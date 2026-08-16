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    Thống kê trận đấu Real Salt Lake 1-1 Minnesota United FC: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 10:35

    Real Salt Lake và Minnesota United FC chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    82'
    S. Solans — kiến tạo D. Luna
    Real Salt Lake
    89'
    J. Pereyra — kiến tạo M. Caldeira
    Minnesota United FC
    Thẻ phạt
    12'
    Z. Booth
    Real Salt Lake
    32'
    J. Diaz
    Minnesota United FC
    56'
    Lineker Rodrigues
    Real Salt Lake
    68'
    Real Salt Lake
    90+4'
    S. Spierings
    Real Salt Lake
    Đồ thị diễn biến
    Real Salt LakeHT 45'Minnesota United FC

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 82: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
    Phút 89: J. Pereyra lập công cho Minnesota United FC (kiến tạo: M. Caldeira)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Real Salt Lake · 0 thắng2 hòaMinnesota United FC · 2 thắng
    24/05/2026
    Minnesota United FC
    1 - 1
    Real Salt Lake
    Hòa
    24/08/2025
    Real Salt Lake
    1 - 3
    Minnesota United FC
    MUF
    30/03/2025
    Minnesota United FC
    2 - 0
    Real Salt Lake
    MUF
    29/01/2025
    Real Salt Lake
    1 - 1
    Minnesota United FC
    Hòa
    09/11/2024
    Real Salt Lake
    -
    Minnesota United FC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Real Salt Lake
    5 trận gần nhất
    HTTHH
    17
    Trận
    8-3-6
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.7)
    25
    Thủng lưới
    Minnesota United FC
    5 trận gần nhất
    HTHBH
    18
    Trận
    6-6-6
    T-H-B
    20
    Ghi (TB 1.1)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Houston Dynamo191126+435TTTTH
    2Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    3Los Angeles FC191045+1634HTTTT
    4San Jose Earthquakes181035+1333BHBTB
    5Real Salt Lake17836+427HBBHT
    6FC Dallas18765+727HBHTT
    9Seattle Sounders17737-224BBBBB
    10Minnesota United FC18666-524HHBHB
    11Colorado Rapids187110+222TBTBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Real Salt Lake 1-1 Minnesota United FC: Hai đội chia điểm
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