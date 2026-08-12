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    Thống kê trận đấu Real Salt Lake 3-0 FC Juarez: Real Salt Lake thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn12/08/2026 10:37

    Real Salt Lake giành chiến thắng đậm 3-0 trước FC Juarez. Lineker Rodrigues là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    29'
    M. Guilavogui(pen)
    Real Salt Lake
    53'
    S. Solans — kiến tạo N. Caliskan
    Real Salt Lake
    68'
    Lineker Rodrigues — kiến tạo D. Yedlin
    Real Salt Lake
    Thẻ phạt
    33'
    J. M. Torres Ramirez I.
    FC Juarez
    38'
    J. Murillo
    FC Juarez
    40'
    P. Ruiz
    Real Salt Lake
    74'
    D. Yedlin
    Real Salt Lake
    74'
    S. Solans
    Real Salt Lake
    80'
    G. Sepulveda
    FC Juarez
    Đồ thị diễn biến
    Real Salt LakeHT 45'FC Juarez

    Thống kê trận đấu

    Real Salt LakeThống kêFC Juarez
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    13
    Dứt điểm
    14
    4
    Trúng đích
    2
    3
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    14
    2
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Lineker Rodrigues
    Lineker Rodrigues
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Sergi Solans
    Sergi Solans
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Morgan Guilavogui
    Morgan Guilavogui
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Noel Caliskan
    Noel Caliskan
    Real Salt Lake
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    DeAndre Yedlin
    DeAndre Yedlin
    Real Salt Lake
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Juan Sanabria
    Juan Sanabria
    Real Salt Lake
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Real Salt Lake
    8
    Lineker RodriguesMOTM1 bàn
    7.9
    Juan Sanabria
    7.6
    Sergi Solans1 bàn
    7.3
    Rafael Cabral
    7.3
    Philip Quinton
    7.2
    Sam Junqua
    7.2
    Noel Caliskan1 KT
    6.9
    Stijn Spierings
    6.9
    Diego Luna
    6.9
    Morgan Guilavogui1 bàn
    6.7
    DeAndre Yedlin1 KT
    6.7
    Zach Booth
    6.7
    Juan Jose Arias
    6.6
    Victor Olatunji
    6.6
    Aiden Hezarkhani
    6.3
    Pablo Ruíz
    FC Juarez
    7.3
    José Luis Rodríguez
    6.9
    Denzell Garcia
    6.6
    Rodrigo Dourado
    6.5
    Haret Ortega
    6.5
    Guilherme Castilho
    6.3
    Madson de Souza Silva
    6.3
    Gilberto Sepúlveda
    6.3
    Alejandro Mayorga
    6.2
    Javier Aquino
    6.2
    Jairo Torres
    6.2
    Ricardinho
    6.2
    Raymundo Fulgencio
    5.9
    Sebastián Jurado
    5.9
    Francisco Nevarez
    5.9
    Jesús Murillo
    5.5
    Óscar Estupiñán

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Real Salt Lake
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
    FC Juarez
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Caixinha
    1
    Rafael Cabral
    2
    DeAndre Yedlin
    26
    Philip Quinton
    29
    Sam Junqua
    23
    Zach Booth
    6
    Stijn Spierings
    7
    Pablo Ruíz
    8
    Juan Sanabria
    70
    Lineker Rodrigues
    10
    Diego Luna
    9
    Morgan Guilavogui
    1
    Sebastián Jurado
    33
    Francisco Nevarez
    3
    Jesús Murillo
    23
    Haret Ortega
    20
    Javier Aquino
    8
    Guilherme Castilho
    5
    Denzell Garcia
    9
    Madson de Souza Silva
    10
    Jairo Torres
    11
    José Luis Rodríguez
    19
    Óscar Estupiñán
    Dự bị
    Real Salt Lake
    24 Max Kerkvliet31 Mason Stajduhar21 Juan Jose Arias4 Lukas Engel3 Kobi Henry98 Alexandros Katranis40 Omar Marquez92 Noel Caliskan17 Victor Olatunji
    FC Juarez
    181 Beltrán Hernández24 Benny Díaz2 Gilberto Sepúlveda4 Alejandro Mayorga198 Ricardo Juárez194 Iván Cárdenas201 Jan Carmona183 Leonardo Rodríguez21 Ricardinho

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: M. Guilavogui ghi bàn trên chấm phạt đền cho Real Salt Lake
    Phút 53: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: N. Caliskan)
    Phút 68: Lineker Rodrigues lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Yedlin)
    Phút 75: O. Estupinan (FC Juarez) sút hỏng phạt đền

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Real Salt Lake
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    2
    Thủng lưới
    FC Juarez
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Real Salt Lake 3-0 FC Juarez: Real Salt Lake thắng đậm thuyết phục
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