Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
8'
J. Morgan — kiến tạo H. Whitwell
West Brom
61'
J. Morgan — kiến tạo C. Styles
West Brom
87'
F. Tavares — kiến tạo A. Martha
Rotherham
Đồ thị diễn biến
RotherhamHT 45'West Brom
Thống kê trận đấu
RotherhamThống kêWest Brom
West Brom kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; West Brom vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jimmy Morgan
West Brom
2 bàn
Harry Whitwell
West Brom
1 bàn · 1 kiến tạo
Fábio Tavares
Rotherham
1 bàn
Felix Horn Myhre
West Brom
1 bàn
Ar'Jany Martha
Rotherham
1 kiến tạo · điểm 7.3
Callum Styles
West Brom
1 kiến tạo · điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
West Brom
8.3
Nathaniel PhillipsMOTM
7.9
Harry Whitwell1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Rotherham
Sơ đồ 4-5-1 · HLV Lee Clark
Dự bị
Rotherham
31 Ben Childs11 Ar'Jany Martha5 Kieran Ngwenya18 Lenny Agbaire2 Joe Rafferty28 Brandon Cover23 Aaron Nemane17 Marvin Kaleta9 Tom Bradshaw
West Brom
7 Felix Horn Myhre13 Matt Ingram28 Alex Williams2 Chris Mepham5 Krystian Bielik22 Conor Townsend10 Mikey Johnston8 Jayson Molumby9 Barney Stewart
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: J. Morgan lập công cho West Brom (kiến tạo: H. Whitwell)
Phút 24: H. Whitwell lập công cho West Brom
Phút 55: F. Myhre lập công cho West Brom
Phút 61: J. Morgan lập công cho West Brom (kiến tạo: C. Styles)
Phút 87: F. Tavares lập công cho Rotherham (kiến tạo: A. Martha)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rotherham · 1 thắng0 hòaWest Brom · 4 thắng
11/04/2024
West Brom
2 - 0
Rotherham
WB
13/12/2023
Rotherham
0 - 2
West Brom
WB
07/04/2023
Rotherham
3 - 1
West Brom
ROT
17/12/2022
West Brom
3 - 0
Rotherham
WB
27/04/2019
West Brom
2 - 1
Rotherham
WB
Phong độ & thống kê mùa giải
Rotherham
5 trận gần nhất
BHTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)