Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
38'
M. Tilio — kiến tạo N. Wurmbrand
Rapid Vienna
82'
L. Schaub(pen)
Rapid Vienna
Thẻ phạt
37'
J. M. Scholler
Rapid Vienna
Đồ thị diễn biến
Rapid ViennaHT 45'Paide
Thống kê trận đấu
Rapid ViennaThống kêPaide
Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Louis Schaub
Rapid Vienna
1 bàn
Marco Tilio
Rapid Vienna
1 bàn
Nikolaus Wurmbrand
Rapid Vienna
1 kiến tạo · điểm 7.9
Ebrima Jarju
Paide
Điểm 7.9
Niklas Hedl
Rapid Vienna
Điểm 7.5
Jakob Schöller
Rapid Vienna
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rapid Vienna
7.9
Nikolaus WurmbrandMOTM1 KT
6.7
Serge-Philippe Raux-Yao
6.3
Tobias Fjeld Gulliksen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rapid Vienna
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Johannes Thorup
Paide
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink
Dự bị
Rapid Vienna
10 Petter Nosakhare Dahl30 Nicolas Bajlicz8 Tonni Adamsen6 Serge-Philippe Raux-Yao25 Paul Gartler50 Laurenz Orgler38 Jannes Horn61 Furkan Demir77 Bendegúz Bolla
Paide
21 Ramon Smirnov7 Edgar Tur8 Henrik Ojamaa12 Marko Meerits4 Pedro Andrade Drozina14 Momodou Jobarteh16 Aleksandr Šurõgin17 Pa Abdou Cham19 Siim Luts
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 38: M. Tilio lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: N. Wurmbrand)
Phút 82: L. Schaub ghi bàn trên chấm phạt đền cho Rapid Vienna
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Rapid Vienna · 1 thắng0 hòaPaide · 0 thắng
06/08/2026
Paide
1 - 4
Rapid Vienna
RV
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)