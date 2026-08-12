Thống kê trận đấu Sabah 4-0 AGF Aarhus: Sabah thắng đậm thuyết phục

Sabah giành chiến thắng đậm 4-0 trước AGF Aarhus. Joy-Lance Mickels là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.