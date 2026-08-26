Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
10'
I. Zlatanovic
Hapoel Beer Sheva
61'
G. Mizrahi
Hapoel Beer Sheva
74'
U. Rakhmonaliyev — kiến tạo O. Mbina
Sabah FA
90+4'
T. Mutallimov — kiến tạo T. Puchacz
Sabah FA
101'
O. Mbina — kiến tạo A. Isayev
Sabah FA
115'
J. Mickels — kiến tạo A. Isayev
Sabah FA
Thẻ phạt
21'
K. Parris (Diving)
Sabah FA
73'
I. Lepinjica (Tripping)
Sabah FA
83'
E. Peretz (Tripping)
Hapoel Beer Sheva
89'
D. T. Diop (Delay of game)
Hapoel Beer Sheva
92'
Y. Malede (Foul)
Hapoel Beer Sheva
100'
D. T. Diop (Tripping)
Hapoel Beer Sheva
100'
D. T. Diop (Tripping)
Hapoel Beer Sheva
117'
E. Peretz (Unsportsmanlike conduct)
Hapoel Beer Sheva
117'
E. Peretz (Unsportsmanlike conduct)
Hapoel Beer Sheva
Đồ thị diễn biến
Sabah FAHT 45'Hapoel Beer Sheva
Thống kê trận đấu
Sabah FAThống kêHapoel Beer Sheva
Sabah FA vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Patrick Orphe M'Bina
Sabah FA
1 bàn · 1 kiến tạo
Joy Lance Mickels
Sabah FA
1 bàn
Umarali Rakhmonaliev
Sabah FA
1 bàn
Tellur Mutallimov
Sabah FA
1 bàn
Guy Mizrahi
Hapoel Beer Sheva
1 bàn
Igor Zlatanović
Hapoel Beer Sheva
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sabah FA
8.3
Joy Lance MickelsMOTM1 bàn
8.3
Patrick Orphe M'BinaMOTM1 bàn · 1 KT
8.2
Umarali Rakhmonaliev1 bàn
8.2
Tellur Mutallimov1 bàn
7.2
Christian Nwachukwu1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Sabah FA
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
Dự bị
Sabah FA
10 Aleksey Isayev99 Patrick Orphe M'Bina34 Xander Severina1 Amin Ramazanov94 Ravan Mirzammadov4 Aden McCarthy17 Tellur Mutallimov33 Júnior Almeida6 Abdulakh Khaybulaev
Hapoel Beer Sheva
45 Mohamad Abu Rumi44 Djibril Diop18 Roy Levy3 Matan Baltaxa14 Yonas Malede34 Marco Wolff13 Ofir Davidzada27 Yoni Stoyanov8 Hamode Kanaan
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: I. Zlatanovic lập công cho Hapoel Beer Sheva
Phút 38: C. Nwachukwu lập công cho Sabah FA
Phút 61: G. Mizrahi lập công cho Hapoel Beer Sheva
Phút 74: U. Rakhmonaliyev lập công cho Sabah FA (kiến tạo: O. Mbina)
Phút 94: T. Mutallimov lập công cho Sabah FA (kiến tạo: T. Puchacz)
Phút 100: D. T. Diop (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ đỏ, Hapoel Beer Sheva phải chơi thiếu người
Phút 101: O. Mbina lập công cho Sabah FA (kiến tạo: A. Isayev)
Phút 115: J. Mickels lập công cho Sabah FA (kiến tạo: A. Isayev)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Sabah FA · 0 thắng0 hòaHapoel Beer Sheva · 1 thắng
20/08/2026
Hapoel Beer Sheva
2 - 1
Sabah FA
HBS
Phong độ & thống kê mùa giải
Sabah FA
5 trận gần nhất
TBTT
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
BTBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)