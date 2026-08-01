Thống kê trận đấu Rapid Vienna 2-0 Paide: L. Schaub tỏa sáng, Rapid Vienna giành trọn 3 điểm

Rapid Vienna vượt qua Paide với tỷ số 2-0. Nikolaus Wurmbrand là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.