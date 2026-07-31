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    Thống kê trận đấu SC Braga 4-0 Železničar Pančevo: SC Braga thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 03:57

    SC Braga giành chiến thắng đậm 4-0 trước Železničar Pančevo. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    27'
    R. Horta(pen)
    SC Braga
    44'
    Gabriel Silva — kiến tạo R. Horta
    SC Braga
    63'
    P. Victor — kiến tạo R. Horta
    SC Braga
    85'
    F. Navarro — kiến tạo P. Victor
    SC Braga
    Thẻ phạt
    13'
    K. Sekularac (Holding)
    Železničar Pančevo
    14'
    N. Jovanovic (Tripping)
    Železničar Pančevo
    25'
    Z. Popovic (Roughing)
    Železničar Pančevo
    29'
    D. Ankeye (Roughing)
    Železničar Pančevo
    35'
    M. Milikic (Tripping)
    Železničar Pančevo
    66'
    N. Vidojevic (Unsportsmanlike conduct)
    Železničar Pančevo
    71'
    Gorby (Tripping)
    SC Braga
    83'
    C. Lhernault (Holding)
    Železničar Pančevo
    Đồ thị diễn biến
    SC BragaHT 45'Železničar Pančevo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 27: R. Horta ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga
    Phút 44: Gabriel Silva lập công cho SC Braga (kiến tạo: R. Horta)
    Phút 63: R. Horta (SC Braga) sút hỏng phạt đền
    Phút 63: P. Victor lập công cho SC Braga (kiến tạo: R. Horta)
    Phút 85: F. Navarro lập công cho SC Braga (kiến tạo: P. Victor)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Železničar Pančevo
    5 trận gần nhất
    BBTT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu SC Braga 4-0 Železničar Pančevo: SC Braga thắng đậm thuyết phục
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