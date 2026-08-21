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    Thống kê trận đấu Rangers 1-0 FK Jablonec: R. Naderi tỏa sáng, Rangers giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:38

    Rangers vượt qua FK Jablonec với tỷ số 1-0. Ryan Don Naderi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    50'
    R. Naderi — kiến tạo D. Yokota
    Rangers
    Thẻ phạt
    11'
    E. Fernandez (Tripping)
    Rangers
    65'
    D. Neil (Tripping)
    Rangers
    74'
    C. Devlin (Roughing)
    Rangers
    89'
    H. Ahl (Tripping)
    FK Jablonec
    90+1'
    R. Sedlacek (Holding)
    FK Jablonec
    Đồ thị diễn biến
    RangersHT 45'FK Jablonec

    Thống kê trận đấu

    RangersThống kêFK Jablonec
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    10
    Dứt điểm
    1
    3
    Trúng đích
    1
    2
    Phạt góc
    2
    17
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Rangers kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ryan Don Naderi
    Ryan Don Naderi
    Rangers
    1 bàn
    Daisuke Yokota
    Daisuke Yokota
    Rangers
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Emmanuel Fernandez
    Emmanuel Fernandez
    Rangers
    Điểm 7.5
    Jiří Sláma
    Jiří Sláma
    FK Jablonec
    Điểm 7.5
    Olwethu Makhanya
    Olwethu Makhanya
    Rangers
    Điểm 7.3
    Dan Neil
    Dan Neil
    Rangers
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rangers
    7.6
    Ryan Don NaderiMOTM1 bàn
    7.5
    Emmanuel Fernandez
    7.3
    Olwethu Makhanya
    7.3
    Dan Neil
    7.3
    Tochi Chukwuani
    7.2
    James Penrice
    7.2
    Daisuke Yokota1 KT
    7
    Dujon Sterling
    6.7
    Ivor Pandur
    6.7
    Djeidi Gassama
    6.2
    Vanja Dragojević
    5.3
    Cameron Devlin
    FK Jablonec
    7.5
    Jiří Sláma
    6.9
    Nemanja Tekijaški
    6.9
    Richard Sedláček
    6.7
    Dušan Pavlović
    6.7
    Jan Suchan
    6.7
    Lamin Jawo
    6.5
    Vakhtang Chanturishvili
    6.5
    Filip Zorvan
    6.5
    Hugo Ahl
    6.3
    Jan Hanuš
    6.3
    Matěj Polidar
    6.2
    Martin Cedidla
    6.2
    Sebastian Nebyla

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rangers
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Derek McInnes
    FK Jablonec
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lubos Kozel
    1
    Ivor Pandur
    21
    Dujon Sterling
    37
    Emmanuel Fernandez
    24
    Olwethu Makhanya
    29
    James Penrice
    22
    Vanja Dragojević
    6
    Dan Neil
    42
    Tochi Chukwuani
    17
    Daisuke Yokota
    20
    Ryan Don Naderi
    23
    Djeidi Gassama
    1
    Jan Hanuš
    18
    Martin Cedidla
    4
    Nemanja Tekijaški
    15
    Dušan Pavlović
    20
    Jiří Sláma
    13
    Richard Sedláček
    25
    Sebastian Nebyla
    7
    Vakhtang Chanturishvili
    10
    Jan Suchan
    21
    Matěj Polidar
    44
    Lamin Jawo
    Dự bị
    Rangers
    14 Cameron Devlin52 Findlay Curtis31 Liam Kelly18 Kosta Nedeljković11 Thelo Aasgaard16 Lyall Cameron8 Connor Barron45 Ross McCausland43 Nicolas Raskin
    FK Jablonec
    8 Filip Zorvan16 Hugo Ahl99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček57 Filip Novák23 Eduard Sobol9 Antonín Růsek27 Filip Vecheta19 Jan Chramosta

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 50: R. Naderi lập công cho Rangers (kiến tạo: D. Yokota)
    Phút 74: C. Devlin (Rangers) nhận thẻ đỏ, Rangers phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rangers
    5 trận gần nhất
    TTHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FK Jablonec
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    4
    Trận
    3-0-1
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 2.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rangers 1-0 FK Jablonec: R. Naderi tỏa sáng, Rangers giành chiến thắng, đi tiếp
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