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    Thống kê trận đấu Rapid Vienna 6-2 FC Santa Coloma: Rapid Vienna thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn30/07/2026 03:24

    Rapid Vienna giành chiến thắng đậm 6-2 trước FC Santa Coloma. Ercan Kara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng8 bàn
    10'
    E. Kara — kiến tạo B. Bolla
    Rapid Vienna
    24'
    P. Dahl — kiến tạo M. Tilio
    Rapid Vienna
    30'
    Guti — kiến tạo A. Gomez
    FC Santa Coloma
    33'
    E. Kara — kiến tạo M. Seidl
    Rapid Vienna
    59'
    N. Cvetkovic — kiến tạo E. Kara
    Rapid Vienna
    63'
    E. Kara — kiến tạo B. Bolla
    Rapid Vienna
    82'
    N. Wurmbrand — kiến tạo J. Horn
    Rapid Vienna
    87'
    Abreu
    FC Santa Coloma
    Thẻ phạt
    37'
    M. Lopez
    FC Santa Coloma
    57'
    A. Gomez
    FC Santa Coloma
    71'
    A. Villar
    FC Santa Coloma
    73'
    B. Bolla
    Rapid Vienna
    Đồ thị diễn biến
    Rapid ViennaHT 45'FC Santa Coloma

    Thống kê trận đấu

    Rapid ViennaThống kêFC Santa Coloma
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    14
    Dứt điểm
    6
    10
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    19
    2
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    4
    Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ercan Kara
    Ercan Kara
    Rapid Vienna
    3 bàn · 1 kiến tạo
    Nikolaus Wurmbrand
    Nikolaus Wurmbrand
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Roberto Rodríguez
    Roberto Rodríguez
    FC Santa Coloma
    1 bàn
    Petter Nosakhare Dahl
    Petter Nosakhare Dahl
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Nenad Cvetković
    Nenad Cvetković
    Rapid Vienna
    1 bàn
    José María Gutiérrez Bellido
    José María Gutiérrez Bellido
    FC Santa Coloma
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rapid Vienna
    10
    Ercan KaraMOTM3 bàn · 1 KT
    7.6
    Jannes Horn1 KT
    7.5
    Bendegúz Bolla2 KT
    7.5
    Marco Tilio1 KT
    7.5
    Nikolaus Wurmbrand1 bàn
    7.3
    Matthias Seidl1 KT
    7.2
    Petter Nosakhare Dahl1 bàn
    7.2
    Yusuf Demir
    6.9
    Nenad Cvetković1 bàn
    6.9
    Jonas Auer
    6.9
    Nicolas Bajlicz
    6.3
    Serge-Philippe Raux-Yao
    6.2
    Niklas Hedl
    6.2
    Tobias Fjeld Gulliksen
    6.2
    Louis Schaub
    6
    Moulaye Haïdara
    FC Santa Coloma
    7.5
    Roberto Rodríguez1 bàn
    6.5
    Miguel López
    6.5
    Adria Arjona
    6.5
    Andy Villar
    6.3
    Guillaume Lopez
    6.3
    Raly Cabral
    6.2
    José María Gutiérrez Bellido1 bàn
    6.2
    Íñigo Barrenetxea
    6.2
    Kun Temenuzhkov
    6.2
    Moisés San Nicolás
    6
    Predrag Muñoz
    6
    Álex Gómez1 KT
    5.7
    André Alcaraz
    5.5
    David Andrade
    5.3
    Álex Rasines
    5.2
    Jorge Padilla

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: E. Kara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: B. Bolla)
    Phút 24: P. Dahl lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Tilio)
    Phút 30: Guti lập công cho FC Santa Coloma (kiến tạo: A. Gomez)
    Phút 33: E. Kara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Seidl)
    Phút 59: N. Cvetkovic lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: E. Kara)
    Phút 63: E. Kara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: B. Bolla)
    Phút 82: N. Wurmbrand lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: J. Horn)
    Phút 87: Abreu lập công cho FC Santa Coloma

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Rapid Vienna · 1 thắng0 hòaFC Santa Coloma · 0 thắng
    24/07/2026
    FC Santa Coloma
    1 - 3
    Rapid Vienna
    RV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rapid Vienna
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    FC Santa Coloma
    5 trận gần nhất
    BBTTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2RobertRobertFC Copenhagen2 bàn
    3Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 bàn
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    5V. VaraksaV. VaraksaBate Borisov1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 kiến tạo
    3M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 kiến tạo
    4E. RusakovE. RusakovBate Borisov1 kiến tạo
    5J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rapid Vienna 6-2 FC Santa Coloma: Rapid Vienna thắng đậm thuyết phục
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