Thống kê trận đấu SC Braga 2-0 Austria Vienna: D. Rodrigues tỏa sáng, SC Braga giành chiến thắng, đi tiếp

SC Braga vượt qua Austria Vienna với tỷ số 2-0. Gabriel Silva là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.