Tin mới

    Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes 1-3 St. Louis City: S. Becher tỏa sáng, St. Louis City giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 11:37

    St. Louis City vượt qua San Jose Earthquakes với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    8'
    D. Edelman — kiến tạo C. Wallem
    St. Louis City
    27'
    S. Becher — kiến tạo E. Lowen
    St. Louis City
    47'
    B. Leroux
    San Jose Earthquakes
    55'
    S. Becher — kiến tạo T. Totland
    St. Louis City
    Thẻ phạt
    77'
    C. Wallem
    St. Louis City
    82'
    R. Roberts
    San Jose Earthquakes
    84'
    T. Totland
    St. Louis City
    Đồ thị diễn biến
    San Jose EarthquakesHT 45'St. Louis City

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: D. Edelman lập công cho St. Louis City (kiến tạo: C. Wallem)
    Phút 27: S. Becher lập công cho St. Louis City (kiến tạo: E. Lowen)
    Phút 47: B. Leroux lập công cho San Jose Earthquakes
    Phút 55: S. Becher lập công cho St. Louis City (kiến tạo: T. Totland)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    San Jose Earthquakes · 2 thắng0 hòaSt. Louis City · 3 thắng
    26/04/2026
    St. Louis City
    2 - 3
    San Jose Earthquakes
    SJE
    21/09/2025
    San Jose Earthquakes
    1 - 3
    St. Louis City
    SLC
    01/06/2025
    St. Louis City
    2 - 1
    San Jose Earthquakes
    SLC
    15/02/2025
    St. Louis City
    1 - 2
    San Jose Earthquakes
    SJE
    22/09/2024
    San Jose Earthquakes
    1 - 2
    St. Louis City
    SLC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    San Jose Earthquakes
    5 trận gần nhất
    BBHBB
    18
    Trận
    10-3-5
    T-H-B
    37
    Ghi (TB 2.1)
    24
    Thủng lưới
    St. Louis City
    5 trận gần nhất
    THTTT
    18
    Trận
    7-5-6
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    24
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Houston Dynamo191126+435TTTTH
    2Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    3Los Angeles FC191045+1634HTTTT
    4San Jose Earthquakes181035+1333BHBTB
    5Real Salt Lake18846+428HHBBH
    6FC Dallas18765+727HBHTT
    7St. Louis City18756026HTTTT
    8Colorado Rapids198110+425TTBTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes 1-3 St. Louis City: S. Becher tỏa sáng, St. Louis City giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO