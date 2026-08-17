Thống kê trận đấu Seattle Sounders 0-2 Vancouver Whitecaps: T. Muller tỏa sáng, Vancouver Whitecaps giành trọn 3 điểm

Vancouver Whitecaps vượt qua Seattle Sounders với tỷ số 2-0. Thomas Müller là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.