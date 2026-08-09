Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
17'
S. Solans — kiến tạo D. Luna
Real Salt Lake
50'
Z. Booth — kiến tạo D. Luna
Real Salt Lake
54'
L. Engel — kiến tạo M. Guilavogui
Real Salt Lake
Thẻ phạt
85'
A. Katranis
Real Salt Lake
Đồ thị diễn biến
Real Salt LakeHT 45'Atlante FC
Thống kê trận đấu
Real Salt LakeThống kêAtlante FC
Real Salt Lake vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Zach Booth
Real Salt Lake
1 bàn
Lukas Engel
Real Salt Lake
1 bàn
Pablo Ruíz
Real Salt Lake
1 bàn
Sergi Solans
Real Salt Lake
1 bàn
Diego Luna
Real Salt Lake
2 kiến tạo · điểm 7.6
Morgan Guilavogui
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 8.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Real Salt Lake
8.5
Morgan GuilavoguiMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
Atlante FC
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ernesto Herrera Aguirre Miguel
Dự bị
Real Salt Lake
24 Max Kerkvliet31 Mason Stajduhar26 Philip Quinton8 Juan Sanabria3 Kobi Henry29 Sam Junqua7 Pablo Ruíz12 Saba Lobzhanidze40 Omar Marquez
Atlante FC
17 Leonardo Mejía16 José González22 Roberto Barragan6 Nicolas Carrera3 Luis Sánchez27 Armando Escobar18 Christian Bermúdez21 Javier Ibarra37 Walter Clar
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
Phút 21: M. Herrera (Atlante FC) nhận thẻ đỏ, Atlante FC phải chơi thiếu người
Phút 50: Z. Booth lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
Phút 54: L. Engel lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: M. Guilavogui)
Phút 90: P. Ruiz lập công cho Real Salt Lake
Phong độ & thống kê mùa giải
Atlante FC
5 trận gần nhất
BTTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)