Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng15 bàn
8'
Filip Pavic — kiến tạo Arijon Ibrahimovic
FC Bayern München
9'
Arijon Ibrahimovic — kiến tạo Maycon Cardozo
FC Bayern München
10'
Felipe Chávez — kiến tạo Armindo Sieb
FC Bayern München
13'
Felipe Chávez
FC Bayern München
45+2'
Arijon Ibrahimovic — kiến tạo Armindo Sieb
FC Bayern München
45+3'
Maycon Cardozo — kiến tạo Tom Bischof
FC Bayern München
50'
Maycon Cardozo — kiến tạo Felipe Chávez
FC Bayern München
51'
Armindo Sieb — kiến tạo Felipe Chávez
FC Bayern München
56'
João Palhinha — kiến tạo Arijon Ibrahimovic
FC Bayern München
59'
Armindo Sieb — kiến tạo Tom Bischof
FC Bayern München
66'
Bara Sapoko Ndiaye
FC Bayern München
67'
Bastian Assomo
FC Bayern München
86'
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
88'
Joshua Kimmich — kiến tạo Maycon Cardozo
FC Bayern München
90+3'
Skender Nuraj — kiến tạo Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
Đồ thị diễn biến
Rottach-EgernHT 45'FC Bayern München
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Arijon Ibrahimovic
FC Bayern München
2 bàn · 2 kiến tạo
Armindo Sieb
FC Bayern München
2 bàn · 2 kiến tạo
Felipe Chávez
FC Bayern München
2 bàn · 2 kiến tạo
Maycon Cardozo
FC Bayern München
2 bàn · 2 kiến tạo
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
1 bàn · 1 kiến tạo
João Palhinha
FC Bayern München
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Rottach-Egern
6.5
Fethullah SourtsoglouMOTM
FC Bayern München
6.5
João PalhinhaMOTM1 bàn
6.5
Arijon IbrahimovicMOTM2 bàn · 2 KT
6.5
Armindo SiebMOTM2 bàn · 2 KT
6.5
Felipe ChávezMOTM2 bàn · 2 KT
6.5
Maycon CardozoMOTM2 bàn · 2 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Rottach-Egern
6 Gabriel Kiekenbeck12 Lennart Meyer14 Georg Scheuring16 Sebastian Müller17 Leo Wiefarn19 Lukas Pätzold22 Michael Lamm24 Matthias Gritsch25 Sebastian Kölbl
FC Bayern München
1 Manuel Neuer4 Jonathan Tah6 Joshua Kimmich11 Nathaniel Brown21 Hiroki Ito33 Skender Nuraj38 David Podar-Stiube40 Jonas Urbig45 Aleksandar Pavlovic
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: Filip Pavic lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Arijon Ibrahimovic)
Phút 9: Arijon Ibrahimovic lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Maycon Cardozo )
Phút 10: Felipe Chávez lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Armindo Sieb)
Phút 13: Felipe Chávez lập công cho FC Bayern München
Phút 47: Arijon Ibrahimovic lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Armindo Sieb)
Phút 48: Maycon Cardozo lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Tom Bischof)
Phút 50: Maycon Cardozo lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Felipe Chávez)
Phút 51: Armindo Sieb lập công cho FC Bayern München (kiến tạo: Felipe Chávez)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Rottach-Egern · 0 thắng0 hòaFC Bayern München · 1 thắng
24/07/2024
Rottach-Egern
1 - 14
FC Bayern München
FBM
Phong độ & thống kê mùa giải
Rottach-Egern
5 trận gần nhất
B
FC Bayern München
5 trận gần nhất
TBTTH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)