Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
50'
Alejandro Alvarado — kiến tạo Manu Duah
San Diego
Đồ thị diễn biến
San DiegoHT 45'Dallas
Thống kê trận đấu
San Diego kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng; San Diego vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Alejandro Alvarado
San Diego
1 bàn
Manu Duah
San Diego
1 kiến tạo · điểm 7.48
Onni Valakari
San Diego
Điểm 7.89
Anders Dreyer
San Diego
Điểm 7.87
Jeppe Tverskov
San Diego
Điểm 7.52
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
San Diego
8.17
Alejandro AlvaradoMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
San Diego
3 Dagur Dan Thórhallsson9 Lewis Morgan14 Bryan Zamblé15 Pedro Soma18 Duran Ferree19 David Vazquez20 Aníbal Godoy27 Luca Bombino32 Ian Murphy
Dallas
5 Lalas Abubakar10 Santiago Moreno11 Anderson Julio14 Herman Johansson23 Logan Farrington27 Caleb Swann28 Sam Sarver40 Jonathan Sirois77 Bernard Kamungo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 50: Alejandro Alvarado lập công cho San Diego (kiến tạo: Manu Duah)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
San Diego · 2 thắng1 hòaDallas · 0 thắng
15/03/2026
Dallas
3 - 3
San Diego
Hòa
29/06/2025
Dallas
2 - 3
San Diego
SD
04/05/2025
San Diego
5 - 0
Dallas
SD
Phong độ & thống kê mùa giải
San Diego
5 trận gần nhất
TBBHT
Dallas
5 trận gần nhất
BHTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|16
|10
|3
|3
|+21
|33
|TBTBH
|2
|SJ Earthquakes
|16
|10
|2
|4
|+15
|32
|HBBTB
|3
|Los Angeles FC
|17
|9
|3
|5
|+12
|30
|BBTTT
|4
|Dallas
|17
|7
|5
|5
|+7
|26
|BTTHB
|5
|Real Salt Lake
|15
|8
|2
|5
|+5
|26
|BTTHB
|…
|9
|Minnesota United
|17
|6
|5
|6
|-5
|23
|BBHBH
|10
|San Diego
|17
|5
|5
|7
|+3
|20
|THBBT
|11
|LA Galaxy
|17
|5
|5
|7
|-5
|20
|BTHBB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)