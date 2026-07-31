Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
44'
Gabriel Silva — kiến tạo R. Horta
SC Braga
63'
P. Victor — kiến tạo R. Horta
SC Braga
85'
F. Navarro — kiến tạo P. Victor
SC Braga
Thẻ phạt
13'
K. Sekularac (Holding)
Železničar Pančevo
14'
N. Jovanovic (Tripping)
Železničar Pančevo
25'
Z. Popovic (Roughing)
Železničar Pančevo
29'
D. Ankeye (Roughing)
Železničar Pančevo
35'
M. Milikic (Tripping)
Železničar Pančevo
66'
N. Vidojevic (Unsportsmanlike conduct)
Železničar Pančevo
83'
C. Lhernault (Holding)
Železničar Pančevo
Đồ thị diễn biến
SC BragaHT 45'Železničar Pančevo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 27: R. Horta ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga
Phút 44: Gabriel Silva lập công cho SC Braga (kiến tạo: R. Horta)
Phút 63: R. Horta (SC Braga) sút hỏng phạt đền
Phút 63: P. Victor lập công cho SC Braga (kiến tạo: R. Horta)
Phút 85: F. Navarro lập công cho SC Braga (kiến tạo: P. Victor)
Phong độ & thống kê mùa giải
Železničar Pančevo
5 trận gần nhất
BBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)