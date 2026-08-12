Thống kê trận đấu Sabah 4-0 AGF Aarhus: Sabah thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
59'
Veljko Simic — kiến tạo Joy-Lance Mickels
Sabah
67'
Steve Solvet — kiến tạo Aleksey Isayev
Sabah
89'
Xander Severina — kiến tạo Akim Zedadka
Sabah
Thẻ phạt
8'
Rasmus Carstensen
AGF Aarhus
Đồ thị diễn biến
SabahHT 45'AGF Aarhus
Thống kê trận đấu
Sabah vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Joy-Lance Mickels
Sabah
1 bàn · 1 kiến tạo
Veljko Simic
Sabah
1 bàn
Steve Solvet
Sabah
1 bàn
Xander Severina
Sabah
1 bàn
Aleksey Isayev
Sabah
1 kiến tạo · điểm 7.71
Akim Zedadka
Sabah
1 kiến tạo · điểm 7.55
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sabah
8.53
Joy-Lance MickelsMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Sabah
1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev8 Christian Nwachukwu11 Kaheem Parris16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida
AGF Aarhus
1 Jesper Hansen7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen13 Janni Serra14 Tobias Mölgaard20 Tómas Óli Kristjánsson23 Mikael Anderson27 Stefen Tchamche39 Frederik Emmery
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 59: Veljko Simic lập công cho Sabah (kiến tạo: Joy-Lance Mickels)
Phút 67: Steve Solvet lập công cho Sabah (kiến tạo: Aleksey Isayev)
Phút 78: Joy-Lance Mickels lập công cho Sabah
Phút 89: Xander Severina lập công cho Sabah (kiến tạo: Akim Zedadka)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Sabah · 0 thắng0 hòaAGF Aarhus · 1 thắng
06/08/2026
AGF Aarhus
2 - 1
Sabah
AA
Phong độ & thống kê mùa giải
Sabah
5 trận gần nhất
TBTTT
AGF Aarhus
5 trận gần nhất
BTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)