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    Thống kê trận đấu Sabah 4-0 AGF Aarhus: Sabah thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn12/08/2026 00:53

    Sabah giành chiến thắng đậm 4-0 trước AGF Aarhus. Joy-Lance Mickels là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    59'
    Veljko Simic — kiến tạo Joy-Lance Mickels
    Sabah
    67'
    Steve Solvet — kiến tạo Aleksey Isayev
    Sabah
    78'
    Joy-Lance Mickels
    Sabah
    89'
    Xander Severina — kiến tạo Akim Zedadka
    Sabah
    Thẻ phạt
    8'
    Rasmus Carstensen
    AGF Aarhus
    32'
    Jacob Andersen
    AGF Aarhus
    66'
    Eric Kahl
    AGF Aarhus
    Đồ thị diễn biến
    SabahHT 45'AGF Aarhus

    Thống kê trận đấu

    SabahThống kêAGF Aarhus
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    29
    Dứt điểm
    14
    10
    Trúng đích
    5
    7
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    10
    3
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    5
    Sabah vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Joy-Lance Mickels
    Joy-Lance Mickels
    Sabah
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Veljko Simic
    Veljko Simic
    Sabah
    1 bàn
    Steve Solvet
    Steve Solvet
    Sabah
    1 bàn
    Xander Severina
    Xander Severina
    Sabah
    1 bàn
    Aleksey Isayev
    Aleksey Isayev
    Sabah
    1 kiến tạo · điểm 7.71
    Akim Zedadka
    Akim Zedadka
    Sabah
    1 kiến tạo · điểm 7.55

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sabah
    8.53
    Joy-Lance MickelsMOTM1 bàn · 1 KT
    8.36
    Veljko Simic1 bàn
    7.92
    Stas Pokatilov
    7.82
    Steve Solvet1 bàn
    7.71
    Aleksey Isayev1 KT
    7.66
    Xander Severina1 bàn
    7.55
    Akim Zedadka1 KT
    7.29
    Tymoteusz Puchacz
    7.14
    Ivan Lepinjica
    7.05
    Rahman Dashdamirov
    6.99
    Orphé Mbina
    6.98
    Umarali Rakhmonaliev
    6.87
    Christian Nwachukwu
    AGF Aarhus
    6.85
    Mouhammade Camara
    6.84
    Gift Links
    6.76
    Colin Rösler
    6.74
    Sebastian Jørgensen
    6.74
    Rasmus Carstensen
    6.68
    Frederik Emmery
    6.64
    Jens Jönsson
    6.5
    James Bogere
    6.46
    Tobias Bech
    6.41
    Janni Serra
    6.36
    Eric Kahl
    6.32
    Mikael Anderson
    6.29
    Mads Hedenstad
    6.23
    Magnus Knudsen
    5.95
    Kristian Arnstad
    5.75
    Jacob Andersen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sabah
    Sơ đồ 4-2-3-1
    AGF Aarhus
    Sơ đồ 3-1-4-2
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    13
    Ivan Lepinjica
    21
    Veljko Simic
    10
    Aleksey Isayev
    20
    Joy-Lance Mickels
    99
    Orphé Mbina
    21
    Mads Hedenstad
    26
    Jacob Andersen
    25
    Colin Rösler
    19
    Eric Kahl
    16
    Jens Jönsson
    29
    Rasmus Carstensen
    4
    Magnus Knudsen
    10
    Kristian Arnstad
    11
    Gift Links
    31
    Tobias Bech
    28
    James Bogere
    Dự bị
    Sabah
    1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev8 Christian Nwachukwu11 Kaheem Parris16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida
    AGF Aarhus
    1 Jesper Hansen7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen13 Janni Serra14 Tobias Mölgaard20 Tómas Óli Kristjánsson23 Mikael Anderson27 Stefen Tchamche39 Frederik Emmery

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 59: Veljko Simic lập công cho Sabah (kiến tạo: Joy-Lance Mickels)
    Phút 67: Steve Solvet lập công cho Sabah (kiến tạo: Aleksey Isayev)
    Phút 78: Joy-Lance Mickels lập công cho Sabah
    Phút 89: Xander Severina lập công cho Sabah (kiến tạo: Akim Zedadka)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Sabah · 0 thắng0 hòaAGF Aarhus · 1 thắng
    06/08/2026
    AGF Aarhus
    2 - 1
    Sabah
    AA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sabah
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    AGF Aarhus
    5 trận gần nhất
    BTTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sabah 4-0 AGF Aarhus: Sabah thắng đậm thuyết phục
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