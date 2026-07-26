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    Thống kê trận đấu San Diego 1-0 Dallas: Alejandro Alvarado  tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 10:36

    San Diego vượt qua Dallas với tỷ số 1-0. Alejandro Alvarado là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.17. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    50'
    Alejandro Alvarado  — kiến tạo Manu Duah
    San Diego
    Thẻ phạt
    81'
    Bernard Kamungo
    Dallas
    88'
    Anderson Julio
    Dallas
    Đồ thị diễn biến
    San DiegoHT 45'Dallas

    Thống kê trận đấu

    San DiegoThống kêDallas
    74%
    Kiểm soát bóng
    26%
    19
    Dứt điểm
    6
    8
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    10
    4
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    7
    San Diego kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng; San Diego vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Alejandro Alvarado
    Alejandro Alvarado
    San Diego
    1 bàn
    Manu Duah
    Manu Duah
    San Diego
    1 kiến tạo · điểm 7.48
    Onni Valakari
    Onni Valakari
    San Diego
    Điểm 7.89
    Anders Dreyer
    Anders Dreyer
    San Diego
    Điểm 7.87
    Jeppe Tverskov
    Jeppe Tverskov
    San Diego
    Điểm 7.52

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    San Diego
    8.17
    Alejandro AlvaradoMOTM1 bàn
    7.89
    Onni Valakari
    7.87
    Anders Dreyer
    7.52
    Jeppe Tverskov
    7.48
    Manu Duah1 KT
    7.17
    Christopher McVey
    7.09
    Oscar Verhoeven
    6.92
    Marcus Ingvartsen
    6.85
    Kieran Sargeant
    6.84
    CJ dos Santos
    6.68
    David Vazquez
    6.56
    Aníbal Godoy
    6.56
    Luca Bombino
    6.55
    Lewis Morgan
    6.5
    Alex Mighten
    Dallas
    7.13
    Jonathan Sirois
    7.13
    Daniel
    7.04
    Osaze Urhoghide
    6.83
    Sebastien Ibeagha
    6.8
    Petar Musa
    6.76
    Santiago Moreno
    6.72
    Kaick
    6.67
    Shaq Moore
    6.61
    Ran Binyamin
    6.45
    Patrickson Delgado
    6.45
    Nolan Norris
    6.45
    Bernard Kamungo
    6.42
    Joaquín Valiente
    6.4
    Christian Cappis
    6.36
    Anderson Julio
    6.18
    Logan Farrington

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    San Diego
    Sơ đồ 4-3-3
    Dallas
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    CJ dos Santos
    33
    Oscar Verhoeven
    97
    Christopher McVey
    26
    Manu Duah
    5
    Kieran Sargeant
    70
    Alejandro Alvarado
    6
    Jeppe Tverskov
    8
    Onni Valakari
    10
    Anders Dreyer
    7
    Marcus Ingvartsen
    77
    Alex Mighten
    42
    Daniel
    18
    Shaq Moore
    3
    Osaze Urhoghide
    25
    Sebastien Ibeagha
    32
    Nolan Norris
    55
    Kaick
    12
    Christian Cappis
    21
    Joaquín Valiente
    8
    Patrickson Delgado
    6
    Ran Binyamin
    9
    Petar Musa
    Dự bị
    San Diego
    3 Dagur Dan Thórhallsson9 Lewis Morgan14 Bryan Zamblé15 Pedro Soma18 Duran Ferree19 David Vazquez20 Aníbal Godoy27 Luca Bombino32 Ian Murphy
    Dallas
    5 Lalas Abubakar10 Santiago Moreno11 Anderson Julio14 Herman Johansson23 Logan Farrington27 Caleb Swann28 Sam Sarver40 Jonathan Sirois77 Bernard Kamungo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 50: Alejandro Alvarado  lập công cho San Diego (kiến tạo: Manu Duah)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    San Diego · 2 thắng1 hòaDallas · 0 thắng
    15/03/2026
    Dallas
    3 - 3
    San Diego
    Hòa
    29/06/2025
    Dallas
    2 - 3
    San Diego
    SD
    04/05/2025
    San Diego
    5 - 0
    Dallas
    SD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    San Diego
    5 trận gần nhất
    TBBHT
    17
    Trận
    5-5-7
    T-H-B
    31
    Ghi (TB 1.8)
    28
    Thủng lưới
    Dallas
    5 trận gần nhất
    BHTTB
    17
    Trận
    7-5-5
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.9)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps161033+2133TBTBH
    2SJ Earthquakes161024+1532HBBTB
    3Los Angeles FC17935+1230BBTTT
    4Dallas17755+726BTTHB
    5Real Salt Lake15825+526BTTHB
    9Minnesota United17656-523BBHBH
    10San Diego17557+320THBBT
    11LA Galaxy17557-520BTHBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu San Diego 1-0 Dallas: Alejandro Alvarado  tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm
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