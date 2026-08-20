Thống kê trận đấu Real Salt Lake 3-4 FC Dallas: R. Binyamin tỏa sáng, FC Dallas giành trọn 3 điểm

FC Dallas vượt qua Real Salt Lake với tỷ số 4-3. Joaquín Valiente là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.