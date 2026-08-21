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    Thống kê trận đấu Rayo Vallecano 1-1 Alaves: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn21/08/2026 04:01

    Rayo Vallecano và Alaves chia điểm với tỷ số 1-1. Sergio Camello là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    48'
    S. Camello — kiến tạo J. de Frutos
    Rayo Vallecano
    84'
    M. Diaz
    Alaves
    Thẻ phạt
    45+2'
    N. Tenaglia (Foul)
    Alaves
    73'
    S. Camello (Holding)
    Rayo Vallecano
    90+2'
    N. Valentini (Roughing)
    Alaves
    Đồ thị diễn biến
    Rayo VallecanoHT 45'Alaves

    Thống kê trận đấu

    Rayo VallecanoThống kêAlaves
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    8
    Dứt điểm
    13
    3
    Trúng đích
    2
    9
    Phạt góc
    6
    13
    Phạm lỗi
    10
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sergio Camello
    Sergio Camello
    Rayo Vallecano
    1 bàn
    Mariano Díaz
    Mariano Díaz
    Alaves
    1 bàn
    Jorge de Frutos
    Jorge de Frutos
    Rayo Vallecano
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Pablo Ibáñez
    Pablo Ibáñez
    Alaves
    Điểm 7.7
    Augusto Batalla
    Augusto Batalla
    Rayo Vallecano
    Điểm 7.2
    Unai López
    Unai López
    Rayo Vallecano
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rayo Vallecano
    7.7
    Sergio CamelloMOTM1 bàn
    7.2
    Augusto Batalla
    7.2
    Unai López
    6.9
    Florian Lejeune
    6.9
    Randy Nteka
    6.9
    Óscar Valentín
    6.6
    Jorge de Frutos1 KT
    6.5
    Pathé Ismaël Ciss
    6.5
    Álvaro García
    6.3
    Isi Palazón
    6.3
    Fran Pérez
    6.2
    Andrei Rațiu
    6.2
    Jozhua Vertrouwd
    6.2
    Dani Cárdenas
    6
    Pelayo Fernández
    Alaves
    7.7
    Pablo IbáñezMOTM
    7.2
    Mariano Díaz1 bàn
    6.9
    Antonio Sivera
    6.9
    Ángel Pérez
    6.9
    Nahuel Tenaglia
    6.9
    Jonny Otto
    6.9
    Mikel Rodriguez
    6.9
    Denis Suárez
    6.7
    Lucas Boyé
    6.6
    Antonio Blanco
    6.6
    Youssef Enriquez
    6.5
    Abderrahman Rebbach
    6.3
    Ville Koski
    6.3
    Nicolás Valentini
    6.3
    Carles Aleñá
    6.2
    Toni Martínez

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rayo Vallecano
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Benat San Jose
    Alaves
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Quique Sanchez Flores
    13
    Augusto Batalla
    2
    Andrei Rațiu
    24
    Florian Lejeune
    22
    Pelayo Fernández
    33
    Jozhua Vertrouwd
    6
    Pathé Ismaël Ciss
    19
    Jorge de Frutos
    7
    Isi Palazón
    8
    Unai López
    21
    Fran Pérez
    10
    Sergio Camello
    1
    Antonio Sivera
    7
    Ángel Pérez
    14
    Nahuel Tenaglia
    16
    Ville Koski
    17
    Jonny Otto
    21
    Abderrahman Rebbach
    19
    Pablo Ibáñez
    8
    Antonio Blanco
    18
    Mikel Rodriguez
    15
    Lucas Boyé
    11
    Toni Martínez
    Dự bị
    Rayo Vallecano
    11 Randy Nteka23 Óscar Valentín18 Álvaro García1 Dani Cárdenas20 Iván Balliu27 Sergio Lozano26 Marco de las Sias14 Giorgi Tsitaishvili4 Pedro Díaz
    Alaves
    4 Denis Suárez9 Mariano Díaz13 Adrián Rodríguez3 Youssef Enriquez27 Xanet Olaiz2 Nicolás Valentini12 Hugo Novoa23 Carlos Benavídez10 Carles Aleñá

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 48: S. Camello lập công cho Rayo Vallecano (kiến tạo: J. de Frutos)
    Phút 84: M. Diaz lập công cho Alaves

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Rayo Vallecano · 4 thắng0 hòaAlaves · 1 thắng
    24/05/2026
    Alaves
    1 - 2
    Rayo Vallecano
    RV
    15/01/2026
    Vòng 1/8
    Alaves
    2 - 0
    Rayo Vallecano
    ALA
    27/10/2025
    Rayo Vallecano
    1 - 0
    Alaves
    RV
    30/03/2025
    Alaves
    0 - 2
    Rayo Vallecano
    RV
    26/10/2024
    Rayo Vallecano
    1 - 0
    Alaves
    RV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rayo Vallecano
    5 trận gần nhất
    HBBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Alaves
    5 trận gần nhất
    HTHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Espanyol1100+33T
    2Alaves1100+33T
    3Atletico Madrid1100+23T
    16Osasuna000000
    17Rayo Vallecano1001-10B
    18Malaga1001-20B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. DíazM. DíazAlaves2 kiến tạo
    2Rafel BauzàRafel BauzàEspanyol1 kiến tạo
    3Alberto MoleiroAlberto MoleiroVillarreal1 kiến tạo
    4Javier HernandezJavier HernandezEspanyol1 kiến tạo
    5G. MikautadzeG. MikautadzeVillarreal1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rayo Vallecano 1-1 Alaves: Hai đội chia điểm
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