Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
17'
D. Babunski — kiến tạo I. Puleio
Vardar Skopje
87'
A. Taiwo — kiến tạo Reginaldo Ramires
Riga
105'
Iago Siqueira — kiến tạo R. Aouani
Riga
117'
Caio Ferreira — kiến tạo M. Tonisevs
Riga
Thẻ phạt
19'
F. Najdovski
Vardar Skopje
105+6'
D. Velkovski
Vardar Skopje
Đồ thị diễn biến
RigaHT 45'Vardar Skopje
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Riga
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Adrian Gula
Vardar Skopje
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristian Fabbiani
Dự bị
Riga
99 Caio Ferreira10 Reginaldo Ramires31 Athanasios Papadoudis44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs11 Brian Peña
Vardar Skopje
14 Darko Velkovski10 Goran Zakarić1 Daniel Dikovski18 Nenad Miskovski27 Filip Cvetkovski22 Dimitar Todorovski23 Filip Duranski17 Ediz Spahiu31 Ivo Markovski
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: D. Babunski lập công cho Vardar Skopje (kiến tạo: I. Puleio)
Phút 19: F. Najdovski (Vardar Skopje) nhận thẻ đỏ, Vardar Skopje phải chơi thiếu người
Phút 66: A. Omeragic lập công cho Vardar Skopje
Phút 87: A. Taiwo lập công cho Riga (kiến tạo: Reginaldo Ramires)
Phút 92: R. Aouani lập công cho Riga
Phút 105: Iago Siqueira lập công cho Riga (kiến tạo: R. Aouani)
Phút 109: Reginaldo Ramires lập công cho Riga
Phút 117: Caio Ferreira lập công cho Riga (kiến tạo: M. Tonisevs)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Riga · 1 thắng0 hòaVardar Skopje · 0 thắng
23/07/2026
Vardar Skopje
2 - 3
Riga
RIG
Phong độ & thống kê mùa giải
Vardar Skopje
5 trận gần nhất
BTBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)