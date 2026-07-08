Thống kê trận đấu Riga 1-0 Gyori ETO FC: Riga giành chiến thắng chung cuộc

Riga vượt qua Gyori ETO FC với tỷ số 1-0. Iago Siqueira Augusto là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.