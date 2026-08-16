Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes 1-3 St. Louis City: S. Becher tỏa sáng, St. Louis City giành trọn 3 điểm

St. Louis City vượt qua San Jose Earthquakes với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.