Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
11'
N. Perez — kiến tạo G. Veiga
FC Porto
82'
B. Sainz — kiến tạo Hwang In-Beom
FC Porto
Đồ thị diễn biến
Rio AveHT 45'FC Porto
Thống kê trận đấu
FC Porto vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nehuén Pérez
FC Porto
1 bàn
Borja Sainz
FC Porto
1 bàn
Gabri Veiga
FC Porto
1 kiến tạo · điểm 6.9
Hwang In-beom
FC Porto
1 kiến tạo · điểm 6.3
Jakub Kiwior
FC Porto
Điểm 8.3
Jan Bednarek
FC Porto
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rio Ave
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sotiris Sylaidopoulos
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Francesco Farioli
Dự bị
Rio Ave
22 Kevin Chamorro60 Caike14 Jakub Brabec13 Julien Lomboto17 Marios Vrousai25 Rafael Lobato83 Dai Baldé70 Antoine Wenck79 Miguel Patricío
FC Porto
50 João Afonso24 João Costa21 Dominik Prpić74 Francisco Moura20 Alberto Costa57 Duarte Cunha86 Rodrigo Mora16 Hwang In-beom6 Stephen Eustaquio
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: N. Perez lập công cho FC Porto (kiến tạo: G. Veiga)
Phút 82: B. Sainz lập công cho FC Porto (kiến tạo: Hwang In-Beom)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rio Ave · 0 thắng2 hòaFC Porto · 3 thắng
23/02/2026
FC Porto
1 - 0
Rio Ave
FP
20/09/2025
Rio Ave
0 - 3
FC Porto
FP
04/02/2025
Rio Ave
2 - 2
FC Porto
Hòa
25/08/2024
FC Porto
2 - 0
Rio Ave
FP
04/02/2024
FC Porto
0 - 0
Rio Ave
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Rio Ave
5 trận gần nhất
BBTH
FC Porto
5 trận gần nhất
TTTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Santa Clara
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|2
|Sporting CP
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|3
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|4
|GIL Vicente
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|15
|Alverca
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
|HB
|16
|Rio Ave
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|17
|Casa Pia
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)