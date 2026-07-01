Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
5'
M. Saidy — kiến tạo L. Odisharia
Rīgas FS
61'
J. Ikaunieks — kiến tạo R. Ndjiki
Rīgas FS
Đồ thị diễn biến
Rīgas FSHT 45'Glentoran
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rīgas FS
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs
Glentoran
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Declan Devine
Dự bị
Rīgas FS
1 Rihards Matrevics4 Roberts Veips5 Niks Sliede11 Roberts Savaļnieks49 Mārtiņš Ķigurs77 Gauthier Mankenda81 Strahinja Rakić22 Darko Lemajić
Glentoran
3 Marcus Kane1 Andrew Mills33 Lorcan Donnelly5 Joshua Kelly11 Josh Daniels12 Gregory Sloggett21 Charlie Lindsay44 James Douglas19 Ben Gallagher
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: M. Saidy lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: L. Odisharia)
Phút 61: J. Ikaunieks lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: R. Ndjiki)
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)