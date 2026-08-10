Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
4'
S. Gomez — kiến tạo P. Rothrock
Seattle Sounders
41'
D. Musovski — kiến tạo P. Rothrock
Seattle Sounders
68'
A. Rusnak — kiến tạo S. Gomez
Seattle Sounders
Thẻ phạt
44'
M. Anchor
Seattle Sounders
60'
S. Homenchenko
Club Queretaro
Đồ thị diễn biến
Seattle SoundersHT 45'Club Queretaro
Thống kê trận đấu
Seattle SoundersThống kêClub Queretaro
Seattle Sounders kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sebastian Gomez
Seattle Sounders
1 bàn · 1 kiến tạo
Albert Rusnák
Seattle Sounders
1 bàn
Daniel Musovski
Seattle Sounders
1 bàn
Paul Rothrock
Seattle Sounders
2 kiến tạo · điểm 7.5
Lucas Abascia
Club Queretaro
Điểm 7.5
Antino Lopez
Seattle Sounders
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Seattle Sounders
8.2
Sebastian GomezMOTM1 bàn · 1 KT
Club Queretaro
6.3
Jesús Arellano Camacho
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
Club Queretaro
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduardo Gonzalez Herrera Esteban
Dự bị
Seattle Sounders
50 Max Anchor26 Andrew Thomas39 Stuart Hawkins4 Ryan Sailor20 Kim Kee-hee40 Mark O'Neill37 Snyder Brunell10 Pedro de la Vega30 Edson Carli
Club Queretaro
196 Juan Barriga25 Guillermo Allison27 Daniel Parra12 Paulo Victor201 Julián Alcócer2 Lucas Abascia5 Santiago Homenchenko16 Enzo Giménez23 Juan Eduardo Robles
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: S. Gomez lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: P. Rothrock)
Phút 41: D. Musovski lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: P. Rothrock)
Phút 68: A. Rusnak lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: S. Gomez)
Phong độ & thống kê mùa giải
Club Queretaro
5 trận gần nhất
BBTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)