Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
31'
S. Lacey
Manchester United
56'
Joshua Zirkzee
Manchester United
63'
Jacob Devaney
Manchester United
72'
Harry Amass
Manchester United
84'
E. Williams
Manchester United
Thẻ phạt
88'
Jacob Devaney
Manchester United
Đồ thị diễn biến
RosenborgHT 45'Manchester United
Thống kê trận đấu
RosenborgThống kêManchester United
Manchester United kiểm soát thế trận với 100% thời lượng cầm bóng; Manchester United vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Manchester United
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Rosenborg
2 Håkon Røsten3 Tobias Solheim Dahl4 Mikkel Konradsen Ceide12 Rasmus Sandberg13 David Leander Amdam16 Aslak Witry20 Aleksander Borgersen25 Johan Johanessen Bakke26 Ulrik Hald-Hernes
Manchester United
22 Tom Heaton32 Chido Obi38 Jack Fletcher39 T. Fletcher41 Harry Amass43 Toby Collyer44 Dan Gore45 Dermot Mee53 E. Williams
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: S. Lacey lập công cho Manchester United
Phút 56: Joshua Zirkzee lập công cho Manchester United
Phút 63: Jacob Devaney lập công cho Manchester United
Phút 72: Harry Amass lập công cho Manchester United
Phút 84: E. Williams lập công cho Manchester United
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Rosenborg · 1 thắng0 hòaManchester United · 0 thắng
15/07/2024
Rosenborg
1 - 0
Manchester United
ROS
Phong độ & thống kê mùa giải
Rosenborg
5 trận gần nhất
BTTTB
Manchester United
5 trận gần nhất
TBTTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)