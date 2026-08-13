Tin mới

    Thống kê trận đấu Seattle Sounders 1-2 Guadalajara Chivas: Guadalajara Chivas ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn13/08/2026 11:39

    Guadalajara Chivas đã ngược dòng đánh bại Seattle Sounders 2-1. Santiago Sandoval là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    13'
    G. Sandnes — kiến tạo A. Lopez
    Seattle Sounders
    61'
    L. Rey
    Guadalajara Chivas
    71'
    S. Sandoval — kiến tạo L. Romo
    Guadalajara Chivas
    Thẻ phạt
    45'
    L. Rey
    Guadalajara Chivas
    Đồ thị diễn biến
    Seattle SoundersHT 45'Guadalajara Chivas

    Thống kê trận đấu

    Seattle SoundersThống kêGuadalajara Chivas
    26%
    Kiểm soát bóng
    74%
    10
    Dứt điểm
    25
    2
    Trúng đích
    11
    5
    Phạt góc
    13
    5
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    2
    9
    Thủ môn cứu thua
    1
    Guadalajara Chivas kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng; Guadalajara Chivas vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Santiago Sandoval
    Santiago Sandoval
    Guadalajara Chivas
    1 bàn
    Luis Gabriel Rey
    Luis Gabriel Rey
    Guadalajara Chivas
    1 bàn
    Gallatin Sandnes
    Gallatin Sandnes
    Seattle Sounders
    1 bàn
    Luis Romo
    Luis Romo
    Guadalajara Chivas
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Antino Lopez
    Antino Lopez
    Seattle Sounders
    1 kiến tạo · điểm 6.2
    Stefan Frei
    Stefan Frei
    Seattle Sounders
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Seattle Sounders
    7.6
    Stefan Frei
    6.9
    Mark O'Neill
    6.9
    Sebastian Gomez
    6.7
    Gallatin Sandnes1 bàn
    6.7
    Charlie Gaffney
    6.7
    Kalani Kossa-Rienzi
    6.7
    Alex Roldán
    6.6
    Ryan Sailor
    6.6
    Edson Carli
    6.6
    Kim Kee-hee
    6.3
    Stuart Hawkins
    6.3
    Jesús Ferreira
    6.3
    Osaze De Rosario
    6.3
    Peter Kingston
    6.3
    Paul Rothrock
    6.2
    Antino Lopez1 KT
    Guadalajara Chivas
    7.9
    Santiago SandovalMOTM1 bàn
    7.7
    Luis Gabriel Rey1 bàn
    7.6
    Luis Romo1 KT
    7.3
    Brian Gutiérrez
    7.2
    Diego Campillo
    6.9
    Fernando González
    6.9
    Roberto Alvarado
    6.7
    Ricardo Marín
    6.7
    Armando González
    6.7
    Richard Ledezma
    6.5
    Bryan González
    6.3
    Óscar Whalley
    6.3
    Miguel Gómez
    6.3
    Kevin Castañeda
    6.2
    Jordan Carrillo
    6.2
    Hugo Camberos

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
    Guadalajara Chivas
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Gabriel Milito
    24
    Stefan Frei
    35
    Antino Lopez
    4
    Ryan Sailor
    39
    Stuart Hawkins
    53
    Gallatin Sandnes
    40
    Mark O'Neill
    84
    Charlie Gaffney
    30
    Edson Carli
    9
    Jesús Ferreira
    90
    Sebastian Gomez
    95
    Osaze De Rosario
    13
    Óscar Whalley
    3
    Diego Campillo
    16
    Luis Gabriel Rey
    7
    Luis Romo
    28
    Fernando González
    24
    Miguel Gómez
    11
    Brian Gutiérrez
    33
    Jordan Carrillo
    5
    Bryan González
    17
    Ricardo Marín
    25
    Roberto Alvarado
    Dự bị
    Seattle Sounders
    50 Max Anchor26 Andrew Thomas85 Kalani Kossa-Rienzi25 Jackson Ragen5 Nouhou Tolo16 Alex Roldán20 Kim Kee-hee45 Peter Kingston14 Paul Rothrock
    Guadalajara Chivas
    14 Hugo Camberos190 Ángel Robinho Romero Quintero1 Raúl Rangel56 Ángel Chávez19 Kevin Castañeda18 Jonathan Perez59 Cristian Samir Inda30 Santiago Sandoval37 Richard Ledezma

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: G. Sandnes lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: A. Lopez)
    Phút 61: L. Rey lập công cho Guadalajara Chivas
    Phút 71: S. Sandoval lập công cho Guadalajara Chivas (kiến tạo: L. Romo)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Seattle Sounders · 1 thắng0 hòaGuadalajara Chivas · 1 thắng
    15/03/2018
    Tứ kết
    Guadalajara Chivas
    3 - 0
    Seattle Sounders
    GC
    08/03/2018
    Tứ kết
    Seattle Sounders
    1 - 0
    Guadalajara Chivas
    SS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Seattle Sounders
    5 trận gần nhất
    BTBBB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    3
    Thủng lưới
    Guadalajara Chivas
    5 trận gần nhất
    TBHHT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Seattle Sounders 1-2 Guadalajara Chivas: Guadalajara Chivas ngược dòng ngoạn mục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO