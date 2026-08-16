Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
82'
S. Solans — kiến tạo D. Luna
Real Salt Lake
89'
J. Pereyra — kiến tạo M. Caldeira
Minnesota United FC
Thẻ phạt
32'
J. Diaz
Minnesota United FC
56'
Lineker Rodrigues
Real Salt Lake
90+4'
S. Spierings
Real Salt Lake
Đồ thị diễn biến
Real Salt LakeHT 45'Minnesota United FC
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 82: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
Phút 89: J. Pereyra lập công cho Minnesota United FC (kiến tạo: M. Caldeira)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Salt Lake · 0 thắng2 hòaMinnesota United FC · 2 thắng
24/05/2026
Minnesota United FC
1 - 1
Real Salt Lake
Hòa
24/08/2025
Real Salt Lake
1 - 3
Minnesota United FC
MUF
30/03/2025
Minnesota United FC
2 - 0
Real Salt Lake
MUF
29/01/2025
Real Salt Lake
1 - 1
Minnesota United FC
Hòa
09/11/2024
Real Salt Lake
-
Minnesota United FC
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
HTTHH
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
HTHBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|2
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|3
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|HTTTT
|4
|San Jose Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|+13
|33
|BHBTB
|5
|Real Salt Lake
|17
|8
|3
|6
|+4
|27
|HBBHT
|6
|FC Dallas
|18
|7
|6
|5
|+7
|27
|HBHTT
|…
|9
|Seattle Sounders
|17
|7
|3
|7
|-2
|24
|BBBBB
|10
|Minnesota United FC
|18
|6
|6
|6
|-5
|24
|HHBHB
|11
|Colorado Rapids
|18
|7
|1
|10
|+2
|22
|TBTBB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)