Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
25'
A. Sporar — kiến tạo S. Cruz
Slovan Bratislava
32'
A. Yirajang — kiến tạo A. Maros
Slovan Bratislava
Thẻ phạt
2'
A. Mustafic (Roughing)
Slovan Bratislava
25'
G. Makaridze (Unsportsmanlike conduct)
Saburtalo
44'
A. Amisulashvili (Tripping)
Saburtalo
67'
J. Medvedev
Slovan Bratislava
73'
A. Gajdos (Foul)
Slovan Bratislava
Đồ thị diễn biến
SaburtaloHT 45'Slovan Bratislava
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Saburtalo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Andriy Demchenko
Slovan Bratislava
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Yaya Toure
25
Aleksandre Amisulashvili
Dự bị
Saburtalo
27 Giorgi Kutsia1 Tornike Megrelishvili16 Revaz Kurtanidze33 Andrey Victor30 Nikoloz Bochorishvili39 Giorgi Chanturia14 Abdullahi Ibrahim Alhassan18 Lucas Cafe23 Eldar Kuliiev
Slovan Bratislava
8 Artur Gajdoš28 César Blackman9 Mykola Kukharevych1 Aleksandar Popovic32 Dávid Balog2 Samuel Kozlovský15 Svetozar Marković23 Sharani Zuberu77 Danylo Ignatenko
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: A. Sporar lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: S. Cruz)
Phút 32: A. Yirajang lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: A. Maros)
Phong độ & thống kê mùa giải
Saburtalo
5 trận gần nhất
BHTHT
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
TTTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)