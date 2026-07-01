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    Thống kê trận đấu Rosenborg 0-5 Manchester United: Manchester United thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân25/07/2026 00:50

    Manchester United giành chiến thắng đậm 5-0 trước Rosenborg. Harry Maguire là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    31'
    S. Lacey
    Manchester United
    56'
    Joshua Zirkzee
    Manchester United
    63'
    Jacob Devaney
    Manchester United
    72'
    Harry Amass
    Manchester United
    84'
    E. Williams
    Manchester United
    Thẻ phạt
    88'
    Jacob Devaney
    Manchester United
    Đồ thị diễn biến
    RosenborgHT 45'Manchester United

    Thống kê trận đấu

    RosenborgThống kêManchester United
    0%
    Kiểm soát bóng
    100%
    10
    Dứt điểm
    15
    2
    Trúng đích
    6
    1
    Phạt góc
    6
    12
    Phạm lỗi
    15
    2
    Việt vị
    3
    Manchester United kiểm soát thế trận với 100% thời lượng cầm bóng; Manchester United vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rosenborg
    6.46
    Noah Sahsah
    6.46
    Jesper Reitan-Sunde
    6.46
    Amin Chiakha
    6.37
    Iver Fossum
    6.37
    Ole Selnæs
    6.37
    Mads Bomholt
    6.26
    Adrian Pereira
    6.26
    Tomas Nemcik
    6.12
    Leopold Wahlstedt
    6.05
    Håkon Volden
    6.05
    Jonas Mortensen
    Manchester United
    6.5
    Harry MaguireMOTM
    6.5
    Mason MountMOTM
    6.5
    Joshua ZirkzeeMOTM
    6.5
    Patrick DorguMOTM
    6.5
    Leny YoroMOTM
    6.5
    Andrey SantosMOTM
    6.5
    Bryan MbeumoMOTM
    6.5
    Luke ShawMOTM
    6.5
    Ayden HeavenMOTM
    6.5
    Radek VitekMOTM
    6.5
    S. LaceyMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rosenborg
    Sơ đồ 4-3-3
    Manchester United
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Leopold Wahlstedt
    15
    Jonas Mortensen
    5
    Håkon Volden
    21
    Tomas Nemcik
    19
    Adrian Pereira
    17
    Mads Bomholt
    10
    Ole Selnæs
    8
    Iver Fossum
    14
    Jesper Reitan-Sunde
    18
    Amin Chiakha
    11
    Noah Sahsah
    40
    Radek Vitek
    15
    Leny Yoro
    5
    Harry Maguire
    26
    Ayden Heaven
    23
    Luke Shaw
    7
    Mason Mount
    17
    Andrey Santos
    19
    Bryan Mbeumo
    46
    S. Lacey
    13
    Patrick Dorgu
    11
    Joshua Zirkzee
    Dự bị
    Rosenborg
    2 Håkon Røsten3 Tobias Solheim Dahl4 Mikkel Konradsen Ceide12 Rasmus Sandberg13 David Leander Amdam16 Aslak Witry20 Aleksander Borgersen25 Johan Johanessen Bakke26 Ulrik Hald-Hernes
    Manchester United
    22 Tom Heaton32 Chido Obi38 Jack Fletcher39 T. Fletcher41 Harry Amass43 Toby Collyer44 Dan Gore45 Dermot Mee53 E. Williams

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: S. Lacey lập công cho Manchester United
    Phút 56: Joshua Zirkzee lập công cho Manchester United
    Phút 63: Jacob Devaney lập công cho Manchester United
    Phút 72: Harry Amass lập công cho Manchester United
    Phút 84: E. Williams lập công cho Manchester United

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Rosenborg · 1 thắng0 hòaManchester United · 0 thắng
    15/07/2024
    Rosenborg
    1 - 0
    Manchester United
    ROS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rosenborg
    5 trận gần nhất
    BTTTB
    Manchester United
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rosenborg 0-5 Manchester United: Manchester United thắng đậm thuyết phục
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