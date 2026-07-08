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    Thống kê trận đấu Riga 1-0 Gyori ETO FC: Riga giành chiến thắng chung cuộc

    Đại Ngàn07/08/2026 01:54

    Riga vượt qua Gyori ETO FC với tỷ số 1-0. Iago Siqueira Augusto là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    3'
    B. Selyem(phản lưới)
    Riga
    Thẻ phạt
    18'
    Paulo Eduardo
    Riga
    73'
    R. Aouani
    Riga
    Đồ thị diễn biến
    RigaHT 45'Gyori ETO FC

    Thống kê trận đấu

    RigaThống kêGyori ETO FC
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    17
    Dứt điểm
    4
    5
    Trúng đích
    2
    7
    Phạt góc
    1
    18
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Riga kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Riga vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Iago Siqueira Augusto
    Iago Siqueira Augusto
    Riga
    Điểm 7.9
    Ádám Umathum
    Ádám Umathum
    Gyori ETO FC
    Điểm 7.3
    Baba Musah
    Baba Musah
    Riga
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Riga
    7.9
    Iago Siqueira AugustoMOTM
    7.2
    Baba Musah
    7
    Ahmed Ankrah
    6.9
    Raivis Jurkovskis
    6.9
    Paulo
    6.9
    Andrés Salazar
    6.9
    Orlando Galo
    6.9
    Meïssa Diop
    6.6
    Frenks Orols
    6.6
    Muhammed Badamosi
    6.5
    Antonijs Černomordijs
    6.3
    Abdulrahman Taiwo
    6.2
    Raki Aouani
    6.2
    Reginaldo Ramires
    Gyori ETO FC
    7.3
    Ádám Umathum
    7
    Norbert Urblík
    7
    Miljan Krpić
    7
    Nfansu Njie
    6.9
    Samuel Petráš
    6.5
    Szabolcs Schön
    6.5
    Claudiu Bumba
    6.5
    Marcell Huszár
    6.5
    Daniel Štefulj
    6.3
    Bálint Selyem
    6.3
    Ádám Décsy
    6.3
    Viktor Đukanović
    6.2
    Márton Szép

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Riga
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Adrian Gula
    Gyori ETO FC
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Efrain Juarez
    91
    Frenks Orols
    13
    Raivis Jurkovskis
    21
    Baba Musah
    33
    Paulo
    17
    Andrés Salazar
    40
    Ahmed Ankrah
    4
    Orlando Galo
    22
    Meïssa Diop
    8
    Iago Siqueira Augusto
    7
    Raki Aouani
    10
    Reginaldo Ramires
    99
    Samuel Petráš
    26
    Ádám Umathum
    37
    Norbert Urblík
    24
    Miljan Krpić
    53
    Bálint Selyem
    47
    Ádám Décsy
    14
    Márton Szép
    17
    Szabolcs Schön
    11
    Nfansu Njie
    34
    Viktor Đukanović
    10
    Claudiu Bumba
    Dự bị
    Riga
    19 Muhammed Badamosi1 Krišjānis Zviedris44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs6 Coli Saco18 Salah Oulad M'Hand
    Gyori ETO FC
    96 Marcell Huszár16 Balázs Megyeri64 Dániel Brecska23 Daniel Štefulj20 Barnabás Bíró2 Ștefan Vlădoiu75 Noel Csorba90 Kevin Bánáti70 Imre Tollár

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: B. Selyem phản lưới nhà, Riga được hưởng bàn thắng

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Riga
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 4.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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