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    Thống kê trận đấu Sabah FA 5-2 Hapoel Beer Sheva: Sabah FA ngược dòng ngoạn mục, giành lợi thế trước lượt còn lại

    Đại Ngàn26/08/2026 02:23

    Sabah FA đã ngược dòng đánh bại Hapoel Beer Sheva 5-2. Joy Lance Mickels là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    10'
    I. Zlatanovic
    Hapoel Beer Sheva
    38'
    C. Nwachukwu
    Sabah FA
    61'
    G. Mizrahi
    Hapoel Beer Sheva
    74'
    U. Rakhmonaliyev — kiến tạo O. Mbina
    Sabah FA
    90+4'
    T. Mutallimov — kiến tạo T. Puchacz
    Sabah FA
    101'
    O. Mbina — kiến tạo A. Isayev
    Sabah FA
    115'
    J. Mickels — kiến tạo A. Isayev
    Sabah FA
    Thẻ phạt
    21'
    K. Parris (Diving)
    Sabah FA
    73'
    I. Lepinjica (Tripping)
    Sabah FA
    83'
    E. Peretz (Tripping)
    Hapoel Beer Sheva
    89'
    D. T. Diop (Delay of game)
    Hapoel Beer Sheva
    92'
    Y. Malede (Foul)
    Hapoel Beer Sheva
    100'
    D. T. Diop (Tripping)
    Hapoel Beer Sheva
    100'
    D. T. Diop (Tripping)
    Hapoel Beer Sheva
    117'
    E. Peretz (Unsportsmanlike conduct)
    Hapoel Beer Sheva
    117'
    E. Peretz (Unsportsmanlike conduct)
    Hapoel Beer Sheva
    Đồ thị diễn biến
    Sabah FAHT 45'Hapoel Beer Sheva

    Thống kê trận đấu

    Sabah FAThống kêHapoel Beer Sheva
    54%
    Kiểm soát bóng
    46%
    31
    Dứt điểm
    14
    11
    Trúng đích
    5
    11
    Phạt góc
    3
    22
    Phạm lỗi
    12
    5
    Việt vị
    4
    3
    Thủ môn cứu thua
    6
    Sabah FA vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Patrick Orphe M
    Patrick Orphe M'Bina
    Sabah FA
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Joy Lance Mickels
    Joy Lance Mickels
    Sabah FA
    1 bàn
    Umarali Rakhmonaliev
    Umarali Rakhmonaliev
    Sabah FA
    1 bàn
    Tellur Mutallimov
    Tellur Mutallimov
    Sabah FA
    1 bàn
    Guy Mizrahi
    Guy Mizrahi
    Hapoel Beer Sheva
    1 bàn
    Igor Zlatanović
    Igor Zlatanović
    Hapoel Beer Sheva
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Sabah FA
    8.3
    Joy Lance MickelsMOTM1 bàn
    8.3
    Patrick Orphe M'BinaMOTM1 bàn · 1 KT
    8.2
    Umarali Rakhmonaliev1 bàn
    8.2
    Tellur Mutallimov1 bàn
    7.9
    Ivan Lepinjica
    7.9
    Aleksey Isayev2 KT
    7.3
    Tymoteusz Puchacz1 KT
    7.2
    Christian Nwachukwu1 bàn
    7
    Steve Solvet
    6.9
    Akim Zedadka
    6.9
    Rahman Dashdamirov
    6.9
    Veljko Simić
    6.7
    Aden McCarthy
    6.6
    Abdulakh Khaybulaev
    6.3
    Kaheem Parris
    6.3
    Xander Severina
    5.2
    Stas Pokatilov
    Hapoel Beer Sheva
    7.5
    Guy Mizrahi1 bàn
    7.3
    Javon East
    7.3
    Igor Zlatanović1 bàn
    7.2
    Mohamad Abu Rumi
    7
    Miguel Vítor
    6.9
    Niv Yehoshua
    6.7
    Ofir Marciano
    6.6
    Itay Rotman
    6.5
    Yonas Malede
    6.3
    Lucas Ventura
    6.3
    Roy Levy
    6
    Zahi Ahmed
    6
    Ofir Davidzada
    5.9
    Djibril Diop
    5.7
    Pedro Amador
    5.6
    Matan Baltaxa
    5.3
    Eliel Peretz

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Sabah FA
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas
    Hapoel Beer Sheva
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    13
    Ivan Lepinjica
    11
    Kaheem Parris
    21
    Veljko Simić
    8
    Christian Nwachukwu
    20
    Joy Lance Mickels
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    4
    Miguel Vítor
    12
    Itay Rotman
    5
    Pedro Amador
    28
    Niv Yehoshua
    25
    Lucas Ventura
    7
    Eliel Peretz
    20
    Javon East
    66
    Igor Zlatanović
    9
    Zahi Ahmed
    Dự bị
    Sabah FA
    10 Aleksey Isayev99 Patrick Orphe M'Bina34 Xander Severina1 Amin Ramazanov94 Ravan Mirzammadov4 Aden McCarthy17 Tellur Mutallimov33 Júnior Almeida6 Abdulakh Khaybulaev
    Hapoel Beer Sheva
    45 Mohamad Abu Rumi44 Djibril Diop18 Roy Levy3 Matan Baltaxa14 Yonas Malede34 Marco Wolff13 Ofir Davidzada27 Yoni Stoyanov8 Hamode Kanaan

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: I. Zlatanovic lập công cho Hapoel Beer Sheva
    Phút 38: C. Nwachukwu lập công cho Sabah FA
    Phút 61: G. Mizrahi lập công cho Hapoel Beer Sheva
    Phút 74: U. Rakhmonaliyev lập công cho Sabah FA (kiến tạo: O. Mbina)
    Phút 94: T. Mutallimov lập công cho Sabah FA (kiến tạo: T. Puchacz)
    Phút 100: D. T. Diop (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ đỏ, Hapoel Beer Sheva phải chơi thiếu người
    Phút 101: O. Mbina lập công cho Sabah FA (kiến tạo: A. Isayev)
    Phút 115: J. Mickels lập công cho Sabah FA (kiến tạo: A. Isayev)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Sabah FA · 0 thắng0 hòaHapoel Beer Sheva · 1 thắng
    20/08/2026
    Hapoel Beer Sheva
    2 - 1
    Sabah FA
    HBS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Sabah FA
    5 trận gần nhất
    TBTT
    7
    Trận
    5-0-2
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 1.9)
    5
    Thủng lưới
    Hapoel Beer Sheva
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    5
    Trận
    4-0-1
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 1.6)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    3V. SimićV. SimićSabah FA3 bàn
    4J. MickelsJ. MickelsSabah FA3 bàn
    5D. BeljoD. BeljoDinamo Zagreb2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1T. PuchaczT. PuchaczSabah FA3 kiến tạo
    2D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    3J. HaugeJ. HaugeBodo/Glimt2 kiến tạo
    4K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
    5F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Sabah FA 5-2 Hapoel Beer Sheva: Sabah FA ngược dòng ngoạn mục, giành lợi thế trước lượt còn lại
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