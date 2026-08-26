Thống kê trận đấu Sabah FA 5-2 Hapoel Beer Sheva: Sabah FA ngược dòng ngoạn mục, giành lợi thế trước lượt còn lại

Sabah FA đã ngược dòng đánh bại Hapoel Beer Sheva 5-2. Joy Lance Mickels là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.