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    Thống kê trận đấu Rīgas FS 2-0 Glentoran: J. Ikaunieks tỏa sáng, Rīgas FS giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân17/07/2026 01:24

    Rīgas FS vượt qua Glentoran với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    5'
    M. Saidy — kiến tạo L. Odisharia
    Rīgas FS
    61'
    J. Ikaunieks — kiến tạo R. Ndjiki
    Rīgas FS
    Thẻ phạt
    22'
    Z. Ibsen Rossi
    Glentoran
    43'
    H. Prenga
    Rīgas FS
    63'
    M. Kane
    Glentoran
    77'
    J. Singleton
    Glentoran
    78'
    J. Kelly
    Glentoran
    Đồ thị diễn biến
    Rīgas FSHT 45'Glentoran

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rīgas FS
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs
    Glentoran
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Declan Devine
    16
    Jevgēņijs Ņerugals
    6
    Aleksandar Filipović
    23
    Herdi Prenga
    43
    Žiga Lipušček
    99
    Shina Kumater
    66
    Modou Saidy
    26
    Stefan Panić
    8
    Lasha Odisharia
    10
    Jānis Ikaunieks
    18
    Dmitrijs Zelenkovs
    15
    Rostand Ndjiki
    31
    William Crellin
    20
    Daniel Larmour
    4
    Zeno Ibsen Rossi
    27
    James Singleton
    2
    Ryan Cooney
    8
    Aaron McEneff
    7
    Ross Clarke
    10
    Jordan Stewart
    9
    Pat Hoban
    6
    Joe Thomson
    29
    Jack Malone
    Dự bị
    Rīgas FS
    1 Rihards Matrevics4 Roberts Veips5 Niks Sliede11 Roberts Savaļnieks49 Mārtiņš Ķigurs77 Gauthier Mankenda81 Strahinja Rakić22 Darko Lemajić
    Glentoran
    3 Marcus Kane1 Andrew Mills33 Lorcan Donnelly5 Joshua Kelly11 Josh Daniels12 Gregory Sloggett21 Charlie Lindsay44 James Douglas19 Ben Gallagher

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: M. Saidy lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: L. Odisharia)
    Phút 61: J. Ikaunieks lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: R. Ndjiki)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Glentoran
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rīgas FS 2-0 Glentoran: J. Ikaunieks tỏa sáng, Rīgas FS giành trọn 3 điểm
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