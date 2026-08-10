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    Thống kê trận đấu Seattle Sounders 3-0 Club Queretaro: Seattle Sounders thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn10/08/2026 04:32

    Seattle Sounders giành chiến thắng đậm 3-0 trước Club Queretaro. Sebastian Gomez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    4'
    S. Gomez — kiến tạo P. Rothrock
    Seattle Sounders
    41'
    D. Musovski — kiến tạo P. Rothrock
    Seattle Sounders
    68'
    A. Rusnak — kiến tạo S. Gomez
    Seattle Sounders
    Thẻ phạt
    44'
    M. Anchor
    Seattle Sounders
    60'
    S. Homenchenko
    Club Queretaro
    Đồ thị diễn biến
    Seattle SoundersHT 45'Club Queretaro

    Thống kê trận đấu

    Seattle SoundersThống kêClub Queretaro
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    8
    Dứt điểm
    10
    5
    Trúng đích
    4
    2
    Phạt góc
    4
    4
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    1
    Seattle Sounders kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sebastian Gomez
    Sebastian Gomez
    Seattle Sounders
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Albert Rusnák
    Albert Rusnák
    Seattle Sounders
    1 bàn
    Daniel Musovski
    Daniel Musovski
    Seattle Sounders
    1 bàn
    Paul Rothrock
    Paul Rothrock
    Seattle Sounders
    2 kiến tạo · điểm 7.5
    Lucas Abascia
    Lucas Abascia
    Club Queretaro
    Điểm 7.5
    Antino Lopez
    Antino Lopez
    Seattle Sounders
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Seattle Sounders
    8.2
    Sebastian GomezMOTM1 bàn · 1 KT
    7.5
    Paul Rothrock2 KT
    7.3
    Antino Lopez
    7.3
    Albert Rusnák1 bàn
    7.3
    Daniel Musovski1 bàn
    7.2
    Kalani Kossa-Rienzi
    7
    Nouhou Tolo
    6.9
    Jackson Ragen
    6.9
    Peter Kingston
    6.7
    Pedro de la Vega
    6.7
    Edson Carli
    6.7
    Osaze De Rosario
    6.6
    Stefan Frei
    6.6
    Cristian Roldán
    6.6
    Jesús Ferreira
    6.6
    Mark O'Neill
    Club Queretaro
    7.5
    Lucas Abascia
    6.9
    Santiago Homenchenko
    6.7
    Diego Reyes
    6.7
    Erik Dueñas
    6.7
    Ali Ávila
    6.7
    Enzo Giménez
    6.5
    Jean Unjanque
    6.3
    Jesús Arellano Camacho
    6.2
    Sergio Garcia
    6.2
    Darío Rodríguez
    6.2
    Mono Martínez
    6.2
    Eduardo Perez
    6.2
    Paulo Victor
    6
    Carlos Villanueva
    5.9
    Waldo Madrid
    5.7
    José Hernández

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Seattle Sounders
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Schmetzer
    Club Queretaro
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eduardo Gonzalez Herrera Esteban
    24
    Stefan Frei
    85
    Kalani Kossa-Rienzi
    35
    Antino Lopez
    25
    Jackson Ragen
    5
    Nouhou Tolo
    16
    Cristian Roldán
    45
    Peter Kingston
    90
    Sebastian Gomez
    11
    Albert Rusnák
    14
    Paul Rothrock
    19
    Daniel Musovski
    1
    José Hernández
    199
    Sergio Garcia
    13
    Diego Reyes
    15
    Carlos Villanueva
    188
    Darío Rodríguez
    18
    Erik Dueñas
    28
    Jesús Arellano Camacho
    22
    Jean Unjanque
    30
    Mono Martínez
    29
    Waldo Madrid
    26
    Eduardo Perez
    Dự bị
    Seattle Sounders
    50 Max Anchor26 Andrew Thomas39 Stuart Hawkins4 Ryan Sailor20 Kim Kee-hee40 Mark O'Neill37 Snyder Brunell10 Pedro de la Vega30 Edson Carli
    Club Queretaro
    196 Juan Barriga25 Guillermo Allison27 Daniel Parra12 Paulo Victor201 Julián Alcócer2 Lucas Abascia5 Santiago Homenchenko16 Enzo Giménez23 Juan Eduardo Robles

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: S. Gomez lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: P. Rothrock)
    Phút 41: D. Musovski lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: P. Rothrock)
    Phút 68: A. Rusnak lập công cho Seattle Sounders (kiến tạo: S. Gomez)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Seattle Sounders
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới
    Club Queretaro
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Seattle Sounders 3-0 Club Queretaro: Seattle Sounders thắng đậm thuyết phục
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