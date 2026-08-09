Tin mới

    Thống kê trận đấu Real Salt Lake 4-0 Atlante FC: Real Salt Lake thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn09/08/2026 11:06

    Real Salt Lake giành chiến thắng đậm 4-0 trước Atlante FC. Morgan Guilavogui là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    17'
    S. Solans — kiến tạo D. Luna
    Real Salt Lake
    50'
    Z. Booth — kiến tạo D. Luna
    Real Salt Lake
    54'
    L. Engel — kiến tạo M. Guilavogui
    Real Salt Lake
    90'
    P. Ruiz
    Real Salt Lake
    Thẻ phạt
    21'
    M. Herrera
    Atlante FC
    36'
    E. Pizzuto
    Atlante FC
    79'
    D. Luna
    Real Salt Lake
    79'
    E. Jimenez
    Atlante FC
    85'
    A. Katranis
    Real Salt Lake
    Đồ thị diễn biến
    Real Salt LakeHT 45'Atlante FC

    Thống kê trận đấu

    Real Salt LakeThống kêAtlante FC
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    14
    Dứt điểm
    12
    8
    Trúng đích
    4
    1
    Phạt góc
    6
    10
    Phạm lỗi
    14
    5
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    4
    Real Salt Lake vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Zach Booth
    Zach Booth
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Lukas Engel
    Lukas Engel
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Pablo Ruíz
    Pablo Ruíz
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Sergi Solans
    Sergi Solans
    Real Salt Lake
    1 bàn
    Diego Luna
    Diego Luna
    Real Salt Lake
    2 kiến tạo · điểm 7.6
    Morgan Guilavogui
    Morgan Guilavogui
    Real Salt Lake
    1 kiến tạo · điểm 8.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Real Salt Lake
    8.5
    Morgan GuilavoguiMOTM1 KT
    8.3
    Zach Booth1 bàn
    7.7
    Lukas Engel1 bàn
    7.6
    Diego Luna2 KT
    7.6
    Pablo Ruíz1 bàn
    7.2
    Juan Jose Arias
    7.2
    Sergi Solans1 bàn
    7
    Noel Caliskan
    7
    Alexandros Katranis
    6.9
    DeAndre Yedlin
    6.9
    Philip Quinton
    6.6
    Rafael Cabral
    6.6
    Stijn Spierings
    6.5
    Lineker Rodrigues
    6.3
    Saba Lobzhanidze
    Atlante FC
    6.7
    Jhojan Julio
    6.6
    Martín Fernández
    6.6
    Leonardo Mejía
    6.5
    Óscar Jiménez
    6.3
    Luis Calzadilla
    6.3
    Javier Ibarra
    6.2
    Diogo Bagüí
    6.2
    Edgar Jiménez
    6.2
    Eugenio Pizzuto
    6.2
    Jairón Charcopa
    6.2
    José González
    6.2
    Rubén Coubert
    6
    Eduardo Tercero
    5.9
    Aarón Quirós
    5.7
    Walter Portales

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Real Salt Lake
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Pablo Mastroeni
    Atlante FC
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ernesto Herrera Aguirre Miguel
    1
    Rafael Cabral
    2
    DeAndre Yedlin
    21
    Juan Jose Arias
    4
    Lukas Engel
    23
    Zach Booth
    6
    Stijn Spierings
    92
    Noel Caliskan
    98
    Alexandros Katranis
    10
    Diego Luna
    9
    Morgan Guilavogui
    22
    Sergi Solans
    1
    Óscar Jiménez
    29
    Walter Portales
    32
    Diogo Bagüí
    4
    Eduardo Tercero
    44
    Aarón Quirós
    34
    Edgar Jiménez
    8
    Eugenio Pizzuto
    25
    Martín Fernández
    19
    Luis Calzadilla
    15
    Jairón Charcopa
    7
    Jhojan Julio
    Dự bị
    Real Salt Lake
    24 Max Kerkvliet31 Mason Stajduhar26 Philip Quinton8 Juan Sanabria3 Kobi Henry29 Sam Junqua7 Pablo Ruíz12 Saba Lobzhanidze40 Omar Marquez
    Atlante FC
    17 Leonardo Mejía16 José González22 Roberto Barragan6 Nicolas Carrera3 Luis Sánchez27 Armando Escobar18 Christian Bermúdez21 Javier Ibarra37 Walter Clar

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: S. Solans lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
    Phút 21: M. Herrera (Atlante FC) nhận thẻ đỏ, Atlante FC phải chơi thiếu người
    Phút 50: Z. Booth lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: D. Luna)
    Phút 54: L. Engel lập công cho Real Salt Lake (kiến tạo: M. Guilavogui)
    Phút 90: P. Ruiz lập công cho Real Salt Lake

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Real Salt Lake
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Atlante FC
    5 trận gần nhất
    BTTHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4E. EcheniqueE. EcheniqueFC Cincinnati2 kiến tạo
    5T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Real Salt Lake 4-0 Atlante FC: Real Salt Lake thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO