Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
88'
D. Rodrigues — kiến tạo M. Dorgeles
SC Braga
Thẻ phạt
87'
P. Victor (Unsportsmanlike conduct)
SC Braga
Đồ thị diễn biến
SC BragaHT 45'Austria Vienna
Thống kê trận đấu
SC BragaThống kêAustria Vienna
SC Braga kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; SC Braga vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Diego Rodrigues
SC Braga
1 bàn
Pau Víctor
SC Braga
1 bàn
Mario Dorgeles
SC Braga
1 kiến tạo · điểm 7
Gabriel Silva
SC Braga
Điểm 7.9
Demir Ege Tıknaz
SC Braga
Điểm 7.5
Vítor Carvalho
SC Braga
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Austria Vienna
7.2
Samuel Sahin-Radlinger
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
SC Braga
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carlos Vicens
Austria Vienna
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Stephan Helm
Dự bị
SC Braga
78 Joao Carvalho12 Tiago Sá22 Sergio Barcia53 Jonatás Noro7 Diogo Travassos37 Adrian Leon Barišić87 João Trovisco50 Diego Rodrigues20 Mario Dorgeles
Austria Vienna
40 Daniel Nnodim10 Sanel Saljic99 Mirko Kos13 Lukas Wedl4 Jonas Feddersen21 Matteo Schablas74 Hasan Deshishku22 Florian Wustinger16 Lee Kang-hee
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 24: P. Victor ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga
Phút 83: P. Victor (SC Braga) sút hỏng phạt đền
Phút 88: D. Rodrigues lập công cho SC Braga (kiến tạo: M. Dorgeles)
Phong độ & thống kê mùa giải
SC Braga
5 trận gần nhất
THHT
Austria Vienna
5 trận gần nhất
BTBBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)