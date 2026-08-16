Tin mới

    Thống kê trận đấu Rio Ave 0-2 FC Porto: B. Sainz tỏa sáng, FC Porto giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 04:25

    FC Porto vượt qua Rio Ave với tỷ số 2-0. Jakub Kiwior là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    11'
    N. Perez — kiến tạo G. Veiga
    FC Porto
    82'
    B. Sainz — kiến tạo Hwang In-Beom
    FC Porto
    Thẻ phạt
    81'
    F. Farioli
    FC Porto
    Đồ thị diễn biến
    Rio AveHT 45'FC Porto

    Thống kê trận đấu

    Rio AveThống kêFC Porto
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    13
    Dứt điểm
    14
    1
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    6
    1
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    3
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    FC Porto vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nehuén Pérez
    Nehuén Pérez
    FC Porto
    1 bàn
    Borja Sainz
    Borja Sainz
    FC Porto
    1 bàn
    Gabri Veiga
    Gabri Veiga
    FC Porto
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Hwang In-beom
    Hwang In-beom
    FC Porto
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Jakub Kiwior
    Jakub Kiwior
    FC Porto
    Điểm 8.3
    Jan Bednarek
    Jan Bednarek
    FC Porto
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rio Ave
    7.5
    Ennio Van Der Gouw
    7.5
    Tamás Nikitscher
    7.2
    Tamblé Monteiro
    7
    Diogo Bezerra
    6.9
    Diogo Nascimento
    6.9
    Jalen Blesa
    6.7
    Gustavo Mancha
    6.7
    Dario Špikić
    6.7
    Samuel da Silva Alves
    6.6
    Georgios Liavas
    6.5
    Francisco Petrasso
    6.3
    Marios Vrousai
    6.3
    Julien Lomboto
    6.3
    Miguel Patricio
    6.2
    Nelson Abbey
    6.2
    Roland Galčík
    FC Porto
    8.3
    Jakub KiwiorMOTM
    7.7
    Nehuén Pérez1 bàn
    7.7
    Jan Bednarek
    7.5
    Diogo Costa
    7.3
    Pepê
    7.2
    Zaidu Sanusi
    7.2
    Borja Sainz1 bàn
    6.9
    Gabri Veiga1 KT
    6.9
    William Gomes
    6.9
    Alberto Costa
    6.7
    Pablo Rosario
    6.7
    André Silva
    6.3
    Hwang In-beom1 KT
    6
    Deniz Gül
    5.9
    Victor Froholdt

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rio Ave
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sotiris Sylaidopoulos
    FC Porto
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Francesco Farioli
    99
    Ennio Van Der Gouw
    54
    Georgios Liavas
    23
    Francisco Petrasso
    39
    Gustavo Mancha
    6
    Nelson Abbey
    30
    Roland Galčík
    44
    Tamás Nikitscher
    90
    Diogo Nascimento
    11
    Jalen Blesa
    9
    Tamblé Monteiro
    7
    Diogo Bezerra
    99
    Diogo Costa
    18
    Nehuén Pérez
    5
    Jan Bednarek
    4
    Jakub Kiwior
    12
    Zaidu Sanusi
    8
    Victor Froholdt
    13
    Pablo Rosario
    10
    Gabri Veiga
    7
    William Gomes
    27
    Deniz Gül
    11
    Pepê
    Dự bị
    Rio Ave
    22 Kevin Chamorro60 Caike14 Jakub Brabec13 Julien Lomboto17 Marios Vrousai25 Rafael Lobato83 Dai Baldé70 Antoine Wenck79 Miguel Patricío
    FC Porto
    50 João Afonso24 João Costa21 Dominik Prpić74 Francisco Moura20 Alberto Costa57 Duarte Cunha86 Rodrigo Mora16 Hwang In-beom6 Stephen Eustaquio

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: N. Perez lập công cho FC Porto (kiến tạo: G. Veiga)
    Phút 82: B. Sainz lập công cho FC Porto (kiến tạo: Hwang In-Beom)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Rio Ave · 0 thắng2 hòaFC Porto · 3 thắng
    23/02/2026
    FC Porto
    1 - 0
    Rio Ave
    FP
    20/09/2025
    Rio Ave
    0 - 3
    FC Porto
    FP
    04/02/2025
    Rio Ave
    2 - 2
    FC Porto
    Hòa
    25/08/2024
    FC Porto
    2 - 0
    Rio Ave
    FP
    04/02/2024
    FC Porto
    0 - 0
    Rio Ave
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rio Ave
    5 trận gần nhất
    BBTH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    FC Porto
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Santa Clara2110+14TH
    2Sporting CP2110+14TH
    3FC Porto1100+23T
    4GIL Vicente1100+13T
    15Alverca2011-21HB
    16Rio Ave1001-10B
    17Casa Pia1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 bàn
    2Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaSanta Clara2 bàn
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    4G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 bàn
    5Flávio GonçalvesFlávio GonçalvesSporting CP1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 kiến tạo
    2Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    4G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
    5Miguel NogueiraMiguel NogueiraVitória SC1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Rio Ave 0-2 FC Porto: B. Sainz tỏa sáng, FC Porto giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO