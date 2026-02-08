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    Thống kê trận đấu Real Madrid 2-2 Fiorentina: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn02/08/2026 00:51

    Real Madrid và Fiorentina chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    12'
    Endrick — kiến tạo A. Carreras
    Real Madrid
    24'
    A. Ciria — kiến tạo E. Camavinga
    Real Madrid
    41'
    R. Piccoli — kiến tạo A. Jimenez
    Fiorentina
    58'
    M. Kean — kiến tạo N. Fagioli
    Fiorentina
    Thẻ phạt
    51'
    A. Gudmundsson
    Fiorentina
    88'
    N. Fagioli
    Fiorentina
    Đồ thị diễn biến
    Real MadridHT 45'Fiorentina

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Endrick lập công cho Real Madrid (kiến tạo: A. Carreras)
    Phút 24: A. Ciria lập công cho Real Madrid (kiến tạo: E. Camavinga)
    Phút 41: R. Piccoli lập công cho Fiorentina (kiến tạo: A. Jimenez)
    Phút 58: M. Kean lập công cho Fiorentina (kiến tạo: N. Fagioli)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới
    Fiorentina
    5 trận gần nhất
    HTBTT
    4
    Trận
    3-0-1
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 3.0)
    4
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Real Madrid 2-2 Fiorentina: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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