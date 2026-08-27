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    Thống kê trận đấu Real Madrid 4-1 Real Sociedad: Real Madrid thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn27/08/2026 03:59

    Real Madrid giành chiến thắng đậm 4-1 trước Real Sociedad. Kylian Mbappé là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    40'
    K. Mbappe — kiến tạo F. Valverde
    Real Madrid
    44'
    L. Sucic
    Real Sociedad
    60'
    K. Mbappe — kiến tạo J. Bellingham
    Real Madrid
    68'
    Vinicius Junior — kiến tạo J. Bellingham
    Real Madrid
    80'
    K. Mbappe — kiến tạo Vinicius Junior
    Real Madrid
    Thẻ phạt
    10'
    A. Carreras (Tripping)
    Real Madrid
    31'
    Y. Herrera (Holding)
    Real Sociedad
    45+2'
    J. Aramburu (Holding)
    Real Sociedad
    71'
    L. Beitia (Holding)
    Real Sociedad
    73'
    I. Konate (Roughing)
    Real Madrid
    90+4'
    E. Camavinga (Roughing)
    Real Madrid
    Đồ thị diễn biến
    Real MadridHT 45'Real Sociedad

    Thống kê trận đấu

    Real MadridThống kêReal Sociedad
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    20
    Dứt điểm
    10
    11
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    7
    2
    Thủ môn cứu thua
    7
    Real Madrid vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Kylian Mbappé
    Kylian Mbappé
    Real Madrid
    3 bàn
    Vinícius Júnior
    Vinícius Júnior
    Real Madrid
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Luka Sučić
    Luka Sučić
    Real Sociedad
    1 bàn
    Jude Bellingham
    Jude Bellingham
    Real Madrid
    2 kiến tạo · điểm 9
    Federico Valverde
    Federico Valverde
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Álex Remiro
    Álex Remiro
    Real Sociedad
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Real Madrid
    10
    Kylian MbappéMOTM3 bàn
    9
    Jude Bellingham2 KT
    7.9
    Vinícius Júnior1 bàn · 1 KT
    7.6
    Federico Valverde1 KT
    7.5
    Arda Güler
    7.3
    Dean Huijsen
    7.2
    Ibrahima Konaté
    7
    Bernardo Silva
    6.9
    Marc Cucurella
    6.9
    Eduardo Camavinga
    6.7
    Thibaut Courtois
    6.3
    Álvaro Carreras
    6.3
    Brahim Díaz
    6.2
    Denzel Dumfries
    Real Sociedad
    7.9
    Álex Remiro
    7.3
    Luka Sučić1 bàn
    7
    Beñat Turrientes
    6.9
    Carlos Soler
    6.6
    Ander Barrenetxea
    6.5
    Yangel Herrera
    6.5
    Gonçalo Guedes
    6.3
    Job Ochieng
    6.3
    Mikel Oyarzabal
    6.3
    Orri Óskarsson
    6.2
    Jon Aramburu
    6.2
    Jon Martin
    6.2
    Takefusa Kubo
    6.2
    Igor Zubeldia
    6
    Sergio Gómez
    5.6
    Luken Beitia

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Real Madrid
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jose Mourinho
    Real Sociedad
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pellegrino Matarazzo
    1
    Thibaut Courtois
    24
    Denzel Dumfries
    16
    Ibrahima Konaté
    4
    Dean Huijsen
    18
    Álvaro Carreras
    8
    Federico Valverde
    20
    Bernardo Silva
    15
    Arda Güler
    5
    Jude Bellingham
    7
    Vinícius Júnior
    10
    Kylian Mbappé
    1
    Álex Remiro
    2
    Jon Aramburu
    34
    Luken Beitia
    31
    Jon Martin
    17
    Sergio Gómez
    21
    Yangel Herrera
    8
    Beñat Turrientes
    14
    Takefusa Kubo
    24
    Luka Sučić
    12
    Job Ochieng
    10
    Mikel Oyarzabal
    Dự bị
    Real Madrid
    17 Marc Cucurella26 Sergio Mestre13 Andriy Lunin12 Trent Alexander-Arnold33 Mario Rivas22 Antonio Rüdiger36 Alexis Ciria29 Jorge Cestero6 Eduardo Camavinga
    Real Sociedad
    5 Igor Zubeldia9 Orri Óskarsson7 Ander Barrenetxea18 Carlos Soler13 Unai Marrero3 Aihen Muñoz16 Jon Pacheco29 Alex Marchal11 Gonçalo Guedes

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: K. Mbappe lập công cho Real Madrid (kiến tạo: F. Valverde)
    Phút 44: L. Sucic lập công cho Real Sociedad
    Phút 60: K. Mbappe lập công cho Real Madrid (kiến tạo: J. Bellingham)
    Phút 68: Vinicius Junior lập công cho Real Madrid (kiến tạo: J. Bellingham)
    Phút 80: K. Mbappe lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Vinicius Junior)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Real Madrid · 4 thắng1 hòaReal Sociedad · 0 thắng
    15/02/2026
    Real Madrid
    4 - 1
    Real Sociedad
    RM
    13/09/2025
    Real Sociedad
    1 - 2
    Real Madrid
    RM
    24/05/2025
    Real Madrid
    2 - 0
    Real Sociedad
    RM
    02/04/2025
    Bán kết
    Real Madrid
    4 - 4
    Real Sociedad
    Hòa
    27/02/2025
    Bán kết
    Real Sociedad
    0 - 1
    Real Madrid
    RM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Real Sociedad
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sevilla2200+36TT
    2Real Betis2200+26TT
    3Alaves2110+34HT
    6Espanyol2101+23BT
    7Real Madrid1100+13T
    8Getafe2101-23TB
    18Elche2011-51BH
    19Real Sociedad1001-10B
    20Athletic Club1001-20B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. DíazM. DíazAlaves2 bàn
    2P. AubameyangP. AubameyangDeportivo La Coruna2 bàn
    3Roberto FernándezRoberto FernándezEspanyol2 bàn
    4FermínFermínBarcelona2 bàn
    5RaphinhaRaphinhaBarcelona2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. DíazM. DíazAlaves2 kiến tạo
    2Javier HernandezJavier HernandezEspanyol2 kiến tạo
    3A. GordonA. GordonBarcelona2 kiến tạo
    4RaphinhaRaphinhaBarcelona1 kiến tạo
    5Álex BaenaÁlex BaenaAtletico Madrid1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Real Madrid 4-1 Real Sociedad: Real Madrid thắng đậm thuyết phục
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