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    Thống kê trận đấu Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps: T. Muller tỏa sáng, Vancouver Whitecaps giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn17/08/2026 11:39

    Vancouver Whitecaps vượt qua Seattle Sounders với tỷ số 2-0. Thomas Müller là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    77'
    R. Elloumi — kiến tạo E. Sabbi
    Vancouver Whitecaps
    82'
    T. Muller — kiến tạo O. Larraz
    Vancouver Whitecaps
    Thẻ phạt
    57'
    J. Ragen
    Seattle Sounders
    76'
    Nouhou
    Seattle Sounders
    86'
    P. Rothrock
    Seattle Sounders
    Đồ thị diễn biến
    Seattle SoundersHT 45'Vancouver Whitecaps

    Thống kê trận đấu

    Seattle SoundersThống kêVancouver Whitecaps
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    5
    Dứt điểm
    17
    0
    Trúng đích
    5
    0
    Phạt góc
    8
    15
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    0
    Vancouver Whitecaps vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Thomas Müller
    Thomas Müller
    Vancouver Whitecaps
    1 bàn
    Rayan Elloumi
    Rayan Elloumi
    Vancouver Whitecaps
    1 bàn
    Oliver Larraz
    Oliver Larraz
    Vancouver Whitecaps
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Emmanuel Sabbi
    Emmanuel Sabbi
    Vancouver Whitecaps
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Tate Johnson
    Tate Johnson
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.7
    Peter Kingston
    Peter Kingston
    Seattle Sounders
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Seattle Sounders
    7.3
    Peter Kingston
    7.3
    Paul Rothrock
    7.2
    Andrew Thomas
    7.2
    Nouhou Tolo
    6.9
    Kalani Kossa-Rienzi
    6.9
    Snyder Brunell
    6.9
    Daniel Musovski
    6.5
    Jackson Ragen
    6.5
    Albert Rusnák
    6.5
    Osaze De Rosario
    6.3
    Jesús Ferreira
    6.3
    Antino Lopez
    6.3
    Charlie Gaffney
    6.2
    Alex Roldán
    6.2
    Sebastian Gomez
    6.2
    Kim Kee-hee
    Vancouver Whitecaps
    7.9
    Thomas MüllerMOTM1 bàn
    7.7
    Tate Johnson
    7.5
    Oliver Larraz1 KT
    7.3
    Ralph Priso
    7.2
    Mathías Laborda
    6.9
    Yohei Takaoka
    6.9
    Édier Ocampo
    6.9
    Andrés Cubas
    6.9
    Emmanuel Sabbi1 KT
    6.9
    Tristan Blackmon
    6.7
    Cheick Tidiane Sabaly
    6.7
    Ryan Gauld
    6.6
    Rayan Elloumi1 bàn
    6.3
    Jeevan Badwal
    6.3
    Nikola Djordjevic

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
    26
    Andrew Thomas
    85
    Kalani Kossa-Rienzi
    16
    Alex Roldán
    25
    Jackson Ragen
    5
    Nouhou Tolo
    45
    Peter Kingston
    37
    Snyder Brunell
    9
    Jesús Ferreira
    11
    Albert Rusnák
    14
    Paul Rothrock
    19
    Daniel Musovski
    1
    Yohei Takaoka
    18
    Édier Ocampo
    2
    Mathías Laborda
    6
    Ralph Priso
    28
    Tate Johnson
    8
    Oliver Larraz
    20
    Andrés Cubas
    59
    Jeevan Badwal
    13
    Thomas Müller
    7
    Cheick Tidiane Sabaly
    11
    Emmanuel Sabbi
    Dự bị
    Seattle Sounders
    24 Stefan Frei35 Antino Lopez39 Stuart Hawkins20 Kim Kee-hee4 Ryan Sailor90 Sebastian Gomez84 Charlie Gaffney32 Xavi Gnaulati95 Osaze De Rosario
    Vancouver Whitecaps
    32 Isaac Boehmer33 Tristan Blackmon41 Nikola Djordjevic29 Mihail Gherasimencov3 Sam Adekugbe26 Jean-Claude Ngando97 Liam MacKenzie19 Rayan Elloumi25 Ryan Gauld

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 77: R. Elloumi lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: E. Sabbi)
    Phút 82: T. Muller lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: O. Larraz)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Seattle Sounders · 3 thắng1 hòaVancouver Whitecaps · 1 thắng
    19/03/2026
    Vòng 1/8
    Seattle Sounders
    2 - 1
    Vancouver Whitecaps
    SS
    13/03/2026
    Vòng 1/8
    Vancouver Whitecaps
    0 - 3
    Seattle Sounders
    SS
    28/09/2025
    Seattle Sounders
    2 - 2
    Vancouver Whitecaps
    Hòa
    09/06/2025
    Vancouver Whitecaps
    3 - 0
    Seattle Sounders
    VW
    03/10/2024
    Vancouver Whitecaps
    0 - 3
    Seattle Sounders
    SS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    17
    Trận
    7-3-7
    T-H-B
    20
    Ghi (TB 1.2)
    22
    Thủng lưới
    Vancouver Whitecaps
    5 trận gần nhất
    THBBH
    17
    Trận
    10-4-3
    T-H-B
    38
    Ghi (TB 2.2)
    17
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Houston Dynamo191126+435TTTTH
    2Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    10Portland Timbers19739-124BTTHT
    11Seattle Sounders17737-224BBBBB
    12San Diego19667+424THTBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps: T. Muller tỏa sáng, Vancouver Whitecaps giành trọn 3 điểm
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