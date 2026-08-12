Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
29'
M. Guilavogui(pen)
Real Salt Lake
53'
S. Solans — kiến tạo N. Caliskan
Real Salt Lake
68'
Lineker Rodrigues — kiến tạo D. Yedlin
Real Salt Lake
Thẻ phạt
33'
J. M. Torres Ramirez I.
FC Juarez
Đồ thị diễn biến
Real Salt LakeHT 45'FC Juarez
Thống kê trận đấu
Real Salt LakeThống kêFC Juarez
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Lineker Rodrigues
Real Salt Lake
1 bàn
Sergi Solans
Real Salt Lake
1 bàn
Morgan Guilavogui
Real Salt Lake
1 bàn
Noel Caliskan
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 7.2
DeAndre Yedlin
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 6.7
Juan Sanabria
Real Salt Lake
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Real Salt Lake
8
Lineker RodriguesMOTM1 bàn
6.9
Morgan Guilavogui1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
FC Juarez
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Caixinha
Dự bị
Real Salt Lake
24 Max Kerkvliet31 Mason Stajduhar21 Juan Jose Arias4 Lukas Engel3 Kobi Henry98 Alexandros Katranis40 Omar Marquez92 Noel Caliskan17 Victor Olatunji
FC Juarez
181 Beltrán Hernández24 Benny Díaz2 Gilberto Sepúlveda4 Alejandro Mayorga198 Ricardo Juárez194 Iván Cárdenas201 Jan Carmona183 Leonardo Rodríguez21 Ricardinho
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: M. Guilavogui ghi bàn trên chấm phạt đền cho Real Salt Lake
Phút 53: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: N. Caliskan)
Phút 68: Lineker Rodrigues lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Yedlin)
Phút 75: O. Estupinan (FC Juarez) sút hỏng phạt đền
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Juarez
5 trận gần nhất
BTTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)