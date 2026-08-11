Thống kê trận đấu Santa Clara 2-2 Nacional: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Santa Clara và Nacional chia điểm với tỷ số 2-2. Gonçalo Paciência là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.