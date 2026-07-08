Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
20'
F. Abdullahi (Tripping)
Dinamo Minsk
71'
E. Malashevich (Roughing)
Dinamo Minsk
87'
K. Vardanyan (Tripping)
Dinamo Minsk
Đồ thị diễn biến
SC BragaHT 45'Dinamo Minsk
Thống kê trận đấu
SC BragaThống kêDinamo Minsk
SC Braga kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng.
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
SC Braga
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens
Dinamo Minsk
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
Dự bị
SC Braga
12 Tiago Sá78 Joao Carvalho37 Adrian Leon Barišić14 Gustaf Lagerbielke7 Diogo Travassos26 Bright Arrey-Mbi50 Diego Rodrigues5 Leonardo Lelo77 Gabriel Martínez
Dinamo Minsk
21 Danila Radkevich25 Abdoul Aziz Toure67 Roman Begunov27 Mikhail Aleksandrov3 Maksim Shvetsov2 Matvey Dubatovka78 Artem Sokolovskiy5 Daniil Dushevskiy19 Rayan-Elie Guibero
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 45: R. Horta ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga
Phong độ & thống kê mùa giải
SC Braga
5 trận gần nhất
TTTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)