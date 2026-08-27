Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
40'
K. Mbappe — kiến tạo F. Valverde
Real Madrid
60'
K. Mbappe — kiến tạo J. Bellingham
Real Madrid
68'
Vinicius Junior — kiến tạo J. Bellingham
Real Madrid
80'
K. Mbappe — kiến tạo Vinicius Junior
Real Madrid
Thẻ phạt
10'
A. Carreras (Tripping)
Real Madrid
31'
Y. Herrera (Holding)
Real Sociedad
45+2'
J. Aramburu (Holding)
Real Sociedad
71'
L. Beitia (Holding)
Real Sociedad
73'
I. Konate (Roughing)
Real Madrid
90+4'
E. Camavinga (Roughing)
Real Madrid
Đồ thị diễn biến
Real MadridHT 45'Real Sociedad
Thống kê trận đấu
Real MadridThống kêReal Sociedad
Real Madrid vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Kylian Mbappé
Real Madrid
3 bàn
Vinícius Júnior
Real Madrid
1 bàn · 1 kiến tạo
Luka Sučić
Real Sociedad
1 bàn
Jude Bellingham
Real Madrid
2 kiến tạo · điểm 9
Federico Valverde
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.6
Álex Remiro
Real Sociedad
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Real Madrid
7.9
Vinícius Júnior1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jose Mourinho
Real Sociedad
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pellegrino Matarazzo
Dự bị
Real Madrid
17 Marc Cucurella26 Sergio Mestre13 Andriy Lunin12 Trent Alexander-Arnold33 Mario Rivas22 Antonio Rüdiger36 Alexis Ciria29 Jorge Cestero6 Eduardo Camavinga
Real Sociedad
5 Igor Zubeldia9 Orri Óskarsson7 Ander Barrenetxea18 Carlos Soler13 Unai Marrero3 Aihen Muñoz16 Jon Pacheco29 Alex Marchal11 Gonçalo Guedes
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: K. Mbappe lập công cho Real Madrid (kiến tạo: F. Valverde)
Phút 44: L. Sucic lập công cho Real Sociedad
Phút 60: K. Mbappe lập công cho Real Madrid (kiến tạo: J. Bellingham)
Phút 68: Vinicius Junior lập công cho Real Madrid (kiến tạo: J. Bellingham)
Phút 80: K. Mbappe lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Vinicius Junior)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Madrid · 4 thắng1 hòaReal Sociedad · 0 thắng
15/02/2026
Real Madrid
4 - 1
Real Sociedad
RM
13/09/2025
Real Sociedad
1 - 2
Real Madrid
RM
24/05/2025
Real Madrid
2 - 0
Real Sociedad
RM
02/04/2025
Bán kết
Real Madrid
4 - 4
Real Sociedad
Hòa
27/02/2025
Bán kết
Real Sociedad
0 - 1
Real Madrid
RM
Phong độ & thống kê mùa giải
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTTTT
Real Sociedad
5 trận gần nhất
BBBBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Sevilla
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|2
|Real Betis
|2
|2
|0
|0
|+2
|6
|TT
|3
|Alaves
|2
|1
|1
|0
|+3
|4
|HT
|…
|6
|Espanyol
|2
|1
|0
|1
|+2
|3
|BT
|7
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|8
|Getafe
|2
|1
|0
|1
|-2
|3
|TB
|…
|18
|Elche
|2
|0
|1
|1
|-5
|1
|BH
|19
|Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|20
|Athletic Club
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)