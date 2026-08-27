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    Thống kê trận đấu Rapid Vienna 2-2 (pen 3-4) Heart Of Midlothian: B. Reus tỏa sáng, Hearts giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 02:33

    Rapid Vienna và Heart Of Midlothian hòa 2-2 sau 120 phút, Heart Of Midlothian giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Ercan Kara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    34'
    E. Kara
    Rapid Vienna
    79'
    P. Kabore — kiến tạo B. Spittal
    Heart Of Midlothian
    100'
    C. Miller — kiến tạo R. Mato
    Heart Of Midlothian
    119'
    N. Cvetkovic — kiến tạo M. Haidara
    Rapid Vienna
    Thẻ phạt
    18'
    O. McEntee
    Heart Of Midlothian
    41'
    T. Magnusson
    Heart Of Midlothian
    59'
    C. Braga
    Heart Of Midlothian
    74'
    M. Seidl
    Rapid Vienna
    76'
    T. Magnusson
    Heart Of Midlothian
    76'
    T. Magnusson
    Heart Of Midlothian
    86'
    P. Kabore
    Heart Of Midlothian
    90+1'
    B. Bolla
    Rapid Vienna
    115'
    A. Ahoussou
    Rapid Vienna
    Đồ thị diễn biến
    Rapid ViennaHT 45'Heart Of Midlothian

    Thống kê trận đấu

    Rapid ViennaThống kêHeart Of Midlothian
    68%
    Kiểm soát bóng
    32%
    33
    Dứt điểm
    12
    6
    Trúng đích
    7
    13
    Phạt góc
    6
    20
    Phạm lỗi
    18
    2
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    4
    Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ercan Kara
    Ercan Kara
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Calvin Miller
    Calvin Miller
    Heart Of Midlothian
    1 bàn
    Nenad Cvetković
    Nenad Cvetković
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Pierre Landry Kaboré
    Pierre Landry Kaboré
    Heart Of Midlothian
    1 bàn
    Blair Spittal
    Blair Spittal
    Heart Of Midlothian
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Moulaye Haïdara
    Moulaye Haïdara
    Rapid Vienna
    1 kiến tạo · điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rapid Vienna
    8.3
    Ercan KaraMOTM1 bàn
    7.9
    Nenad Cvetković1 bàn
    7.7
    Romeo Amane
    7.5
    Petter Nosakhare Dahl
    7.5
    Moulaye Haïdara1 KT
    7.3
    Serge-Philippe Raux-Yao
    7
    Matthias Seidl
    6.9
    Nicolas Bajlicz
    6.7
    Niklas Hedl
    6.7
    Bendegúz Bolla
    6.7
    Nikolaus Wurmbrand
    6.6
    Yusuf Demir
    6.5
    Marco Tilio
    6.3
    Kouadio Ange Ahoussou
    6.2
    Jannes Horn
    5.9
    Tonni Adamsen
    Heart Of Midlothian
    8.2
    Calvin Miller1 bàn
    7.6
    Blair Spittal1 KT
    7.3
    Rogers Mato1 KT
    7.2
    Jordi Altena
    7.2
    Josh McPake
    7.2
    Pierre Landry Kaboré1 bàn
    7.2
    Sabah Kerjota
    6.9
    Oisin McEntee
    6.9
    Jamie McCart
    6.9
    Cláudio Braga
    6.9
    Christian Borchgrevink
    6.7
    Laurent Mendy
    6.6
    Beau Reus
    6.5
    Tom Renaud
    6.2
    Stuart Findlay
    6.2
    James Wilson
    5.7
    Tomas Magnusson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rapid Vienna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup
    Heart Of Midlothian
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Wouter Vrancken
    1
    Niklas Hedl
    77
    Bendegúz Bolla
    55
    Nenad Cvetković
    6
    Serge-Philippe Raux-Yao
    38
    Jannes Horn
    29
    Romeo Amane
    18
    Matthias Seidl
    22
    Yusuf Demir
    8
    Tonni Adamsen
    10
    Petter Nosakhare Dahl
    9
    Ercan Kara
    1
    Beau Reus
    23
    Jordi Altena
    6
    Oisin McEntee
    17
    Stuart Findlay
    5
    Jamie McCart
    7
    Calvin Miller
    12
    Tom Renaud
    16
    Blair Spittal
    15
    Josh McPake
    21
    James Wilson
    10
    Cláudio Braga
    Dự bị
    Rapid Vienna
    30 Nicolas Bajlicz15 Nikolaus Wurmbrand50 Laurenz Orgler25 Paul Gartler20 Kouadio Ange Ahoussou2 Eaden Roka47 Amin Gröller61 Furkan Demir21 Louis Schaub
    Heart Of Midlothian
    22 Tomas Magnusson2 Christian Borchgrevink11 Pierre Landry Kaboré29 Sabah Kerjota34 Kieran Wright30 Ryan Fulton24 Michael John Kamara78 Laurent Mendy77 Amadou Ba-Sy

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: E. Kara lập công cho Rapid Vienna
    Phút 76: T. Magnusson (Heart Of Midlothian) nhận thẻ đỏ, Heart Of Midlothian phải chơi thiếu người
    Phút 79: P. Kabore lập công cho Heart Of Midlothian (kiến tạo: B. Spittal)
    Phút 100: C. Miller lập công cho Heart Of Midlothian (kiến tạo: R. Mato)
    Phút 119: N. Cvetkovic lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Haidara)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Rapid Vienna · 0 thắng1 hòaHeart Of Midlothian · 0 thắng
    21/08/2026
    Heart Of Midlothian
    2 - 2
    Rapid Vienna
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rapid Vienna
    5 trận gần nhất
    HHTTT
    5
    Trận
    4-1-0
    T-H-B
    17
    Ghi (TB 3.4)
    6
    Thủng lưới
    Heart Of Midlothian
    5 trận gần nhất
    HHTHT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano6 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna4 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rapid Vienna 2-2 (pen 3-4) Heart Of Midlothian: B. Reus tỏa sáng, Hearts giành vé đi tiếp
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