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    Thống kê trận đấu Rīgas FS 4-1 Vestri: Rīgas FS thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:24

    Rīgas FS giành chiến thắng đậm 4-1 trước Vestri. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    18'
    S. Panic — kiến tạo J. Ikaunieks
    Rīgas FS
    23'
    J. Ikaunieks — kiến tạo S. Rakic
    Rīgas FS
    43'
    R. Ndjiki — kiến tạo D. Zelenkovs
    Rīgas FS
    63'
    C. Morfelt
    Vestri
    66'
    D. Lemajic — kiến tạo J. Ikaunieks
    Rīgas FS
    Thẻ phạt
    68'
    E. Gardarsson
    Vestri
    Đồ thị diễn biến
    Rīgas FSHT 45'Vestri

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rīgas FS
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs
    Vestri
    Sơ đồ 4-3-3
    16
    Jevgēņijs Ņerugals
    6
    Aleksandar Filipović
    4
    Roberts Veips
    43
    Žiga Lipušček
    18
    Dmitrijs Zelenkovs
    26
    Stefan Panić
    81
    Strahinja Rakić
    8
    Lasha Odisharia
    49
    Mārtiņš Ķigurs
    10
    Jānis Ikaunieks
    15
    Rostand Ndjiki
    1
    Marvin Darri Steinarsson
    22
    Elmar Atli Gardarsson
    12
    Thibang Phete
    3
    Edson
    45
    Gudmundur Páll Einarsson
    17
    Gunnar Jónas Hauksson
    7
    Jacob Stensson
    18
    Marinó Steinar Hagbarðsson
    77
    Sergine Fall
    19
    Emmanuel Agyeman Duah
    27
    Albin Mörfelt
    Dự bị
    Rīgas FS
    1 Rihards Matrevics40 Mareks Muizzemnieks5 Niks Sliede23 Herdi Prenga14 Mamadou Sylla21 Niks Dusalijevs77 Gauthier Mankenda20 Kingsley Emenike22 Darko Lemajić
    Vestri
    33 Benedikt Jóhann Snædal14 Birkir Eydal15 Guðmundur Arnar Svavarsson4 Fatai Gbadamosi6 Ibrahima Baldé10 Þórður Gunnar Hafþórsson11 Johannes Selven13 Albert Ingi Jóhannsson23 Breki Thór Hermannsson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: S. Panic lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: J. Ikaunieks)
    Phút 23: J. Ikaunieks lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: S. Rakic)
    Phút 43: R. Ndjiki lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: D. Zelenkovs)
    Phút 63: C. Morfelt lập công cho Vestri
    Phút 66: D. Lemajic lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: J. Ikaunieks)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rīgas FS
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Vestri
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rīgas FS 4-1 Vestri: Rīgas FS thắng đậm thuyết phục
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