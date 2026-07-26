Thống kê trận đấu San Diego 1-0 Dallas: Alejandro Alvarado tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

San Diego vượt qua Dallas với tỷ số 1-0. Alejandro Alvarado là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.17. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.