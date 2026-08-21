Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
50'
R. Naderi — kiến tạo D. Yokota
Rangers
Thẻ phạt
11'
E. Fernandez (Tripping)
Rangers
65'
D. Neil (Tripping)
Rangers
74'
C. Devlin (Roughing)
Rangers
89'
H. Ahl (Tripping)
FK Jablonec
90+1'
R. Sedlacek (Holding)
FK Jablonec
Đồ thị diễn biến
RangersHT 45'FK Jablonec
Thống kê trận đấu
RangersThống kêFK Jablonec
Rangers kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ryan Don Naderi
Rangers
1 bàn
Daisuke Yokota
Rangers
1 kiến tạo · điểm 7.2
Emmanuel Fernandez
Rangers
Điểm 7.5
Jiří Sláma
FK Jablonec
Điểm 7.5
Olwethu Makhanya
Rangers
Điểm 7.3
Dan Neil
Rangers
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rangers
7.6
Ryan Don NaderiMOTM1 bàn
FK Jablonec
6.5
Vakhtang Chanturishvili
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rangers
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Derek McInnes
FK Jablonec
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lubos Kozel
Dự bị
Rangers
14 Cameron Devlin52 Findlay Curtis31 Liam Kelly18 Kosta Nedeljković11 Thelo Aasgaard16 Lyall Cameron8 Connor Barron45 Ross McCausland43 Nicolas Raskin
FK Jablonec
8 Filip Zorvan16 Hugo Ahl99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček57 Filip Novák23 Eduard Sobol9 Antonín Růsek27 Filip Vecheta19 Jan Chramosta
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 50: R. Naderi lập công cho Rangers (kiến tạo: D. Yokota)
Phút 74: C. Devlin (Rangers) nhận thẻ đỏ, Rangers phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
Rangers
5 trận gần nhất
TTHBB
FK Jablonec
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)