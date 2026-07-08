Thống kê trận đấu SC Braga 1-0 Dinamo Minsk: R. Horta tỏa sáng, SC Braga giành trọn 3 điểm

SC Braga vượt qua Dinamo Minsk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.