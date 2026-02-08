Thống kê trận đấu Real Madrid 2-2 Fiorentina: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Real Madrid và Fiorentina chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.