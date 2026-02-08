Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
12'
Endrick — kiến tạo A. Carreras
Real Madrid
24'
A. Ciria — kiến tạo E. Camavinga
Real Madrid
41'
R. Piccoli — kiến tạo A. Jimenez
Fiorentina
58'
M. Kean — kiến tạo N. Fagioli
Fiorentina
Đồ thị diễn biến
Real MadridHT 45'Fiorentina
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: Endrick lập công cho Real Madrid (kiến tạo: A. Carreras)
Phút 24: A. Ciria lập công cho Real Madrid (kiến tạo: E. Camavinga)
Phút 41: R. Piccoli lập công cho Fiorentina (kiến tạo: A. Jimenez)
Phút 58: M. Kean lập công cho Fiorentina (kiến tạo: N. Fagioli)
Phong độ & thống kê mùa giải
Real Madrid
5 trận gần nhất
HTTTT
Fiorentina
5 trận gần nhất
HTBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)