neil Anthony Micallef20 Yannick Yankam21 Roko Prša23 Petar Sekulović31 Cedrik Formosa80 Keyon Ewurum
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 23: M. Morello lập công cho Valletta FC (kiến tạo: Thaylor)
Phút 53: M. Emreli lập công cho Raków Częstochowa
Phút 73: P. Sekulovic (Valletta FC) sút hỏng phạt đền
Phút 78: P. Makuch lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: T. Pienko)
Phút 90: S. Svarnas lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: P. Makuch)
Phong độ & thống kê mùa giải
Raków Częstochowa
5 trận gần nhất
THBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)