Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
22'
B. B. Zamble — kiến tạo A. Alvarado Jr
San Diego
Đồ thị diễn biến
San DiegoHT 45'Club Tijuana
Thống kê trận đấu
San DiegoThống kêClub Tijuana
San Diego kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Bryan Zamblé
San Diego
1 bàn
Alejandro Alvarado Jr
San Diego
1 kiến tạo · điểm 8.5
CJ Dos Santos
San Diego
Điểm 7.6
Oscar Verhoeven
San Diego
Điểm 7.3
Manu Duah
San Diego
Điểm 7.3
Luca Bombino
San Diego
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
San Diego
8.5
Alejandro Alvarado JrMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
San Diego
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
Club Tijuana
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Sebastian Abreu
Dự bị
San Diego
8 Onni Valakari5 Kieran Sargeant9 Lewis Morgan6 Jeppe Tverskov97 Christopher McVey18 Duran Ferree16 Marcus Alstrup25 Ian Pilcher3 Dagur Dan Þórhallsson
Club Tijuana
20 Ángel Zapata11 Francisco González16 Jesús Vega13 Elias Manoel202 Joban González230 José Corona29 Jorge Hernández188 Alejandro Magallon18 Aarón Mejía
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: B. B. Zamble lập công cho San Diego (kiến tạo: A. Alvarado Jr)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
San Diego · 1 thắng0 hòaClub Tijuana · 0 thắng
17/09/2025
San Diego
4 - 2
Club Tijuana
SD
Phong độ & thống kê mùa giải
San Diego
5 trận gần nhất
TBHTB
Club Tijuana
5 trận gần nhất
BBHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)