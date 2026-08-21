Thống kê trận đấu Rayo Vallecano 1-1 Alaves: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
48'
S. Camello — kiến tạo J. de Frutos
Rayo Vallecano
Thẻ phạt
73'
S. Camello (Holding)
Rayo Vallecano
90+2'
N. Valentini (Roughing)
Alaves
Đồ thị diễn biến
Rayo VallecanoHT 45'Alaves
Thống kê trận đấu
Rayo VallecanoThống kêAlaves
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sergio Camello
Rayo Vallecano
1 bàn
Mariano Díaz
Alaves
1 bàn
Jorge de Frutos
Rayo Vallecano
1 kiến tạo · điểm 6.6
Pablo Ibáñez
Alaves
Điểm 7.7
Augusto Batalla
Rayo Vallecano
Điểm 7.2
Unai López
Rayo Vallecano
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rayo Vallecano
7.7
Sergio CamelloMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Benat San Jose
Alaves
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Quique Sanchez Flores
Dự bị
Rayo Vallecano
11 Randy Nteka23 Óscar Valentín18 Álvaro García1 Dani Cárdenas20 Iván Balliu27 Sergio Lozano26 Marco de las Sias14 Giorgi Tsitaishvili4 Pedro Díaz
Alaves
4 Denis Suárez9 Mariano Díaz13 Adrián Rodríguez3 Youssef Enriquez27 Xanet Olaiz2 Nicolás Valentini12 Hugo Novoa23 Carlos Benavídez10 Carles Aleñá
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 48: S. Camello lập công cho Rayo Vallecano (kiến tạo: J. de Frutos)
Phút 84: M. Diaz lập công cho Alaves
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rayo Vallecano · 4 thắng0 hòaAlaves · 1 thắng
24/05/2026
Alaves
1 - 2
Rayo Vallecano
RV
15/01/2026
Vòng 1/8
Alaves
2 - 0
Rayo Vallecano
ALA
27/10/2025
Rayo Vallecano
1 - 0
Alaves
RV
30/03/2025
Alaves
0 - 2
Rayo Vallecano
RV
26/10/2024
Rayo Vallecano
1 - 0
Alaves
RV
Phong độ & thống kê mùa giải
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
HBBTB
Alaves
5 trận gần nhất
HTHTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Espanyol
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|2
|Alaves
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Atletico Madrid
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|16
|Osasuna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Rayo Vallecano
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|18
|Malaga
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)