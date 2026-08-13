Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
13'
G. Sandnes — kiến tạo A. Lopez
Seattle Sounders
71'
S. Sandoval — kiến tạo L. Romo
Guadalajara Chivas
Đồ thị diễn biến
Seattle SoundersHT 45'Guadalajara Chivas
Thống kê trận đấu
Seattle SoundersThống kêGuadalajara Chivas
Guadalajara Chivas kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng; Guadalajara Chivas vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Santiago Sandoval
Guadalajara Chivas
1 bàn
Luis Gabriel Rey
Guadalajara Chivas
1 bàn
Gallatin Sandnes
Seattle Sounders
1 bàn
Luis Romo
Guadalajara Chivas
1 kiến tạo · điểm 7.6
Antino Lopez
Seattle Sounders
1 kiến tạo · điểm 6.2
Stefan Frei
Seattle Sounders
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Guadalajara Chivas
7.9
Santiago SandovalMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
Guadalajara Chivas
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Gabriel Milito
Dự bị
Seattle Sounders
50 Max Anchor26 Andrew Thomas85 Kalani Kossa-Rienzi25 Jackson Ragen5 Nouhou Tolo16 Alex Roldán20 Kim Kee-hee45 Peter Kingston14 Paul Rothrock
Guadalajara Chivas
14 Hugo Camberos190 Ángel Robinho Romero Quintero1 Raúl Rangel56 Ángel Chávez19 Kevin Castañeda18 Jonathan Perez59 Cristian Samir Inda30 Santiago Sandoval37 Richard Ledezma
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: G. Sandnes lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: A. Lopez)
Phút 61: L. Rey lập công cho Guadalajara Chivas
Phút 71: S. Sandoval lập công cho Guadalajara Chivas (kiến tạo: L. Romo)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Seattle Sounders · 1 thắng0 hòaGuadalajara Chivas · 1 thắng
15/03/2018
Tứ kết
Guadalajara Chivas
3 - 0
Seattle Sounders
GC
08/03/2018
Tứ kết
Seattle Sounders
1 - 0
Guadalajara Chivas
SS
Phong độ & thống kê mùa giải
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BTBBB
Guadalajara Chivas
5 trận gần nhất
TBHHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)