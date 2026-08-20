Thống kê trận đấu Seattle Sounders 1-2 Austin: Guilherme Biro tỏa sáng, Austin giành trọn 3 điểm

Austin vượt qua Seattle Sounders với tỷ số 2-1. Damian Las là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.