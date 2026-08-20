Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
66'
F. Torres — kiến tạo Z. Kolmanic
Austin
87'
Guilherme Biro — kiến tạo B. Vazquez
Austin
90'
S. Hawkins — kiến tạo A. Rusnak
Seattle Sounders
Thẻ phạt
48'
K. Kossa-Rienzi
Seattle Sounders
Đồ thị diễn biến
Seattle SoundersHT 45'Austin
Thống kê trận đấu
Seattle SoundersThống kêAustin
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Facundo Torres
Austin
1 bàn
Guilherme Biro
Austin
1 bàn
Stuart Hawkins
Seattle Sounders
1 bàn
Žan Kolmanič
Austin
1 kiến tạo · điểm 7.2
Albert Rusnák
Seattle Sounders
1 kiến tạo · điểm 6.9
Brandon Vázquez
Austin
1 kiến tạo · điểm 6.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Austin
7.9
Facundo TorresMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
Dự bị
Seattle Sounders
37 Snyder Brunell39 Stuart Hawkins95 Osaze De Rosario24 Stefan Frei35 Antino Lopez4 Ryan Sailor42 Rafael Jauregui84 Charlie Gaffney32 Xavi Gnaulati
Austin
29 Guilherme Biro3 Mikkel Desler38 Ervin Torres35 Mateja Đorđević14 Besard Sabović1 Brad Stuver2 Riley Thomas32 Micah Burton
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 66: F. Torres lập công cho Austin (kiến tạo: Z. Kolmanic)
Phút 87: Guilherme Biro lập công cho Austin (kiến tạo: B. Vazquez)
Phút 90: S. Hawkins lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: A. Rusnak)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Seattle Sounders · 2 thắng1 hòaAustin · 2 thắng
23/07/2026
Austin
3 - 1
Seattle Sounders
AUS
22/09/2025
Austin
2 - 1
Seattle Sounders
AUS
29/06/2025
Seattle Sounders
2 - 0
Austin
SS
14/07/2024
Austin
0 - 1
Seattle Sounders
SS
03/03/2024
Seattle Sounders
0 - 0
Austin
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BBBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|18
|11
|4
|3
|+23
|37
|THHBT
|2
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|3
|Los Angeles FC
|20
|10
|4
|6
|+15
|34
|BHTTT
|…
|10
|Portland Timbers
|19
|7
|3
|9
|-1
|24
|BTTHT
|11
|Seattle Sounders
|18
|7
|3
|8
|-4
|24
|BBBBB
|12
|San Diego
|19
|6
|6
|7
|+4
|24
|THTBB
|13
|Los Angeles Galaxy
|20
|5
|7
|8
|-6
|22
|BHHBB
|14
|Austin
|19
|4
|5
|10
|-15
|17
|BBBTB
|15
|Sporting Kansas City
|20
|4
|3
|13
|-30
|15
|HBBBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)