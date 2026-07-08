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    Thống kê trận đấu SC Braga 1-0 Dinamo Minsk: R. Horta tỏa sáng, SC Braga giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 03:23

    SC Braga vượt qua Dinamo Minsk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    45'
    R. Horta(pen)
    SC Braga
    Thẻ phạt
    20'
    F. Abdullahi (Tripping)
    Dinamo Minsk
    71'
    E. Malashevich (Roughing)
    Dinamo Minsk
    87'
    K. Vardanyan (Tripping)
    Dinamo Minsk
    Đồ thị diễn biến
    SC BragaHT 45'Dinamo Minsk

    Thống kê trận đấu

    SC BragaThống kêDinamo Minsk
    74%
    Kiểm soát bóng
    26%
    3
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    1
    9
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    0
    SC Braga kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng.

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    SC Braga
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens
    Dinamo Minsk
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Aleksandr Shagoyko
    31
    Bernardo Fontes
    2
    Victor Gómez
    22
    Sergio Barcia
    6
    Vítor Carvalho
    44
    Adrian Bajrami
    8
    João Moutinho
    29
    Jean-Baptiste Gorby
    23
    Denis Huseinbašić
    11
    Gabriel Silva
    21
    Ricardo Horta
    10
    Pau Víctor
    1
    Ivan Shimakovich
    44
    Gleb Gurban
    12
    Aleksey Ivanov
    26
    Vladislav Kalinin
    24
    Aleksey Vakulich
    8
    Aleksandr Selyava
    23
    Aleksey Zhechko
    42
    Fawaz Abdullahi
    30
    Moustapha Djimet
    80
    Leonard Chatelin Gweth
    7
    Yevgeniy Malashevich
    Dự bị
    SC Braga
    12 Tiago Sá78 Joao Carvalho37 Adrian Leon Barišić14 Gustaf Lagerbielke7 Diogo Travassos26 Bright Arrey-Mbi50 Diego Rodrigues5 Leonardo Lelo77 Gabriel Martínez
    Dinamo Minsk
    21 Danila Radkevich25 Abdoul Aziz Toure67 Roman Begunov27 Mikhail Aleksandrov3 Maksim Shvetsov2 Matvey Dubatovka78 Artem Sokolovskiy5 Daniil Dushevskiy19 Rayan-Elie Guibero

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 45: R. Horta ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga

    Phong độ & thống kê mùa giải

    SC Braga
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    0
    Thủng lưới
    Dinamo Minsk
    4
    Trận
    2-0-2
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu SC Braga 1-0 Dinamo Minsk: R. Horta tỏa sáng, SC Braga giành trọn 3 điểm
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