Thống kê trận đấu Rayo Vallecano 1-1 Alaves: Hai đội chia điểm

Rayo Vallecano và Alaves chia điểm với tỷ số 1-1. Sergio Camello là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.