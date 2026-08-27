Thống kê trận đấu Rapid Vienna 2-2 (pen 3-4) Heart Of Midlothian: B. Reus tỏa sáng, Hearts giành vé đi tiếp

Rapid Vienna và Heart Of Midlothian hòa 2-2 sau 120 phút, Heart Of Midlothian giành chiến thắng 3-4 ở loạt luân lưu. Ercan Kara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.