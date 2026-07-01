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    Thống kê trận đấu Rottach-Egern 0-15 FC Bayern München: FC Bayern München thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 00:53

    FC Bayern München giành chiến thắng đậm 15-0 trước Rottach-Egern. Min-jae Kim là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng15 bàn
    8'
    Filip Pavic — kiến tạo Arijon Ibrahimovic
    FC Bayern München
    9'
    Arijon Ibrahimovic — kiến tạo Maycon Cardozo 
    FC Bayern München
    10'
    Felipe Chávez — kiến tạo Armindo Sieb
    FC Bayern München
    13'
    Felipe Chávez
    FC Bayern München
    45+2'
    Arijon Ibrahimovic — kiến tạo Armindo Sieb
    FC Bayern München
    45+3'
    Maycon Cardozo  — kiến tạo Tom Bischof
    FC Bayern München
    50'
    Maycon Cardozo  — kiến tạo Felipe Chávez
    FC Bayern München
    51'
    Armindo Sieb — kiến tạo Felipe Chávez
    FC Bayern München
    56'
    João Palhinha — kiến tạo Arijon Ibrahimovic
    FC Bayern München
    59'
    Armindo Sieb — kiến tạo Tom Bischof
    FC Bayern München
    66'
    Bara Sapoko Ndiaye
    FC Bayern München
    67'
    Bastian Assomo
    FC Bayern München
    86'
    Aleksandar Pavlovic
    FC Bayern München
    88'
    Joshua Kimmich  — kiến tạo Maycon Cardozo 
    FC Bayern München
    90+3'
    Skender Nuraj — kiến tạo Aleksandar Pavlovic
    FC Bayern München
    Đồ thị diễn biến
    Rottach-EgernHT 45'FC Bayern München

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Arijon Ibrahimovic
    Arijon Ibrahimovic
    FC Bayern München
    2 bàn · 2 kiến tạo
    Armindo Sieb
    Armindo Sieb
    FC Bayern München
    2 bàn · 2 kiến tạo
    Felipe Chávez
    Felipe Chávez
    FC Bayern München
    2 bàn · 2 kiến tạo
    Maycon Cardozo
    Maycon Cardozo
    FC Bayern München
    2 bàn · 2 kiến tạo
    Aleksandar Pavlovic
    Aleksandar Pavlovic
    FC Bayern München
    1 bàn · 1 kiến tạo
    João Palhinha
    João Palhinha
    FC Bayern München
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Rottach-Egern
    6.5
    Markus StöcklMOTM
    6.5
    Fethullah SourtsoglouMOTM
    FC Bayern München
    6.5
    Min-jae KimMOTM
    6.5
    Tom BischofMOTM2 KT
    6.5
    João PalhinhaMOTM1 bàn
    6.5
    Arijon IbrahimovicMOTM2 bàn · 2 KT
    6.5
    Sacha BoeyMOTM
    6.5
    Sven UlreichMOTM
    6.5
    Armindo SiebMOTM2 bàn · 2 KT
    6.5
    Felipe ChávezMOTM2 bàn · 2 KT
    6.5
    Maycon CardozoMOTM2 bàn · 2 KT
    6.5
    Vincent ManubaMOTM
    6.5
    Filip PavicMOTM1 bàn

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Rottach-Egern
    Sơ đồ 4-4-2
    FC Bayern München
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Kilian Zimmer
    2
    Markus Stöckl
    3
    Kilian Haimerl
    4
    Marinus Trettenhann
    5
    Julian Wiefarn
    7
    Samet Yilmazer
    9
    Florian Mex
    10
    Fethullah Sourtsoglou
    13
    Ferhat Yilmazer
    23
    Basti Brezina
    18
    Tobias Schlichtner
    26
    Sven Ulreich
    23
    Sacha Boey
    46
    Filip Pavic
    3
    Min-jae Kim
    35
    Maycon Cardozo
    16
    João Palhinha
    41
    Vincent Manuba
    32
    Felipe Chávez
    8
    Tom Bischof
    20
    Arijon Ibrahimovic
    30
    Armindo Sieb
    Dự bị
    Rottach-Egern
    6 Gabriel Kiekenbeck12 Lennart Meyer14 Georg Scheuring16 Sebastian Müller17 Leo Wiefarn19 Lukas Pätzold22 Michael Lamm24 Matthias Gritsch25 Sebastian Kölbl
    FC Bayern München
    1 Manuel Neuer4 Jonathan Tah6 Joshua Kimmich11 Nathaniel Brown21 Hiroki Ito33 Skender Nuraj38 David Podar-Stiube40 Jonas Urbig45 Aleksandar Pavlovic

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: Filip Pavic lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Arijon Ibrahimovic)
    Phút 9: Arijon Ibrahimovic lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Maycon Cardozo )
    Phút 10: Felipe Chávez lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Armindo Sieb)
    Phút 13: Felipe Chávez lập công cho FC Bayern München
    Phút 47: Arijon Ibrahimovic lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Armindo Sieb)
    Phút 48: Maycon Cardozo  lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Tom Bischof)
    Phút 50: Maycon Cardozo  lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Felipe Chávez)
    Phút 51: Armindo Sieb lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Felipe Chávez)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Rottach-Egern · 0 thắng0 hòaFC Bayern München · 1 thắng
    24/07/2024
    Rottach-Egern
    1 - 14
    FC Bayern München
    FBM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Rottach-Egern
    5 trận gần nhất
    B
    FC Bayern München
    5 trận gần nhất
    TBTTH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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