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    Thống kê trận đấu San Diego 1-0 Club Tijuana: B. B. Zamble tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn10/08/2026 11:08

    San Diego vượt qua Club Tijuana với tỷ số 1-0. Alejandro Alvarado Jr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    22'
    B. B. Zamble — kiến tạo A. Alvarado Jr
    San Diego
    Thẻ phạt
    45+1'
    A. Godoy
    San Diego
    45+5'
    J. Porozo
    Club Tijuana
    73'
    M. Duah
    San Diego
    78'
    F. Gonzalez
    Club Tijuana
    88'
    A. Gomez
    Club Tijuana
    Đồ thị diễn biến
    San DiegoHT 45'Club Tijuana

    Thống kê trận đấu

    San DiegoThống kêClub Tijuana
    62%
    Kiểm soát bóng
    38%
    9
    Dứt điểm
    15
    2
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    17
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    1
    San Diego kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Bryan Zamblé
    Bryan Zamblé
    San Diego
    1 bàn
    Alejandro Alvarado Jr
    Alejandro Alvarado Jr
    San Diego
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    CJ Dos Santos
    CJ Dos Santos
    San Diego
    Điểm 7.6
    Oscar Verhoeven
    Oscar Verhoeven
    San Diego
    Điểm 7.3
    Manu Duah
    Manu Duah
    San Diego
    Điểm 7.3
    Luca Bombino
    Luca Bombino
    San Diego
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    San Diego
    8.5
    Alejandro Alvarado JrMOTM1 KT
    7.6
    CJ Dos Santos
    7.3
    Oscar Verhoeven
    7.3
    Manu Duah
    7.3
    Luca Bombino
    7.2
    Ian Murphy
    7.2
    Bryan Zamblé1 bàn
    7
    Anders Dreyer
    6.9
    Gabriel Pirani
    6.9
    Onni Valakari
    6.7
    Jeppe Tverskov
    6.7
    Christopher McVey
    6.6
    Aníbal Godoy
    6.6
    Kieran Sargeant
    6.5
    Marcus Ingvartsen
    6.3
    Lewis Morgan
    Club Tijuana
    7.2
    Antonio Rodríguez
    7
    José Rivero
    7
    Ramiro Árciga
    6.9
    Yael Padilla
    6.9
    Jesús Vega
    6.7
    Diego Abreu
    6.7
    Joban González
    6.6
    Jesús Gómez
    6.6
    Elias Manoel
    6.5
    Pablo Nicolás Ortíz
    6.5
    Francisco González
    6.3
    Jackson Porozo
    6.3
    Gilberto Mora
    6.3
    Adonis Preciado
    6.2
    Rafael Fernández
    6.2
    Ángel Zapata

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    San Diego
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
    Club Tijuana
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sebastian Abreu
    1
    CJ Dos Santos
    33
    Oscar Verhoeven
    26
    Manu Duah
    32
    Ian Murphy
    27
    Luca Bombino
    70
    Alejandro Alvarado Jr
    20
    Aníbal Godoy
    12
    Gabriel Pirani
    10
    Anders Dreyer
    7
    Marcus Ingvartsen
    14
    Bryan Zamblé
    2
    Antonio Rodríguez
    3
    Rafael Fernández
    12
    Jackson Porozo
    6
    Jesús Gómez
    33
    Pablo Nicolás Ortíz
    15
    José Rivero
    17
    Ramiro Árciga
    31
    Yael Padilla
    10
    Gilberto Mora
    7
    Adonis Preciado
    19
    Diego Abreu
    Dự bị
    San Diego
    8 Onni Valakari5 Kieran Sargeant9 Lewis Morgan6 Jeppe Tverskov97 Christopher McVey18 Duran Ferree16 Marcus Alstrup25 Ian Pilcher3 Dagur Dan Þórhallsson
    Club Tijuana
    20 Ángel Zapata11 Francisco González16 Jesús Vega13 Elias Manoel202 Joban González230 José Corona29 Jorge Hernández188 Alejandro Magallon18 Aarón Mejía

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: B. B. Zamble lập công cho San Diego (kiến tạo: A. Alvarado Jr)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    San Diego · 1 thắng0 hòaClub Tijuana · 0 thắng
    17/09/2025
    San Diego
    4 - 2
    Club Tijuana
    SD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    San Diego
    5 trận gần nhất
    TBHTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Club Tijuana
    5 trận gần nhất
    BBHTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu San Diego 1-0 Club Tijuana: B. B. Zamble tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm
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