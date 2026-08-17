Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
77'
R. Elloumi — kiến tạo E. Sabbi
Vancouver Whitecaps
82'
T. Muller — kiến tạo O. Larraz
Vancouver Whitecaps
Thẻ phạt
86'
P. Rothrock
Seattle Sounders
Đồ thị diễn biến
Seattle SoundersHT 45'Vancouver Whitecaps
Thống kê trận đấu
Seattle SoundersThống kêVancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Thomas Müller
Vancouver Whitecaps
1 bàn
Rayan Elloumi
Vancouver Whitecaps
1 bàn
Oliver Larraz
Vancouver Whitecaps
1 kiến tạo · điểm 7.5
Emmanuel Sabbi
Vancouver Whitecaps
1 kiến tạo · điểm 6.9
Tate Johnson
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.7
Peter Kingston
Seattle Sounders
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Vancouver Whitecaps
7.9
Thomas MüllerMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
Dự bị
Seattle Sounders
24 Stefan Frei35 Antino Lopez39 Stuart Hawkins20 Kim Kee-hee4 Ryan Sailor90 Sebastian Gomez84 Charlie Gaffney32 Xavi Gnaulati95 Osaze De Rosario
Vancouver Whitecaps
32 Isaac Boehmer33 Tristan Blackmon41 Nikola Djordjevic29 Mihail Gherasimencov3 Sam Adekugbe26 Jean-Claude Ngando97 Liam MacKenzie19 Rayan Elloumi25 Ryan Gauld
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 77: R. Elloumi lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: E. Sabbi)
Phút 82: T. Muller lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: O. Larraz)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Seattle Sounders · 3 thắng1 hòaVancouver Whitecaps · 1 thắng
19/03/2026
Vòng 1/8
Seattle Sounders
2 - 1
Vancouver Whitecaps
SS
13/03/2026
Vòng 1/8
Vancouver Whitecaps
0 - 3
Seattle Sounders
SS
28/09/2025
Seattle Sounders
2 - 2
Vancouver Whitecaps
Hòa
09/06/2025
Vancouver Whitecaps
3 - 0
Seattle Sounders
VW
03/10/2024
Vancouver Whitecaps
0 - 3
Seattle Sounders
SS
Phong độ & thống kê mùa giải
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BBTBB
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
THBBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|2
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|3
|Los Angeles FC
|20
|10
|4
|6
|+15
|34
|BHTTT
|…
|10
|Portland Timbers
|19
|7
|3
|9
|-1
|24
|BTTHT
|11
|Seattle Sounders
|17
|7
|3
|7
|-2
|24
|BBBBB
|12
|San Diego
|19
|6
|6
|7
|+4
|24
|THTBB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)