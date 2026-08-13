Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
4'
O. Soe — kiến tạo J. Tverskov
San Diego
76'
D. Vazquez — kiến tạo B. Duke
San Diego
87'
E. Mustre — kiến tạo F. Almada
Puebla
Đồ thị diễn biến
San DiegoHT 45'Puebla
Thống kê trận đấu
San Diego kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; San Diego vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
David Vazquez
San Diego
1 bàn
Osvald Soe
San Diego
1 bàn
Eduardo Mustre
Puebla
1 bàn
Kevin Velasco
Puebla
1 bàn
Dagur Dan Þórhallsson
San Diego
1 bàn
Jeppe Tverskov
San Diego
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
San Diego
7.9
David VazquezMOTM1 bàn
6.9
Dagur Dan Þórhallsson1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
San Diego
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
Puebla
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Espinoza
Dự bị
San Diego
32 Ian Murphy8 Onni Valakari77 Alex Mighten1 CJ Dos Santos33 Oscar Verhoeven27 Luca Bombino25 Ian Pilcher20 Aníbal Godoy12 Gabriel Pirani
Puebla
28 Daniel Gutierrez182 Yael Ortega15 Óscar Villa20 Jose Pachuca2 Angel Leyva3 Alberto Herrera34 Lucas Camilo8 Omar Moreno22 Carlos Baltazar
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: O. Soe lập công cho San Diego (kiến tạo: J. Tverskov)
Phút 30: K. Velasco lập công cho Puebla
Phút 76: D. Vazquez lập công cho San Diego (kiến tạo: B. Duke)
Phút 80: D. Thorhallsson lập công cho San Diego
Phút 87: E. Mustre lập công cho Puebla (kiến tạo: F. Almada)
Phong độ & thống kê mùa giải
San Diego
5 trận gần nhất
TTBHT
Puebla
5 trận gần nhất
BBBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)