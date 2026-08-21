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    Thống kê trận đấu SC Braga 2-0 Austria Vienna: D. Rodrigues tỏa sáng, SC Braga giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:56

    SC Braga vượt qua Austria Vienna với tỷ số 2-0. Gabriel Silva là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    24'
    P. Victor(pen)
    SC Braga
    88'
    D. Rodrigues — kiến tạo M. Dorgeles
    SC Braga
    Thẻ phạt
    76'
    G. Martinez
    SC Braga
    87'
    P. Victor (Unsportsmanlike conduct)
    SC Braga
    Đồ thị diễn biến
    SC BragaHT 45'Austria Vienna

    Thống kê trận đấu

    SC BragaThống kêAustria Vienna
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    14
    Dứt điểm
    4
    5
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    18
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    SC Braga kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; SC Braga vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Diego Rodrigues
    Diego Rodrigues
    SC Braga
    1 bàn
    Pau Víctor
    Pau Víctor
    SC Braga
    1 bàn
    Mario Dorgeles
    Mario Dorgeles
    SC Braga
    1 kiến tạo · điểm 7
    Gabriel Silva
    Gabriel Silva
    SC Braga
    Điểm 7.9
    Demir Ege Tıknaz
    Demir Ege Tıknaz
    SC Braga
    Điểm 7.5
    Vítor Carvalho
    Vítor Carvalho
    SC Braga
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    SC Braga
    7.9
    Gabriel SilvaMOTM
    7.5
    Demir Ege Tıknaz
    7.3
    Vítor Carvalho
    7.3
    Victor Gómez
    7.3
    Denis Huseinbašić
    7.2
    Diego Rodrigues1 bàn
    7
    Mario Dorgeles1 KT
    6.9
    Gustaf Lagerbielke
    6.9
    João Moutinho
    6.7
    Pau Víctor1 bàn
    6.6
    Bernardo Fontes
    6.6
    Adrian Bajrami
    6.5
    Gabriel Martínez
    6.2
    Fran Navarro
    Austria Vienna
    7.3
    Johannes Eggestein
    7.2
    Samuel Sahin-Radlinger
    6.7
    Reinhold Ranftl
    6.7
    Sanel Saljic
    6.6
    Johannes Handl
    6.6
    Aleksandar Dragović
    6.6
    Daniel Nnodim
    6.5
    Matteo Schablas
    6.3
    Philipp Maybach
    6.3
    Lee Tae-seok
    6.3
    Manfred Fischer
    6.3
    Julian Hettwer
    6.3
    Florian Wustinger
    6.3
    Kelvin Boateng
    6.2
    Vasilije Markovic
    5.7
    Buhari Ibrahim

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    SC Braga
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carlos Vicens
    Austria Vienna
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Stephan Helm
    31
    Bernardo Fontes
    14
    Gustaf Lagerbielke
    6
    Vítor Carvalho
    44
    Adrian Bajrami
    2
    Victor Gómez
    34
    Demir Ege Tıknaz
    8
    João Moutinho
    11
    Gabriel Silva
    23
    Denis Huseinbašić
    10
    Pau Víctor
    9
    Fran Navarro
    1
    Samuel Sahin-Radlinger
    46
    Johannes Handl
    15
    Aleksandar Dragović
    3
    Buhari Ibrahim
    26
    Reinhold Ranftl
    6
    Philipp Maybach
    7
    Vasilije Markovic
    17
    Lee Tae-seok
    30
    Manfred Fischer
    20
    Julian Hettwer
    19
    Johannes Eggestein
    Dự bị
    SC Braga
    78 Joao Carvalho12 Tiago Sá22 Sergio Barcia53 Jonatás Noro7 Diogo Travassos37 Adrian Leon Barišić87 João Trovisco50 Diego Rodrigues20 Mario Dorgeles
    Austria Vienna
    40 Daniel Nnodim10 Sanel Saljic99 Mirko Kos13 Lukas Wedl4 Jonas Feddersen21 Matteo Schablas74 Hasan Deshishku22 Florian Wustinger16 Lee Kang-hee

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 24: P. Victor ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga
    Phút 83: P. Victor (SC Braga) sút hỏng phạt đền
    Phút 88: D. Rodrigues lập công cho SC Braga (kiến tạo: M. Dorgeles)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    SC Braga
    5 trận gần nhất
    THHT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    0
    Thủng lưới
    Austria Vienna
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 2.3)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu SC Braga 2-0 Austria Vienna: D. Rodrigues tỏa sáng, SC Braga giành chiến thắng, đi tiếp
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