Thống kê trận đấu San Diego 1-0 Club Tijuana: B. B. Zamble tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

San Diego vượt qua Club Tijuana với tỷ số 1-0. Alejandro Alvarado Jr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.