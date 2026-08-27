Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
79'
P. Kabore — kiến tạo B. Spittal
Heart Of Midlothian
100'
C. Miller — kiến tạo R. Mato
Heart Of Midlothian
119'
N. Cvetkovic — kiến tạo M. Haidara
Rapid Vienna
Thẻ phạt
18'
O. McEntee
Heart Of Midlothian
41'
T. Magnusson
Heart Of Midlothian
59'
C. Braga
Heart Of Midlothian
76'
T. Magnusson
Heart Of Midlothian
76'
T. Magnusson
Heart Of Midlothian
86'
P. Kabore
Heart Of Midlothian
Đồ thị diễn biến
Rapid ViennaHT 45'Heart Of Midlothian
Thống kê trận đấu
Rapid ViennaThống kêHeart Of Midlothian
Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ercan Kara
Rapid Vienna
1 bàn
Calvin Miller
Heart Of Midlothian
1 bàn
Nenad Cvetković
Rapid Vienna
1 bàn
Pierre Landry Kaboré
Heart Of Midlothian
1 bàn
Blair Spittal
Heart Of Midlothian
1 kiến tạo · điểm 7.6
Moulaye Haïdara
Rapid Vienna
1 kiến tạo · điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rapid Vienna
7.3
Serge-Philippe Raux-Yao
Heart Of Midlothian
7.2
Pierre Landry Kaboré1 bàn
6.9
Christian Borchgrevink
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rapid Vienna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup
Heart Of Midlothian
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Wouter Vrancken
Dự bị
Rapid Vienna
30 Nicolas Bajlicz15 Nikolaus Wurmbrand50 Laurenz Orgler25 Paul Gartler20 Kouadio Ange Ahoussou2 Eaden Roka47 Amin Gröller61 Furkan Demir21 Louis Schaub
Heart Of Midlothian
22 Tomas Magnusson2 Christian Borchgrevink11 Pierre Landry Kaboré29 Sabah Kerjota34 Kieran Wright30 Ryan Fulton24 Michael John Kamara78 Laurent Mendy77 Amadou Ba-Sy
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: E. Kara lập công cho Rapid Vienna
Phút 76: T. Magnusson (Heart Of Midlothian) nhận thẻ đỏ, Heart Of Midlothian phải chơi thiếu người
Phút 79: P. Kabore lập công cho Heart Of Midlothian (kiến tạo: B. Spittal)
Phút 100: C. Miller lập công cho Heart Of Midlothian (kiến tạo: R. Mato)
Phút 119: N. Cvetkovic lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Haidara)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Rapid Vienna · 0 thắng1 hòaHeart Of Midlothian · 0 thắng
21/08/2026
Heart Of Midlothian
2 - 2
Rapid Vienna
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Rapid Vienna
5 trận gần nhất
HHTTT
Heart Of Midlothian
5 trận gần nhất
HHTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)