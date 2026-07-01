Thống kê trận đấu Rīgas FS 4-1 Vestri: Rīgas FS thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
18'
S. Panic — kiến tạo J. Ikaunieks
Rīgas FS
23'
J. Ikaunieks — kiến tạo S. Rakic
Rīgas FS
43'
R. Ndjiki — kiến tạo D. Zelenkovs
Rīgas FS
66'
D. Lemajic — kiến tạo J. Ikaunieks
Rīgas FS
Đồ thị diễn biến
Rīgas FSHT 45'Vestri
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rīgas FS
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs
1
Marvin Darri Steinarsson
45
Gudmundur Páll Einarsson
18
Marinó Steinar Hagbarðsson
Dự bị
Rīgas FS
1 Rihards Matrevics40 Mareks Muizzemnieks5 Niks Sliede23 Herdi Prenga14 Mamadou Sylla21 Niks Dusalijevs77 Gauthier Mankenda20 Kingsley Emenike22 Darko Lemajić
Vestri
33 Benedikt Jóhann Snædal14 Birkir Eydal15 Guðmundur Arnar Svavarsson4 Fatai Gbadamosi6 Ibrahima Baldé10 Þórður Gunnar Hafþórsson11 Johannes Selven13 Albert Ingi Jóhannsson23 Breki Thór Hermannsson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: S. Panic lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: J. Ikaunieks)
Phút 23: J. Ikaunieks lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: S. Rakic)
Phút 43: R. Ndjiki lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: D. Zelenkovs)
Phút 63: C. Morfelt lập công cho Vestri
Phút 66: D. Lemajic lập công cho Rīgas FS (kiến tạo: J. Ikaunieks)
Phong độ & thống kê mùa giải
Rīgas FS
5 trận gần nhất
TTTTT
Vestri
5 trận gần nhất
BBBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)