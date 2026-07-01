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    Thống kê trận đấu Riga 5-2 Vardar Skopje: Riga ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn29/07/2026 02:40

    Riga đã ngược dòng đánh bại Vardar Skopje 5-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    17'
    D. Babunski — kiến tạo I. Puleio
    Vardar Skopje
    66'
    A. Omeragic
    Vardar Skopje
    87'
    A. Taiwo — kiến tạo Reginaldo Ramires
    Riga
    92'
    R. Aouani
    Riga
    105'
    Iago Siqueira — kiến tạo R. Aouani
    Riga
    109'
    Reginaldo Ramires
    Riga
    117'
    Caio Ferreira — kiến tạo M. Tonisevs
    Riga
    Thẻ phạt
    19'
    F. Najdovski
    Vardar Skopje
    56'
    B. Musah
    Riga
    92'
    R. Aouani
    Riga
    105+6'
    D. Velkovski
    Vardar Skopje
    Đồ thị diễn biến
    RigaHT 45'Vardar Skopje

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Riga
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Adrian Gula
    Vardar Skopje
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristian Fabbiani
    91
    Frenks Orols
    13
    Raivis Jurkovskis
    33
    Paulo
    21
    Baba Musah
    17
    Andrés Salazar
    22
    Meïssa Diop
    8
    Iago Siqueira Augusto
    40
    Ahmed Ankrah
    4
    Orlando Galo
    7
    Raki Aouani
    19
    Muhammed Badamosi
    95
    Davor Taleski
    21
    Georgije Jankulov
    5
    Filip Najdovski
    4
    Mislav Matić
    3
    Mihail Manevski
    6
    David Babunski
    32
    Diego Castañeda
    34
    Ian Puleio
    71
    Miguel Pires
    7
    Gerson Rodrigues
    9
    Azer Omeragikj
    Dự bị
    Riga
    99 Caio Ferreira10 Reginaldo Ramires31 Athanasios Papadoudis44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs11 Brian Peña
    Vardar Skopje
    14 Darko Velkovski10 Goran Zakarić1 Daniel Dikovski18 Nenad Miskovski27 Filip Cvetkovski22 Dimitar Todorovski23 Filip Duranski17 Ediz Spahiu31 Ivo Markovski

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: D. Babunski lập công cho Vardar Skopje (kiến tạo: I. Puleio)
    Phút 19: F. Najdovski (Vardar Skopje) nhận thẻ đỏ, Vardar Skopje phải chơi thiếu người
    Phút 66: A. Omeragic lập công cho Vardar Skopje
    Phút 87: A. Taiwo lập công cho Riga (kiến tạo: Reginaldo Ramires)
    Phút 92: R. Aouani lập công cho Riga
    Phút 105: Iago Siqueira lập công cho Riga (kiến tạo: R. Aouani)
    Phút 109: Reginaldo Ramires lập công cho Riga
    Phút 117: Caio Ferreira lập công cho Riga (kiến tạo: M. Tonisevs)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Riga · 1 thắng0 hòaVardar Skopje · 0 thắng
    23/07/2026
    Vardar Skopje
    2 - 3
    Riga
    RIG

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Riga
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới
    Vardar Skopje
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2RobertRobertFC Copenhagen2 bàn
    3Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 bàn
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    5V. VaraksaV. VaraksaBate Borisov1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2Y. DemirY. DemirRapid Vienna1 kiến tạo
    3M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 kiến tạo
    4E. RusakovE. RusakovBate Borisov1 kiến tạo
    5J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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