Thống kê trận đấu Rotherham 1-4 West Brom: J. Morgan tỏa sáng, West Brom giành chiến thắng, đi tiếp

West Brom giành chiến thắng đậm 4-1 trước Rotherham. Nathaniel Phillips là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.