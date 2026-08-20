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    Thống kê trận đấu Real Salt Lake 3-4 FC Dallas: R. Binyamin tỏa sáng, FC Dallas giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 10:38

    FC Dallas vượt qua Real Salt Lake với tỷ số 4-3. Joaquín Valiente là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    16'
    J. Valiente — kiến tạo Ramiro
    FC Dallas
    20'
    P. Musa — kiến tạo J. Valiente
    FC Dallas
    38'
    S. Solans — kiến tạo D. Luna
    Real Salt Lake
    45'
    P. Musa — kiến tạo J. Valiente
    FC Dallas
    50'
    M. Guilavogui — kiến tạo N. Caliskan
    Real Salt Lake
    64'
    D. Luna — kiến tạo S. Lobjanidze
    Real Salt Lake
    90'
    R. Binyamin — kiến tạo Ramiro
    FC Dallas
    Thẻ phạt
    37'
    N. Norris
    FC Dallas
    43'
    S. Moore
    FC Dallas
    61'
    D. Luna
    Real Salt Lake
    75'
    D. Yedlin
    Real Salt Lake
    90'
    P. Ruiz
    Real Salt Lake
    90+3'
    R. Binyamin
    FC Dallas
    Đồ thị diễn biến
    Real Salt LakeHT 45'FC Dallas

    Thống kê trận đấu

    Real Salt LakeThống kêFC Dallas
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    14
    Dứt điểm
    12
    7
    Trúng đích
    5
    6
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    13
    0
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Petar Musa
    Petar Musa
    FC Dallas
    2 bàn
    Joaquín Valiente
    Joaquín Valiente
    FC Dallas
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Diego Luna
    Diego Luna
    Real Salt Lake
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Morgan Guilavogui
    Morgan Guilavogui
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Sergi Solans
    Sergi Solans
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Ran Binyamin
    Ran Binyamin
    FC Dallas
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Real Salt Lake
    8.6
    Diego Luna1 bàn · 1 KT
    8.2
    Morgan Guilavogui1 bàn
    7.6
    Sergi Solans1 bàn
    7.5
    Noel Caliskan1 KT
    7.2
    Stijn Spierings
    7
    Juan Sanabria
    6.7
    Saba Lobzhanidze1 KT
    6.6
    Pablo Ruíz
    6.5
    Lineker Rodrigues
    6.2
    DeAndre Yedlin
    6.2
    Victor Olatunji
    6
    Philip Quinton
    6
    Juan Jose Arias
    5.9
    Lukas Engel
    5.6
    Rafael Cabral
    FC Dallas
    8.9
    Joaquín ValienteMOTM1 bàn · 2 KT
    8
    Petar Musa2 bàn
    7.5
    Jonathan Sirois
    7.3
    Ran Binyamin1 bàn
    6.9
    Kaick
    6.9
    Ramiro2 KT
    6.7
    Christian Cappis
    6.6
    Sebastien Ibeagha
    6.6
    Sam Sarver
    6.5
    Herman Johansson
    6.5
    Bernard Kamungo
    6.5
    Santiago Moreno
    6.2
    Shaq Moore
    6.2
    Osaze Urhoghide
    6.2
    Nolan Norris
    6.2
    Logan Farrington

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Real Salt Lake
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
    FC Dallas
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
    1
    Rafael Cabral
    26
    Philip Quinton
    21
    Juan Jose Arias
    4
    Lukas Engel
    2
    DeAndre Yedlin
    6
    Stijn Spierings
    92
    Noel Caliskan
    8
    Juan Sanabria
    9
    Morgan Guilavogui
    10
    Diego Luna
    22
    Sergi Solans
    40
    Jonathan Sirois
    18
    Shaq Moore
    3
    Osaze Urhoghide
    32
    Nolan Norris
    14
    Herman Johansson
    55
    Kaick
    17
    Ramiro
    77
    Bernard Kamungo
    21
    Joaquín Valiente
    10
    Santiago Moreno
    9
    Petar Musa
    Dự bị
    Real Salt Lake
    12 Saba Lobzhanidze7 Pablo Ruíz17 Victor Olatunji70 Lineker Rodrigues31 Mason Stajduhar3 Kobi Henry29 Sam Junqua98 Alexandros Katranis39 Aiden Hezarkhani
    FC Dallas
    6 Ran Binyamin23 Logan Farrington12 Christian Cappis25 Sebastien Ibeagha28 Sam Sarver30 Michael Collodi5 Lalas Abubakar33 Clay Holstad8 Patrickson Delgado

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: J. Valiente lập công cho FC Dallas (kiến tạo: Ramiro)
    Phút 20: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: J. Valiente)
    Phút 38: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
    Phút 45: P. Musa lập công cho FC Dallas (kiến tạo: J. Valiente)
    Phút 50: M. Guilavogui lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: N. Caliskan)
    Phút 64: D. Luna lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: S. Lobjanidze)
    Phút 90: R. Binyamin lập công cho FC Dallas (kiến tạo: Ramiro)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Real Salt Lake · 1 thắng1 hòaFC Dallas · 3 thắng
    10/05/2026
    FC Dallas
    3 - 1
    Real Salt Lake
    FD
    30/01/2026
    Real Salt Lake
    0 - 2
    FC Dallas
    FD
    11/05/2025
    FC Dallas
    1 - 1
    Real Salt Lake
    Hòa
    23/03/2025
    Real Salt Lake
    0 - 1
    FC Dallas
    FD
    19/09/2024
    Real Salt Lake
    3 - 2
    FC Dallas
    RSL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Real Salt Lake
    5 trận gần nhất
    BHTTH
    18
    Trận
    8-4-6
    T-H-B
    30
    Ghi (TB 1.7)
    26
    Thủng lưới
    FC Dallas
    5 trận gần nhất
    TTBTT

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    4San Jose Earthquakes191036+1133BBHBT
    5FC Dallas19865+830THBHT
    6St. Louis City20866+230HTHTT
    7Real Salt Lake18846+428HHBBH
    8Colorado Rapids198110+425TTBTB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Real Salt Lake 3-4 FC Dallas: R. Binyamin tỏa sáng, FC Dallas giành trọn 3 điểm
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