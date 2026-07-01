Tin mới

    Thống kê trận đấu Saburtalo 0-2 Slovan Bratislava: A. Yirajang tỏa sáng, Slovan Bratislava giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân22/07/2026 00:53

    Slovan Bratislava vượt qua Saburtalo với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    25'
    A. Sporar — kiến tạo S. Cruz
    Slovan Bratislava
    32'
    A. Yirajang — kiến tạo A. Maros
    Slovan Bratislava
    Thẻ phạt
    2'
    A. Mustafic (Roughing)
    Slovan Bratislava
    25'
    G. Makaridze (Unsportsmanlike conduct)
    Saburtalo
    44'
    A. Amisulashvili (Tripping)
    Saburtalo
    67'
    J. Medvedev
    Slovan Bratislava
    73'
    A. Gajdos (Foul)
    Slovan Bratislava
    Đồ thị diễn biến
    SaburtaloHT 45'Slovan Bratislava

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Saburtalo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko
    Slovan Bratislava
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Yaya Toure
    31
    Giorgi Makaridze
    40
    Giorgi Kobuladze
    4
    Vahid Selimović
    25
    Aleksandre Amisulashvili
    5
    Jemali Giorgi Jinjolava
    6
    Nikoloz Dadiani
    11
    Andria Bartishvili
    8
    Bakar Kardava
    24
    Vakhtang Bedoshvili
    19
    Nika Sikharulashvili
    10
    Zviad Natchkebia
    71
    Dominik Takáč
    12
    Kenan Bajrić
    6
    Kevin Wimmer
    57
    Sandro Cruz
    29
    Alexej Maros
    17
    Jurij Medveděv
    20
    Alen Mustafić
    3
    Peter Pokorný
    5
    Rahim Ibrahim
    99
    Andraž Šporar
    14
    Alasana Yirajang
    Dự bị
    Saburtalo
    27 Giorgi Kutsia1 Tornike Megrelishvili16 Revaz Kurtanidze33 Andrey Victor30 Nikoloz Bochorishvili39 Giorgi Chanturia14 Abdullahi Ibrahim Alhassan18 Lucas Cafe23 Eldar Kuliiev
    Slovan Bratislava
    8 Artur Gajdoš28 César Blackman9 Mykola Kukharevych1 Aleksandar Popovic32 Dávid Balog2 Samuel Kozlovský15 Svetozar Marković23 Sharani Zuberu77 Danylo Ignatenko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: A. Sporar lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: S. Cruz)
    Phút 32: A. Yirajang lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: A. Maros)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Saburtalo
    5 trận gần nhất
    BHTHT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    4
    Thủng lưới
    Slovan Bratislava
    5 trận gần nhất
    TTTBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    4D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 bàn
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Saburtalo 0-2 Slovan Bratislava: A. Yirajang tỏa sáng, Slovan Bratislava giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO