Thống kê trận đấu Rapid Vienna 6-2 FC Santa Coloma: Rapid Vienna thắng đậm thuyết phục

Rapid Vienna giành chiến thắng đậm 6-2 trước FC Santa Coloma. Ercan Kara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.