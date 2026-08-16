Thống kê trận đấu Real Salt Lake 1-1 Minnesota United FC: Hai đội chia điểm

Real Salt Lake và Minnesota United FC chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.