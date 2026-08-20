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    Thống kê trận đấu Seattle Sounders 1-2 Austin: Guilherme Biro tỏa sáng, Austin giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 10:36

    Austin vượt qua Seattle Sounders với tỷ số 2-1. Damian Las là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    66'
    F. Torres — kiến tạo Z. Kolmanic
    Austin
    87'
    Guilherme Biro — kiến tạo B. Vazquez
    Austin
    90'
    S. Hawkins — kiến tạo A. Rusnak
    Seattle Sounders
    Thẻ phạt
    48'
    K. Kossa-Rienzi
    Seattle Sounders
    Đồ thị diễn biến
    Seattle SoundersHT 45'Austin

    Thống kê trận đấu

    Seattle SoundersThống kêAustin
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    18
    Dứt điểm
    11
    7
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    5
    10
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    6

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Facundo Torres
    Facundo Torres
    Austin
    1 bàn
    Guilherme Biro
    Guilherme Biro
    Austin
    1 bàn
    Stuart Hawkins
    Stuart Hawkins
    Seattle Sounders
    1 bàn
    Žan Kolmanič
    Žan Kolmanič
    Austin
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Albert Rusnák
    Albert Rusnák
    Seattle Sounders
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Brandon Vázquez
    Brandon Vázquez
    Austin
    1 kiến tạo · điểm 6.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Seattle Sounders
    7.3
    Stuart Hawkins1 bàn
    6.9
    Jackson Ragen
    6.9
    Peter Kingston
    6.9
    Albert Rusnák1 KT
    6.9
    Paul Rothrock
    6.7
    Kalani Kossa-Rienzi
    6.7
    Kim Kee-hee
    6.7
    Nouhou Tolo
    6.6
    Alex Roldán
    6.6
    Sebastian Gomez
    6.5
    Snyder Brunell
    6.5
    Osaze De Rosario
    6.3
    Daniel Musovski
    6.2
    Andrew Thomas
    Austin
    7.9
    Damian LasMOTM
    7.9
    Facundo TorresMOTM1 bàn
    7.5
    Guilherme Biro1 bàn
    7.3
    Ilie Sánchez
    7.2
    Žan Kolmanič1 KT
    7.2
    Jorge Alastuey
    6.9
    Brendan Hines-Ike
    6.7
    Jonathan Bell
    6.6
    Brandon Vázquez1 KT
    6.5
    Calvin Fodrey
    6.5
    Mikkel Desler
    6.5
    Besard Sabović
    6.3
    Przemysław Płacheta
    6.3
    Jayden Nelson
    6.3
    Ervin Torres
    6.3
    Mateja Đorđević

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
    Austin
    Sơ đồ 3-4-2-1
    26
    Andrew Thomas
    85
    Kalani Kossa-Rienzi
    20
    Kim Kee-hee
    25
    Jackson Ragen
    5
    Nouhou Tolo
    16
    Alex Roldán
    45
    Peter Kingston
    90
    Sebastian Gomez
    11
    Albert Rusnák
    14
    Paul Rothrock
    19
    Daniel Musovski
    12
    Damian Las
    4
    Brendan Hines-Ike
    15
    Jonathan Bell
    23
    Žan Kolmanič
    77
    Przemysław Płacheta
    6
    Ilie Sánchez
    24
    Jorge Alastuey
    19
    Calvin Fodrey
    11
    Facundo Torres
    7
    Jayden Nelson
    9
    Brandon Vázquez
    Dự bị
    Seattle Sounders
    37 Snyder Brunell39 Stuart Hawkins95 Osaze De Rosario24 Stefan Frei35 Antino Lopez4 Ryan Sailor42 Rafael Jauregui84 Charlie Gaffney32 Xavi Gnaulati
    Austin
    29 Guilherme Biro3 Mikkel Desler38 Ervin Torres35 Mateja Đorđević14 Besard Sabović1 Brad Stuver2 Riley Thomas32 Micah Burton

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 66: F. Torres lập công cho Austin (kiến tạo: Z. Kolmanic)
    Phút 87: Guilherme Biro lập công cho Austin (kiến tạo: B. Vazquez)
    Phút 90: S. Hawkins lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: A. Rusnak)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Seattle Sounders · 2 thắng1 hòaAustin · 2 thắng
    23/07/2026
    Austin
    3 - 1
    Seattle Sounders
    AUS
    22/09/2025
    Austin
    2 - 1
    Seattle Sounders
    AUS
    29/06/2025
    Seattle Sounders
    2 - 0
    Austin
    SS
    14/07/2024
    Austin
    0 - 1
    Seattle Sounders
    SS
    03/03/2024
    Seattle Sounders
    0 - 0
    Austin
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    BBBTB
    18
    Trận
    7-3-8
    T-H-B
    20
    Ghi (TB 1.1)
    24
    Thủng lưới
    Austin
    19
    Trận
    4-5-10
    T-H-B
    23
    Ghi (TB 1.2)
    38
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    10Portland Timbers19739-124BTTHT
    11Seattle Sounders18738-424BBBBB
    12San Diego19667+424THTBB
    13Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB
    14Austin194510-1517BBBTB
    15Sporting Kansas City204313-3015HBBBT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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