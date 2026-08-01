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    Thống kê trận đấu Rapid Vienna 2-0 Paide: L. Schaub tỏa sáng, Rapid Vienna giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn13/08/2026 00:49

    Rapid Vienna vượt qua Paide với tỷ số 2-0. Nikolaus Wurmbrand là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    38'
    M. Tilio — kiến tạo N. Wurmbrand
    Rapid Vienna
    82'
    L. Schaub(pen)
    Rapid Vienna
    Thẻ phạt
    37'
    J. M. Scholler
    Rapid Vienna
    74'
    L. Schaub
    Rapid Vienna
    81'
    H. Anier
    Paide
    Đồ thị diễn biến
    Rapid ViennaHT 45'Paide

    Thống kê trận đấu

    Rapid ViennaThống kêPaide
    66%
    Kiểm soát bóng
    34%
    23
    Dứt điểm
    2
    7
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    1
    10
    Phạm lỗi
    3
    4
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Louis Schaub
    Louis Schaub
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Marco Tilio
    Marco Tilio
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Nikolaus Wurmbrand
    Nikolaus Wurmbrand
    Rapid Vienna
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Ebrima Jarju
    Ebrima Jarju
    Paide
    Điểm 7.9
    Niklas Hedl
    Niklas Hedl
    Rapid Vienna
    Điểm 7.5
    Jakob Schöller
    Jakob Schöller
    Rapid Vienna
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rapid Vienna
    7.9
    Nikolaus WurmbrandMOTM1 KT
    7.6
    Louis Schaub1 bàn
    7.5
    Niklas Hedl
    7.5
    Marco Tilio1 bàn
    7.3
    Jakob Schöller
    7.2
    Eaden Roka
    7.2
    Nenad Cvetković
    6.9
    Jonas Auer
    6.9
    Romeo Amane
    6.9
    Moulaye Haïdara
    6.7
    Petter Nosakhare Dahl
    6.7
    Nicolas Bajlicz
    6.7
    Tonni Adamsen
    6.7
    Serge-Philippe Raux-Yao
    6.3
    Tobias Fjeld Gulliksen
    Paide
    7.9
    Ebrima JarjuMOTM
    6.9
    Victor Hugo
    6.9
    Daniel Cabral
    6.7
    Martin Miller
    6.7
    Ramon Smirnov
    6.6
    Oskar Hoim
    6.5
    Hindrek Ojamaa
    6.5
    Pa Modou Sohna
    6.5
    Henri Anier
    6.5
    Edgar Tur
    6.3
    Nikita Baranov
    6.3
    Daniel Luts
    6.3
    Henrik Ojamaa
    5.6
    Michael Lilander

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rapid Vienna
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Johannes Thorup
    Paide
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink
    1
    Niklas Hedl
    2
    Eaden Roka
    55
    Nenad Cvetković
    4
    Jakob Schöller
    23
    Jonas Auer
    15
    Nikolaus Wurmbrand
    29
    Romeo Amane
    21
    Louis Schaub
    43
    Moulaye Haïdara
    7
    Marco Tilio
    17
    Tobias Fjeld Gulliksen
    99
    Ebrima Jarju
    15
    Hindrek Ojamaa
    27
    Nikita Baranov
    3
    Victor Hugo
    2
    Michael Lilander
    11
    Pa Modou Sohna
    28
    Oskar Hoim
    10
    Martin Miller
    77
    Daniel Luts
    9
    Henri Anier
    6
    Daniel Cabral
    Dự bị
    Rapid Vienna
    10 Petter Nosakhare Dahl30 Nicolas Bajlicz8 Tonni Adamsen6 Serge-Philippe Raux-Yao25 Paul Gartler50 Laurenz Orgler38 Jannes Horn61 Furkan Demir77 Bendegúz Bolla
    Paide
    21 Ramon Smirnov7 Edgar Tur8 Henrik Ojamaa12 Marko Meerits4 Pedro Andrade Drozina14 Momodou Jobarteh16 Aleksandr Šurõgin17 Pa Abdou Cham19 Siim Luts

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 38: M. Tilio lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: N. Wurmbrand)
    Phút 82: L. Schaub ghi bàn trên chấm phạt đền cho Rapid Vienna

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Rapid Vienna · 1 thắng0 hòaPaide · 0 thắng
    06/08/2026
    Paide
    1 - 4
    Rapid Vienna
    RV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rapid Vienna
    3
    Trận
    3-0-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 4.3)
    4
    Thủng lưới
    Paide
    5 trận gần nhất
    BBTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano4 bàn
    2O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion3 bàn
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rapid Vienna 2-0 Paide: L. Schaub tỏa sáng, Rapid Vienna giành trọn 3 điểm
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