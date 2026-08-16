Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
8'
D. Edelman — kiến tạo C. Wallem
St. Louis City
27'
S. Becher — kiến tạo E. Lowen
St. Louis City
47'
B. Leroux
San Jose Earthquakes
55'
S. Becher — kiến tạo T. Totland
St. Louis City
Thẻ phạt
82'
R. Roberts
San Jose Earthquakes
Đồ thị diễn biến
San Jose EarthquakesHT 45'St. Louis City
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: D. Edelman lập công cho St. Louis City (kiến tạo: C. Wallem)
Phút 27: S. Becher lập công cho St. Louis City (kiến tạo: E. Lowen)
Phút 47: B. Leroux lập công cho San Jose Earthquakes
Phút 55: S. Becher lập công cho St. Louis City (kiến tạo: T. Totland)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
San Jose Earthquakes · 2 thắng0 hòaSt. Louis City · 3 thắng
26/04/2026
St. Louis City
2 - 3
San Jose Earthquakes
SJE
21/09/2025
San Jose Earthquakes
1 - 3
St. Louis City
SLC
01/06/2025
St. Louis City
2 - 1
San Jose Earthquakes
SLC
15/02/2025
St. Louis City
1 - 2
San Jose Earthquakes
SJE
22/09/2024
San Jose Earthquakes
1 - 2
St. Louis City
SLC
Phong độ & thống kê mùa giải
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
BBHBB
St. Louis City
5 trận gần nhất
THTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|2
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|3
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|HTTTT
|4
|San Jose Earthquakes
|18
|10
|3
|5
|+13
|33
|BHBTB
|5
|Real Salt Lake
|18
|8
|4
|6
|+4
|28
|HHBBH
|6
|FC Dallas
|18
|7
|6
|5
|+7
|27
|HBHTT
|7
|St. Louis City
|18
|7
|5
|6
|0
|26
|HTTTT
|8
|Colorado Rapids
|19
|8
|1
|10
|+4
|25
|TTBTB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)