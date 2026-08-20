Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
16'
J. Valiente — kiến tạo Ramiro
FC Dallas
20'
P. Musa — kiến tạo J. Valiente
FC Dallas
38'
S. Solans — kiến tạo D. Luna
Real Salt Lake
45'
P. Musa — kiến tạo J. Valiente
FC Dallas
50'
M. Guilavogui — kiến tạo N. Caliskan
Real Salt Lake
64'
D. Luna — kiến tạo S. Lobjanidze
Real Salt Lake
90'
R. Binyamin — kiến tạo Ramiro
FC Dallas
Đồ thị diễn biến
Real Salt LakeHT 45'FC Dallas
Thống kê trận đấu
Real Salt LakeThống kêFC Dallas
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Petar Musa
FC Dallas
2 bàn
Joaquín Valiente
FC Dallas
1 bàn · 2 kiến tạo
Diego Luna
Real Salt Lake
1 bàn · 1 kiến tạo
Morgan Guilavogui
Real Salt Lake
1 bàn
Sergi Solans
Real Salt Lake
1 bàn
Ran Binyamin
FC Dallas
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Real Salt Lake
8.6
Diego Luna1 bàn · 1 KT
8.2
Morgan Guilavogui1 bàn
FC Dallas
8.9
Joaquín ValienteMOTM1 bàn · 2 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
Dự bị
Real Salt Lake
12 Saba Lobzhanidze7 Pablo Ruíz17 Victor Olatunji70 Lineker Rodrigues31 Mason Stajduhar3 Kobi Henry29 Sam Junqua98 Alexandros Katranis39 Aiden Hezarkhani
FC Dallas
6 Ran Binyamin23 Logan Farrington12 Christian Cappis25 Sebastien Ibeagha28 Sam Sarver30 Michael Collodi5 Lalas Abubakar33 Clay Holstad8 Patrickson Delgado
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: J. Valiente lập công cho FC Dallas (kiến tạo: Ramiro)
Phút 20: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: J. Valiente)
Phút 38: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
Phút 45: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: J. Valiente)
Phút 50: M. Guilavogui lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: N. Caliskan)
Phút 64: D. Luna lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: S. Lobjanidze)
Phút 90: R. Binyamin lập công cho FC Dallas (kiến tạo: Ramiro)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Salt Lake · 1 thắng1 hòaFC Dallas · 3 thắng
10/05/2026
FC Dallas
3 - 1
Real Salt Lake
FD
30/01/2026
Real Salt Lake
0 - 2
FC Dallas
FD
11/05/2025
FC Dallas
1 - 1
Real Salt Lake
Hòa
23/03/2025
Real Salt Lake
0 - 1
FC Dallas
FD
19/09/2024
Real Salt Lake
3 - 2
FC Dallas
RSL
Phong độ & thống kê mùa giải
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
BHTTH
FC Dallas
5 trận gần nhất
TTBTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|18
|11
|4
|3
|+23
|37
|THHBT
|2
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|3
|Los Angeles FC
|20
|10
|4
|6
|+15
|34
|BHTTT
|4
|San Jose Earthquakes
|19
|10
|3
|6
|+11
|33
|BBHBT
|5
|FC Dallas
|19
|8
|6
|5
|+8
|30
|THBHT
|6
|St. Louis City
|20
|8
|6
|6
|+2
|30
|HTHTT
|7
|Real Salt Lake
|18
|8
|4
|6
|+4
|28
|HHBBH
|8
|Colorado Rapids
|19
|8
|1
|10
|+4
|25
|TTBTB
|…
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)