Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng8 bàn
10'
E. Kara — kiến tạo B. Bolla
Rapid Vienna
24'
P. Dahl — kiến tạo M. Tilio
Rapid Vienna
30'
Guti — kiến tạo A. Gomez
FC Santa Coloma
33'
E. Kara — kiến tạo M. Seidl
Rapid Vienna
59'
N. Cvetkovic — kiến tạo E. Kara
Rapid Vienna
63'
E. Kara — kiến tạo B. Bolla
Rapid Vienna
82'
N. Wurmbrand — kiến tạo J. Horn
Rapid Vienna
Đồ thị diễn biến
Rapid ViennaHT 45'FC Santa Coloma
Thống kê trận đấu
Rapid ViennaThống kêFC Santa Coloma
Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ercan Kara
Rapid Vienna
3 bàn · 1 kiến tạo
Nikolaus Wurmbrand
Rapid Vienna
1 bàn
Roberto Rodríguez
FC Santa Coloma
1 bàn
Petter Nosakhare Dahl
Rapid Vienna
1 bàn
Nenad Cvetković
Rapid Vienna
1 bàn
José María Gutiérrez Bellido
FC Santa Coloma
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rapid Vienna
10
Ercan KaraMOTM3 bàn · 1 KT
7.5
Nikolaus Wurmbrand1 bàn
7.2
Petter Nosakhare Dahl1 bàn
6.3
Serge-Philippe Raux-Yao
6.2
Tobias Fjeld Gulliksen
FC Santa Coloma
7.5
Roberto Rodríguez1 bàn
6.2
José María Gutiérrez Bellido1 bàn
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: E. Kara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: B. Bolla)
Phút 24: P. Dahl lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Tilio)
Phút 30: Guti lập công cho FC Santa Coloma (kiến tạo: A. Gomez)
Phút 33: E. Kara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Seidl)
Phút 59: N. Cvetkovic lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: E. Kara)
Phút 63: E. Kara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: B. Bolla)
Phút 82: N. Wurmbrand lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: J. Horn)
Phút 87: Abreu lập công cho FC Santa Coloma
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Rapid Vienna · 1 thắng0 hòaFC Santa Coloma · 0 thắng
24/07/2026
FC Santa Coloma
1 - 3
Rapid Vienna
RV
Phong độ & thống kê mùa giải
Rapid Vienna
5 trận gần nhất
TTTTT
FC Santa Coloma
5 trận gần nhất
BBTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)