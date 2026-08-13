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    Thống kê trận đấu San Diego 3-2 Puebla: D. Thorhallsson tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn13/08/2026 11:19

    San Diego vượt qua Puebla với tỷ số 3-2. David Vazquez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    4'
    O. Soe — kiến tạo J. Tverskov
    San Diego
    30'
    K. Velasco
    Puebla
    76'
    D. Vazquez — kiến tạo B. Duke
    San Diego
    80'
    D. Thorhallsson
    San Diego
    87'
    E. Mustre — kiến tạo F. Almada
    Puebla
    Đồ thị diễn biến
    San DiegoHT 45'Puebla

    Thống kê trận đấu

    San DiegoThống kêPuebla
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    17
    Dứt điểm
    16
    7
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    5
    12
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    San Diego kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; San Diego vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    David Vazquez
    David Vazquez
    San Diego
    1 bàn
    Osvald Soe
    Osvald Soe
    San Diego
    1 bàn
    Eduardo Mustre
    Eduardo Mustre
    Puebla
    1 bàn
    Kevin Velasco
    Kevin Velasco
    Puebla
    1 bàn
    Dagur Dan Þórhallsson
    Dagur Dan Þórhallsson
    San Diego
    1 bàn
    Jeppe Tverskov
    Jeppe Tverskov
    San Diego
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    San Diego
    7.9
    David VazquezMOTM1 bàn
    7.6
    Osvald Soe1 bàn
    7.3
    Jeppe Tverskov1 KT
    7.2
    Pedro Soma
    6.9
    Dagur Dan Þórhallsson1 bàn
    6.9
    Bryce Duke1 KT
    6.9
    Onni Valakari
    6.9
    Alex Mighten
    6.6
    Christopher McVey
    6.6
    Kieran Sargeant
    6.5
    Bryan Zamblé
    6.3
    Lewis Morgan
    6.3
    Ian Murphy
    6.3
    Aníbal Godoy
    6.3
    Marcus Ingvartsen
    6.2
    Duran Ferree
    Puebla
    7.6
    Eduardo Mustre1 bàn
    7.3
    Kevin Velasco1 bàn
    6.9
    Jesús Rodríguez
    6.9
    Lucas Camilo
    6.6
    Alejandro Organista
    6.6
    Emiliano Gómez
    6.5
    Facundo Almada1 KT
    6.5
    Brayan Garnica
    6.5
    Mathías Tomás
    6.3
    Fernando Monarrez
    6.3
    Óscar Villa
    6.2
    Iker Moreno
    6.2
    Juan Pablo Vargas
    6.2
    Omar Moreno
    6
    Sergio Sanabria

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    San Diego
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas
    Puebla
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gerardo Espinoza
    18
    Duran Ferree
    3
    Dagur Dan Þórhallsson
    97
    Christopher McVey
    17
    Osvald Soe
    5
    Kieran Sargeant
    19
    David Vazquez
    6
    Jeppe Tverskov
    15
    Pedro Soma
    21
    Bryce Duke
    9
    Lewis Morgan
    14
    Bryan Zamblé
    33
    Jesús Rodríguez
    12
    Iker Moreno
    5
    Facundo Almada
    4
    Juan Pablo Vargas
    7
    Fernando Monarrez
    21
    Sergio Sanabria
    24
    Alejandro Organista
    27
    Brayan Garnica
    26
    Kevin Velasco
    11
    Emiliano Gómez
    29
    Eduardo Mustre
    Dự bị
    San Diego
    32 Ian Murphy8 Onni Valakari77 Alex Mighten1 CJ Dos Santos33 Oscar Verhoeven27 Luca Bombino25 Ian Pilcher20 Aníbal Godoy12 Gabriel Pirani
    Puebla
    28 Daniel Gutierrez182 Yael Ortega15 Óscar Villa20 Jose Pachuca2 Angel Leyva3 Alberto Herrera34 Lucas Camilo8 Omar Moreno22 Carlos Baltazar

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: O. Soe lập công cho San Diego (kiến tạo: J. Tverskov)
    Phút 30: K. Velasco lập công cho Puebla
    Phút 76: D. Vazquez lập công cho San Diego (kiến tạo: B. Duke)
    Phút 80: D. Thorhallsson lập công cho San Diego
    Phút 87: E. Mustre lập công cho Puebla (kiến tạo: F. Almada)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    San Diego
    5 trận gần nhất
    TTBHT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Puebla
    5 trận gần nhất
    BBBHB
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    8
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu San Diego 3-2 Puebla: D. Thorhallsson tỏa sáng, San Diego giành trọn 3 điểm
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