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    Thống kê trận đấu Rotherham 1-4 West Brom: J. Morgan tỏa sáng, West Brom giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn09/08/2026 01:23

    West Brom giành chiến thắng đậm 4-1 trước Rotherham. Nathaniel Phillips là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    8'
    J. Morgan — kiến tạo H. Whitwell
    West Brom
    24'
    H. Whitwell
    West Brom
    55'
    F. Myhre
    West Brom
    61'
    J. Morgan — kiến tạo C. Styles
    West Brom
    87'
    F. Tavares — kiến tạo A. Martha
    Rotherham
    Thẻ phạt
    78'
    B. Cover
    Rotherham
    90+2'
    F. Tavares
    Rotherham
    Đồ thị diễn biến
    RotherhamHT 45'West Brom

    Thống kê trận đấu

    RotherhamThống kêWest Brom
    29%
    Kiểm soát bóng
    71%
    8
    Dứt điểm
    18
    2
    Trúng đích
    10
    1
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    7
    5
    Việt vị
    4
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    West Brom kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; West Brom vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jimmy Morgan
    Jimmy Morgan
    West Brom
    2 bàn
    Harry Whitwell
    Harry Whitwell
    West Brom
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Fábio Tavares
    Fábio Tavares
    Rotherham
    1 bàn
    Felix Horn Myhre
    Felix Horn Myhre
    West Brom
    1 bàn
    Ar
    Ar'Jany Martha
    Rotherham
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Callum Styles
    Callum Styles
    West Brom
    1 kiến tạo · điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rotherham
    7.6
    Fábio Tavares1 bàn
    7.3
    Ar'Jany Martha1 KT
    6.9
    Ted Cann
    6.9
    Joe Rafferty
    6.7
    Jamie Jellis
    6.7
    Aaron Nemane
    6.5
    Ossama Ashley
    6.3
    Paul Mullin
    6.3
    Brandon Cover
    6.2
    Kian Spence
    6
    Denzel Hall
    5.9
    Sonny Aljofree
    5.9
    Ewan Otoo
    5.9
    Jili Buyabu
    5.7
    Emmanuel Adegboyega
    West Brom
    8.3
    Nathaniel PhillipsMOTM
    8
    Jimmy Morgan2 bàn
    7.9
    George Campbell
    7.9
    Harry Whitwell1 bàn · 1 KT
    7.3
    Alex Mowatt
    7.2
    Max O'Leary
    7.2
    Callum Styles1 KT
    7.2
    Felix Horn Myhre1 bàn
    6.9
    Ousmane Diakité
    6.7
    Nolan Galves
    6.7
    Isaac Price
    6.7
    Mikey Johnston
    6.5
    Barney Stewart
    6.3
    Jayson Molumby
    6.2
    Conor Townsend
    5.9
    Aune Selland Heggebø

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rotherham
    Sơ đồ 4-5-1 · HLV Lee Clark
    West Brom
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Ted Cann
    12
    Denzel Hall
    16
    Emmanuel Adegboyega
    14
    Sonny Aljofree
    3
    Ewan Otoo
    7
    Fábio Tavares
    8
    Kian Spence
    6
    Ossama Ashley
    22
    Jamie Jellis
    24
    Jili Buyabu
    10
    Paul Mullin
    1
    Max O'Leary
    25
    Nolan Galves
    3
    Nathaniel Phillips
    6
    George Campbell
    4
    Callum Styles
    29
    Harry Whitwell
    17
    Ousmane Diakité
    27
    Alex Mowatt
    21
    Isaac Price
    19
    Aune Selland Heggebø
    11
    Jimmy Morgan
    Dự bị
    Rotherham
    31 Ben Childs11 Ar'Jany Martha5 Kieran Ngwenya18 Lenny Agbaire2 Joe Rafferty28 Brandon Cover23 Aaron Nemane17 Marvin Kaleta9 Tom Bradshaw
    West Brom
    7 Felix Horn Myhre13 Matt Ingram28 Alex Williams2 Chris Mepham5 Krystian Bielik22 Conor Townsend10 Mikey Johnston8 Jayson Molumby9 Barney Stewart

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: J. Morgan lập công cho West Brom (kiến tạo: H. Whitwell)
    Phút 24: H. Whitwell lập công cho West Brom
    Phút 55: F. Myhre lập công cho West Brom
    Phút 61: J. Morgan lập công cho West Brom (kiến tạo: C. Styles)
    Phút 87: F. Tavares lập công cho Rotherham (kiến tạo: A. Martha)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Rotherham · 1 thắng0 hòaWest Brom · 4 thắng
    11/04/2024
    West Brom
    2 - 0
    Rotherham
    WB
    13/12/2023
    Rotherham
    0 - 2
    West Brom
    WB
    07/04/2023
    Rotherham
    3 - 1
    West Brom
    ROT
    17/12/2022
    West Brom
    3 - 0
    Rotherham
    WB
    27/04/2019
    West Brom
    2 - 1
    Rotherham
    WB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rotherham
    5 trận gần nhất
    BHTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    West Brom
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Rotherham 1-4 West Brom: J. Morgan tỏa sáng, West Brom giành chiến thắng, đi tiếp
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