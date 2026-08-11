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    Thống kê trận đấu Santa Clara 2-2 Nacional: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn11/08/2026 04:12

    Santa Clara và Nacional chia điểm với tỷ số 2-2. Gonçalo Paciência là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    19'
    G. Paciencia
    Santa Clara
    21'
    G. Paciencia — kiến tạo Diogo Calila
    Santa Clara
    36'
    Liziero(pen)
    Nacional
    45'
    M. Baeza
    Nacional
    Thẻ phạt
    24'
    Vinicius Lopes
    Santa Clara
    39'
    Daniel Borges
    Santa Clara
    40'
    Wesley Gasolina
    Nacional
    69'
    F. Soares
    Nacional
    Đồ thị diễn biến
    Santa ClaraHT 45'Nacional

    Thống kê trận đấu

    Santa ClaraThống kêNacional
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    19
    Dứt điểm
    10
    7
    Trúng đích
    4
    4
    Phạt góc
    4
    15
    Phạm lỗi
    15
    0
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Santa Clara vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Gonçalo Paciência
    Gonçalo Paciência
    Santa Clara
    2 bàn
    Miguel Baeza
    Miguel Baeza
    Nacional
    1 bàn
    Liziero
    Liziero
    Nacional
    1 bàn
    Diogo Calila
    Diogo Calila
    Santa Clara
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Sorriso
    Sorriso
    Santa Clara
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Santa Clara
    8.2
    Gonçalo PaciênciaMOTM2 bàn
    7.2
    Sorriso
    6.9
    Diogo Calila1 KT
    6.9
    Sidney Lima
    6.7
    Tiago Ribeiro
    6.6
    Pedro Ferreira
    6.6
    José Tavares
    6.6
    Lucas Soares
    6.5
    Pedro Pacheco
    6.5
    Rildo
    6.3
    Lucas França
    6.3
    Daniel Borges
    6.3
    Luis Fernando
    6.2
    Vinícius Lopes
    6.2
    Welinton Torrao
    6
    Guilherme Romão
    Nacional
    7.5
    Miguel Baeza1 bàn
    7.3
    Liziero1 bàn
    7
    Ze Vitor
    7
    Markus Jensen
    6.9
    Matheus Dias
    6.9
    Wesley Gasolina
    6.9
    Daniel Júnior
    6.9
    Stavros Gavriel
    6.7
    Léo Santos
    6.7
    Daniel De la Cruz
    6.7
    Deivison Souza Brito
    6.7
    Mateus Jose Iseppe
    6.6
    Pablo Messias Cardozo
    6.3
    Renato Marin
    6.3
    Filipe Soares
    6.2
    Joel Silva

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Santa Clara
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Petit
    Nacional
    Sơ đồ 3-4-3
    1
    Lucas França
    2
    Diogo Calila
    23
    Sidney Lima
    4
    Pedro Pacheco
    5
    Guilherme Romão
    6
    Pedro Ferreira
    41
    Daniel Borges
    99
    Sorriso
    8
    José Tavares
    70
    Vinícius Lopes
    9
    Gonçalo Paciência
    1
    Renato Marin
    34
    Léo Santos
    6
    Matheus Dias
    38
    Ze Vitor
    52
    Wesley Gasolina
    28
    Liziero
    26
    Joel Silva
    7
    Markus Jensen
    8
    Miguel Baeza
    99
    Pablo Messias Cardozo
    10
    Daniel Júnior
    Dự bị
    Santa Clara
    12 Neneca85 Kamika21 Emanuel Fernandes11 Welinton Torrao22 Vitinho88 Hiago Santos42 Lucas Soares20 Tiago Ribeiro17 João Vasconcelos
    Nacional
    50 Kevyn33 Francisco Gonçalves15 Chiheb Labidi11 Stavros Gavriel22 Filipe Soares88 Deivison Souza Brito2 Daniel De la Cruz23 Mateus Jose Iseppe30 Martim Gustavo Watts

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: G. Paciencia lập công cho Santa Clara
    Phút 21: G. Paciencia lập công cho Santa Clara (kiến tạo: Diogo Calila)
    Phút 36: Liziero ghi bàn trên chấm phạt đền cho Nacional
    Phút 45: M. Baeza lập công cho Nacional

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Santa Clara · 2 thắng1 hòaNacional · 2 thắng
    12/05/2026
    Santa Clara
    2 - 0
    Nacional
    SC
    11/01/2026
    Nacional
    3 - 3
    Santa Clara
    Hòa
    30/03/2025
    Santa Clara
    1 - 0
    Nacional
    SC
    05/11/2024
    Nacional
    2 - 0
    Santa Clara
    NAC
    17/03/2024
    Santa Clara
    0 - 1
    Nacional
    NAC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Santa Clara
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto1100+23T
    2GIL Vicente1100+13T
    3Maritimo1100+13T
    12Benfica101001H
    13Santa Clara000000
    14Nacional000000
    15Guimaraes1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
    2R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    3Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    4RobinhoRobinhoEstrela1 kiến tạo
    5C. KahramanC. KahramanAcademico Viseu1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Santa Clara 2-2 Nacional: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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