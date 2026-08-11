Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
21'
G. Paciencia — kiến tạo Diogo Calila
Santa Clara
Thẻ phạt
24'
Vinicius Lopes
Santa Clara
Đồ thị diễn biến
Santa ClaraHT 45'Nacional
Thống kê trận đấu
Santa ClaraThống kêNacional
Santa Clara vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Gonçalo Paciência
Santa Clara
2 bàn
Miguel Baeza
Nacional
1 bàn
Liziero
Nacional
1 bàn
Diogo Calila
Santa Clara
1 kiến tạo · điểm 6.9
Sorriso
Santa Clara
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Santa Clara
8.2
Gonçalo PaciênciaMOTM2 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Santa Clara
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Petit
Dự bị
Santa Clara
12 Neneca85 Kamika21 Emanuel Fernandes11 Welinton Torrao22 Vitinho88 Hiago Santos42 Lucas Soares20 Tiago Ribeiro17 João Vasconcelos
Nacional
50 Kevyn33 Francisco Gonçalves15 Chiheb Labidi11 Stavros Gavriel22 Filipe Soares88 Deivison Souza Brito2 Daniel De la Cruz23 Mateus Jose Iseppe30 Martim Gustavo Watts
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: G. Paciencia lập công cho Santa Clara
Phút 21: G. Paciencia lập công cho Santa Clara (kiến tạo: Diogo Calila)
Phút 36: Liziero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Nacional
Phút 45: M. Baeza lập công cho Nacional
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Santa Clara · 2 thắng1 hòaNacional · 2 thắng
12/05/2026
Santa Clara
2 - 0
Nacional
SC
11/01/2026
Nacional
3 - 3
Santa Clara
Hòa
30/03/2025
Santa Clara
1 - 0
Nacional
SC
05/11/2024
Nacional
2 - 0
Santa Clara
NAC
17/03/2024
Santa Clara
0 - 1
Nacional
NAC
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|GIL Vicente
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|12
|Benfica
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|13
|Santa Clara
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Nacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Guimaraes
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)