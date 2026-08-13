Thống kê trận đấu San Diego 3-2 Puebla: D. Thorhallsson tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

San Diego vượt qua Puebla với tỷ số 3-2. David Vazquez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.