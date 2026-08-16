Thống kê trận đấu Rio Ave 0-2 FC Porto: B. Sainz tỏa sáng, FC Porto giành trọn 3 điểm

FC Porto vượt qua Rio Ave với tỷ số 2-0. Jakub Kiwior là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.